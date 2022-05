Desktop Best Buy Guide

We staan op het moment van publicatie van deze editie van de Desktop BBG aan de vooravond van de introductie van Intels nieuwe Alder Lake-processors en bijbehorende socket1700-moederborden. Die komen te laat voor de BBG, maar zul je waarschijnlijk in de volgende editie terugvinden. De splinternieuwe Radeon RX 6600 staat wel in deze BBG, dankzij de relatief goede prijs-prestatieverhouding.

Deze editie telt drie systemen. Voor mainstreamgaming hebben we een gamesysteem voor 1080p-gaming met 60fps als doelstelling, met een huidige prijs van omstreeks twaalfhonderd euro. Daarnaast hebben we een systeem dat je in staat moet stellen comfortabel foto's en video's te bewerken, én te streamen, uiteraard met de nodige spierballen in de vorm van een krachtige processor en een aardige videokaart, want de bedoeling is dat je op dit systeem ook aardig kunt gamen op 1440p. Ten slotte hebben we een krachtiger alternatief voor een Raspberry Pi samengesteld, zodat je domoticasysteem en thuisserver naar hartelust uitgebreid kan worden zonder dat je tegen hardwarebeperkingen oploopt. Uiteraard houden we het systeem zo zuinig mogelijk.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites, en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de productreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een SLI- of CrossFire-systeem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.