In deze editie van de Desktop Best Buy Guide hebben we twee systemen voor je samengesteld. Het 'compact high-end gamesysteem' is geknipt voor wie weinig ruimte heeft, maar weinig concessies wil doen ten aanzien van de gameprestaties. Uiteraard brengt dat de nodige kosten met zich mee; wij trekken er maximaal tweeduizend euro voor uit. Voor wie minder wil betalen, en dus iets minder hoge eisen stelt aan prestaties en footprint, is er het mainstreamgamesysteem voor maximaal duizend euro.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle Forum-bezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites, en de ervaringen van medetweakers op het Forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Compact high-end gamesysteem 2000 euro Mainstreamgamesysteem 1000 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.