Iceye toont radarafbeelding met hoge resolutie afkomstig van kleine satelliet

De Finse start-up Iceye zegt dat het als eerste bedrijf erin is geslaagd om met een kleine, met synthetic-aperture radar-technologie uitgeruste satelliet een afbeelding te maken met een grondresolutie van minder dan een meter.

Iceye heeft een afbeelding gepubliceerd waarop een containerterminal is te zien in de Nigeriaanse haven Port Harcourt. Daarbij is een resolutie van een halve meter bereikt. Een dergelijke resolutie is normaal gesproken alleen weggelegd voor grotere, krachtigere satellieten. Iceye heeft dit echter bereikt met de drie gelanceerde satellieten van het bedrijf, die elk minder dan 100kg wegen en het formaat van een koffer hebben. Ter vergelijking heeft het Finse bedrijf ook een optische afbeelding geplaatst van dezelfde havencontainerterminal, die gemaakt is met de Copernicus Sentinel-2-satelliet. Dat is een observatiesatelliet van de ESA die 1140kg weegt.

Het Finse bedrijf maakt bij zijn huidige drie satellieten gebruik van synthetic-aperture radar-technologie. Dat maakt het mogelijk om afbeeldingen te maken op elk moment, zowel 's nachts of overdag en wolken of regen vormen geen obstakel. Bij de Sar-technologie staat het synthetic-aperture-gedeelte voor het concept waarbij de sar-instrumenten worden bewogen om een bepaald gebied in kaart te brengen met radiogolven. Dat verschilt van de situatie waarbij een heel groot instrument een gebied slechts eenmaal in kaart brengt. Om de beweging te verkrijgen worden sar-instrumenten vaak op satellieten of vliegtuigen geplaatst.

De technologie verhoogt als het ware synthetisch het formaat van de antenne door de verhoging van de azimutresolutie. Daarbij speelt het dopplereffect een rol. De afstand tussen de radarantenne van de satelliet en de verschillende reflectiepunten op het aardoppervlak worden gemeten en vervolgens verwerkt tot afbeeldingen die af te lezen en te herkennen zijn. De resolutie wordt dus verhoogd door veel beelden van de bewegende satelliet te combineren. Gladde oppervlakken kaatsen geen radiogolven terug naar de antenne en worden daardoor zwart weergegeven op sar-afbeeldingen. Dat maakt bijvoorbeeld schepen op zee goed zichtbaar, maar ook kleine objecten kunnen volgens Iceye goed worden weergegeven.

De op 3 december met een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerde Iceye-X2-satelliet.

Iceye wil later dit jaar in totaal vijf satellieten in de ruimte hebben. In januari 2018 ging de allereerste satelliet omhoog en vorige maand volgden nummer twee en drie. Later dit jaar moeten er nog twee worden gelanceerd, zegt Iceye-mede-oprichter Pekka Laurila tegen Ars Technica. Eerder gaf het bedrijf bij monde van de ceo nog aan dat het in 2020 een netwerk van achttien satellieten in de lucht wil hebben. Ceo Rafal Modrzewski zei in december vorig jaar tegen CNBC dat het nodig was om in 2019 minstens acht satellieten te lanceren om het doel van achttien satellieten in 2020 te halen. Omdat Laurila nu voor heel 2019 over het lanceren van vijf satellieten spreekt, zal dat oorspronkelijk gewenste doel niet binnen het gestelde tijdspad gehaald worden.

Zodra er zes satellieten in een baan om de aarde zijn geplaatst, kan Iceye volgens Modrzewski een commerciële dienst opzetten waarbij het mogelijk is om binnen 24 uur twee afbeeldingen te maken van exact dezelfde plaats op aarde. Daardoor zijn ook heel kleine veranderingen of afwijkingen zichtbaar. De ceo zei toen dat er nog geen satellieten of waren die een dergelijke 'wereldwijde 24-uurse herhaaldienst' kunnen garanderen.