Desktop Best Buy Guide

De malaise in hardwareland houdt maar aan. Het is niet zozeer dat fabrikanten geen interessante en nieuwe hardware aankondigen, maar al die leuke nieuwe hardware is nog altijd niet tot nauwelijks leverbaar. Videokaarten zijn vrijwel uitsluitend tegen exorbitante meerprijzen boven op de adviesprijzen te koop en ook processors, met name die van AMD, zijn mondjesmaat te koop. Daarbij breiden de tekorten zich ook nog eens uit; niet alleen de nieuwste generatie is slecht verkrijgbaar, ook oudere videokaarten worden schaarser en schaarser. Die tekorten blijven naar verwachting nog een goed deel van het jaar aanhouden. Het devies blijft dan ook, koop alleen als het echt nodig is, bij defect of om een bottleneck in de prestaties op te lossen. En hou pricealerts en relevante topics in de gaten om snel toe te kunnen slaan.

Dat gezegd hebbende, hebben we voor deze editie op verzoek van de community een barebone office-pc samengesteld. Daarnaast kruipt het bloed waar het niet gaan kan en hebben we twee gamingsystemen samengesteld: een voor casual gaming op een resolutie van 1080p met een relatief lage framerate van 60fps, en een systeem voor gaming op wqhd- of 1440p-schermen, met een streefframerate van zo'n 144Hz.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites, en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de productreviews.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een SLI- of CrossFire-systeem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten honderd procent compatibel zijn.