Inleiding

Desktop Best Buy Guide Overzichtspagina

De beste 1080p-game-pc

De beste 1440p-game-pc

De beste 4k-game-pc

De beste mini-ITX-game-pc

De beste workstation-pc

De beste thuisserver

De beste basis-pc De Desktop Best Buy Guide van september is anders dan jullie van ons gewend zijn; dit is de eerste editie van de BBG 'nieuwe stijl'. Zoals sommigen misschien al gelezen hadden, gaan we de systemen die we samen met de community samenstellen, voortaan ook daadwerkelijk in huis halen, in elkaar zetten en testen. Daarmee kunnen we nog beter advies geven, aangezien incompatibiliteit van componenten of ruimtegebrek voor componenten of andere problemen waar je tegenaan kunt lopen, dan aan het licht komen. Bovendien stelt het bouwen van de configuraties ons in staat de systemen daadwerkelijk te testen. Zo krijg je een indruk van de prestaties die je van de voorgestelde pc's mag verwachten. Om deze nieuwe BBG-werkwijze af te trappen, hebben we twee gamesystemen samengesteld. Voor mainstreamgaming, op een full-hd-monitor, hebben we een systeem van ruim 800 euro samengesteld. Wil je hogere framerates of gamen op een wqhd- of 1440p-monitor, dan is ons gelijknamige 1440p-systeem misschien voor jou. Dat luxere systeem hebben we voor iets meer dan 1200 euro samengesteld. We hebben beide systemen gebouwd en gebenchmarkt, waarbij we vooral naar de gameprestaties kijken. Daarnaast hebben we de rekenkracht, het energiegebruik en de geluidsproductie gemeten. Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Daarna halen we de componenten in huis, bouwen we de systemen en draaien we er benchmarks op. Systeem Budget 1080p-gamesysteem ~800 euro 1440p-gamesysteem ~1200 euro Benchmarks Nvt Upgrades Nvt De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Alle prijzen zijn inclusief btw.

1080p-gamesysteem

1440p-gamesysteem

Benchmarks

We hebben een aantal benchmarks gedraaid op deze twee BBG-systemen, waarbij we naar enkele cpu-prestaties kijken, vijf moderne games testen in voor de BBG-systemen relevante resoluties, en ten slotte naar warmte en geluid kijken. De benchmarks zijn gedraaid onder Windows 11, met de moederborden voorzien van de laatste bios-update en in het geval van deze twee AMD-videokaarten met Radeon-driver 22.8.1. Cpu-benchmarks In de singlethreaded Cinebench-test scoort de Ryzen 5 5600 van het 1440p-systeem 1450 punten, maar de hoger geklokte i3-12100F gaat daar flink overheen met bijna 1700 punten. De twee extra cores van de Ryzen 5 5600 laten de vier cores van de i3 uit het 1080p-systeem echter ver achter zich. Om te illustreren hoe moderne applicaties van multithreaded rekenkracht profiteren, kun je de DaVinci- en 7-Zip-resultaten bekijken. Die eerste is net als Adobe Premiere een videobewerkingsprogramma waarmee we een video renderen. Met het 1440p-systeem ben je daar veel sneller mee klaar. Ook 7-Zip weet bij het comprimeren van veel data de extra rekenkracht te benutten en is ook veel sneller. Met het 1440p-systeem heb je dus niet alleen meer prestaties in games achter de hand, maar ook voor andere taken is het systeem een stuk krachtiger dan het 1080p-systeem. Gamebenchmarks We hebben een aantal games die onderdeel zijn van onze videokaarttestsuite op de BBG-systemen gebenchmarkt. Daarbij hebben we in deze subset getracht om een balans te zoeken tussen games die beter presteren op een AMD-kaart en games die beter op Nvidia-hardware draaien. In dit geval zijn beide videokaarten AMD-kaarten, maar voor toekomstige BBG's ben je dus ook verzekerd van een eerlijke vergelijking. In Far Cry 6 weten beide systemen hoge framerates op full hd te halen. Zelfs met ultra-instellingen haalt de Radeon 6600 in het 1080p-systeem nog bijna 100 frames per seconde. Ook op hogere resolutie houden beide kaarten de framerate ruim boven de 60fps. Cyberpunk 2077 is een veel zwaardere game dan Far Cry en ons 1080p-systeem kan maar ternauwernood de 60fps-grens aantikken in ultra-stand. Op 1440p is ons 1440p-systeem keurig in staat hoge framerates met medium-settings neer te zetten, maar ultra is wat veel gevraagd voor dit systeem. Een tweede voorbeeld van een lichtere game is F1 2021, dat inmiddels ook in vernieuwde versie verkrijgbaar is. De 2021-versie is echter scriptbaar, reden om vast te houden aan die versie. Onze twee systemen hebben geen enkele moeite met deze game en zelfs 4k-ultra is nog goed te doen voor het 1440p-systeem. Het 1080p-systeem moet afhaken bij 4k-medium. In Forza tikken we met ons 1080p-systeem nipt de 60fps-grens aan, maar dan wel met de instellingen op ultra. Zelfs 1440p is nog goed speelbaar als je genoegen neemt met iets minder grafische pracht. Op medium-settings halen we nog ruim 90fps. Met ons 1440p-systeem is Forza ook op ultra-settings geen probleem en speel je comfortabel op je 60Hz-monitor. De recentst uitgekomen game in onze testsuite is Total War: Warhammer III en dat is ook de zwaarste game die we testen. Op 1080p-medium kunnen beide systemen nog meer dan voldoende frames genereren, maar op ultra biedt alleen het 1440p-systeem voldoende prestaties. Dat systeem kan ook de wqhd-resolutie comfortabel aan, mits de instellingen niet te gek worden. Ultra is een brug te ver, dus zul je een tandje minder detail moeten instellen. Geluid en warmte We meten de temperaturen in de behuizing van de twee belangrijkste componenten die warmte produceren: de processor en de videokaart. Ook meten we de geluidsdruk onder drie omstandigheden: idle, als het systeem niets staat te doen dus, onder belasting van een game en onder belasting van een zware benchmark. Voor die laatste scenario's gebruiken we 3d-renderprogramma Blender en F1 2020, die we beide in een loop laten werken. Idle is ons relatief compacte 1080p-systeem al een paar decibel luider dan het ruimere 1440p-systeem. Tijdens de F1- en Blender-test zien we dezelfde geluidsproductie; de ventilators werken in beide gevallen op volle toeren. De 36dB(A) van het 1440p-systeem lijkt misschien niet veel stiller dan de 41dB(A) van het 1080p-systeem, maar gevoelsmatig is dat laatste bijna twee keer zo luid. De temperatuurgrafiek laat mooi zien waarom we voor een aftermarketkoeler kiezen in het 1440p-systeem en deze ook aanraden als upgrade voor het 1080p-systeem. De temperatuur van de processor loopt behoorlijk hoog op, tot 91 graden, en bij langdurige zware belasting is de kans groot dat de processor gaat throttlen, ofwel zich terugklokt wegens hoge temperatuur, terwijl de temperaturen bij de Ryzen met Tranquillo-koeler geen enkel probleem zijn. Ook de koeling van de 6700 XT is wat krachtiger dan die van de 6600, hoewel die laatste een lagere tdp heeft. Uiteraard speelt ook de behuizing een grote rol hierbij. In de NZXT H510 Flow kan de warmte beter afgevoerd worden dan in de compacte Antec. Energiegebruik Ten slotte kijken we naar het energiegebruik, niet onbelangrijk in deze tijden van hoge energieprijzen. Het zal niemand verbazen dat het veel krachtigere 1440p-systeem meer energie gebruikt, zowel idle als onder belasting. Uitgeschakeld, dus niet in stand-by, meten we nog altijd ruim anderhalf tot bijna twee watt.

Preview van upgrades, 4k en raytracing