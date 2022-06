Desktop Best Buy Guide

In deze editie van de BBG hebben we bij wijze van experiment voor het eerst een vergelijking gemaakt tussen prebuilt systemen en pc's die je zelf bij elkaar klikt in de Pricewatch. We doen dat niet omdat we mensen richting systeembouwers, of SI 's in jargon, willen duwen, maar vanwege de beschikbaarheid van vooral videokaarten. Voor de systemen die we bij de systeembouwers configureerden, kan namelijk uit andere voorraden worden geput dan voor de videokaarten die naar de vrije verkoop gaan.

Natuurlijk bieden we een volledig zelfbouwalternatief voor zo'n kant-en-klaar systeem, dat net als voornoemd systeem geschikt is voor gaming op 1440p met 144Hz. Voor beide opties hebben we een streefbedrag van ongeveer 2000 euro aangehouden.

Niet iedereen is gamer en wie het thuiswerksysteem eens een update wil geven nu de voorraden van bijna alle componenten (behalve videokaarten) weer wat genormaliseerd zijn, kan bij ons officesysteem terecht. Voor een bescheiden budget hebben we een compacte desktop voor 'productiviteit' samengesteld.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites, en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de productreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een SLI- of CrossFire-systeem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.