Desktop Best Buy Guide

Normaal kijken we op de eerste pagina naar de ontwikkelingen die in de afgelopen twee maanden in hardwareland hebben plaatsgevonden en laten we grote of aanstaande introducties kort de revue passeren. Dit keer moeten we even iets heel anders aanstippen: AMD, en dan specifiek Radeon, en nog specifieker de drivers. Want waar het AMD momenteel enorm voor de wind gaat op processorgebied, met de ene na de andere succesvolle Ryzen-serie, wil het met de videokaarten van het rode kamp minder vlotten.

Op high-end gebied heeft AMD nog altijd erg weinig tegen het grafisch geweld van Nvidia's topkaarten in te brengen, maar op het grotere marktsegment dat we als midrange aanduiden, heeft AMD tegenwoordig interessante opties. met vooral de 5700 en 5700 XT als kaarten met de beste prijs-prestatieverhoudingen. Des te vervelender is het dat juist die kaarten sinds de introductie nog steeds niet vlekkeloos werken. De hardware is capabel, maar we blijven signalen ontvangen over ernstige driverproblemen. Dat brengt ons in een lastig parket, want enerzijds zijn de kaarten zoals gezegd prijstechnisch de interessantste keus voor hun prestaties, maar anderzijds kunnen we de problemen niet negeren. Een waarschuwing lijkt ons dus op zijn plaats; we raden de 5700 XT weliswaar aan, maar het is mogelijk dat je met softwareproblemen te maken krijgt. Als alternatief vermelden we daarom ook een kaart van Nvidia, waarvan we de AMD-optie primair aanraden. Vlak voor de publicatie van deze BBG heeft AMD een beta-driver voor zijn videokaarten uitgebracht die veel problemen zou moeten oplossen. We raden je dan ook aan ervaringen daarmee in de gaten te houden en je drivers te updaten.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle Forum-bezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het Forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Mainstreamgamesysteem 1000 euro 4k-gamesysteem 2500 euro Randapparatuur nvt

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.