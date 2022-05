Desktop Best Buy Guide

Videokaarten beginnen eindelijk weer wat betaalbaarder te worden en daarom staat deze Desktop BBG grotendeels in het teken van gaming. De doorsneegamer kan uitstekend uit de voeten met de mainstream game-pc, vooral geschikt voor wie maximaal op 1440p-resolutie speelt, terwijl we voor de veeleisende tweaker ook een 4k-gamesysteem hebben samengesteld. Daarvoor zijn natuurlijk wel wat diepere zakken benodigd, maar ook als je niet in die categorie shopt, kun je ons advies nog altijd watertandend bekijken.

We vergeten de minder veeleisende gebruiker tegelijkertijd niet met de office-pc, een systeem voor alles wat zich in een gemiddeld (thuis)kantoor afspeelt: soepel browsen, spreadsheets bewerken, video's afspelen, en dat allemaal met een laag energieverbruik en voor niet te veel geld. De bouwstenen van onze Desktop BBG, zoals goede upgrademogelijkheden, verliezen we daarbij niet uit het oog.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de gebruikersreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in realtime uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.