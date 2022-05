Desktop Best Buy Guide

Enkele componenten kruipen langzaam van de status 'volledig onverkrijgbaar' richting 'mondjesmaat leverbaar'. De processors van zowel AMD als Intel zijn weer redelijk verkrijgbaar, hoewel nog niet tegen de ooit aangekondigde adviesprijzen. Het aanbod van videokaarten blijft ondertussen echter bedroevend. Laten we dus voorop stellen dat je - voor zover mogelijk, uiteraard - er nog altijd goed aan doet om even te wachten met de aanschaf van componenten die nu ver boven hun adviesprijs worden aangeboden. Inmiddels dienen zich overigens de volgende problemen aan: de dram-prijzen staan onder druk en ook voor ssd's dreigen tekorten, door de populariteit van cryptomunt Chia.

De videokaarttekorten die de high-end kaarten het hardst raken, zijn voor ons reden om systemen samen te stellen waarbij de nadruk minder sterk op de grafische kaart ligt. Onze htpc kan het zonder losse videokaart stellen, en in de game-pc kijken we naar kaarten die nog enigszins verkrijgbaar zijn. Daarvoor moeten we teruggrijpen op oudere generaties kaarten.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites, en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de productreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden realtime in de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.