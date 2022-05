Ten tijde van de publicatie van deze Desktop Best Buy Guide is de jaarlijkse Steam Summer Sale in volle gang. Als je eindelijk die game die je al lang op het oog had op de kop kunt tikken, maar je systeem kan het niet aan, dan hebben we twee configuraties om je uit de brand te halen. Met het mainstreamgamesysteem kun je voor pakweg 1000 euro weer een tijdje mee; met niet al te gekke hardware kun je alle courante games weer op een 1080p-scherm spelen. Steek je je geld liever in hoge resoluties en hoge framerates, dan zul je dieper in de buidel moeten tasten voor een stevigere videokaart en dito overige componenten. Voor 2000 euro helpen we je aan een high-end systeem waarmee je op 1440p of 4k kunt spelen.

Je oude games, of waarschijnlijker: je foto's en al dan niet gedownloade videomateriaal bewaar je natuurlijk op een nas, en niet zomaar een nas, maar een heuse fileserver. Dat biedt meer opties en controle dan een kant-en-klaar product en je krijgt krachtigere hardware voor minder geld. We hebben twee opties voor je samengesteld: een eenvoudige thuisserver voor een klein budget en een krachtiger apparaat waarmee je ook je vm's naar hartenlust kunt draaien. Om de stroomrekening binnen de perken te houden, hebben we systemen samengesteld die lekker zuinig zijn, dankzij onze kersverse BBG'er FireDrunk.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle Forum-bezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het Forum en in de Productreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.