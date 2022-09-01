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Door Willem de Moor en Tomas Hochstenbach

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Desktop Best Buy Guide

September 2022

Inleiding

Desktop Best Buy Guide

De Desktop Best Buy Guide van september is anders dan jullie van ons gewend zijn; dit is de eerste editie van de BBG 'nieuwe stijl'. Zoals sommigen misschien al gelezen hadden, gaan we de systemen die we samen met de community samenstellen, voortaan ook daadwerkelijk in huis halen, in elkaar zetten en testen. Daarmee kunnen we nog beter advies geven, aangezien incompatibiliteit van componenten of ruimtegebrek voor componenten of andere problemen waar je tegenaan kunt lopen, dan aan het licht komen. Bovendien stelt het bouwen van de configuraties ons in staat de systemen daadwerkelijk te testen. Zo krijg je een indruk van de prestaties die je van de voorgestelde pc's mag verwachten.

Om deze nieuwe BBG-werkwijze af te trappen, hebben we twee gamesystemen samengesteld. Voor mainstreamgaming, op een full-hd-monitor, hebben we een systeem van ruim 800 euro samengesteld. Wil je hogere framerates of gamen op een wqhd- of 1440p-monitor, dan is ons gelijknamige 1440p-systeem misschien voor jou. Dat luxere systeem hebben we voor iets meer dan 1200 euro samengesteld. We hebben beide systemen gebouwd en gebenchmarkt, waarbij we vooral naar de gameprestaties kijken. Daarnaast hebben we de rekenkracht, het energiegebruik en de geluidsproductie gemeten.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Daarna halen we de componenten in huis, bouwen we de systemen en draaien we er benchmarks op.

Systeem Budget
1080p-gamesysteem ~800 euro
1440p-gamesysteem ~1200 euro
Benchmarks Nvt
Upgrades Nvt

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Alle prijzen zijn inclusief btw.

1080p-gamesysteem

Voor het mainstream- of instapsysteem hebben we een pc samengesteld die moderne 'AAA-games' ten minste op 1080p-schermen moet kunnen draaien met 60fps als streven. Daarbij hebben we onszelf uitgedaagd het budget laag te houden om de beste bang-for-the-buck te realiseren. We zijn daarbij uitgekomen op een systeem dat is opgetrokken rond een AMD Radeon 6600-videokaart, gecombineerd met een bescheiden Intel-quadcoreprocessor. Als behuizing kwamen we op een mATX-formaat, niet in de laatste plaats omdat de prijzen van veel behuizingen door hoge vrachtkosten enkel de weg omhoog lijken te kennen.

DesktopBBG september 2022 - 1080p-gamesysteem
DesktopBBG september 2022 - 1080p-gamesysteemDesktopBBG september 2022 - 1080p-gamesysteem

Onderstaand systeem is uiteraard nog naar eigen inzicht te upgraden of uit te breiden. Zo kan een krachtigere processor worden ingebouwd, al zal het moederbord geen topmodellen uit de Alder Lake-serie aankunnen. De processor die we ingebouwd hebben, wordt met een boxed koeler geleverd; Intel levert dus een processorkoeler mee. Die staan niet bekend om hun fantastische prestaties, terwijl ze redelijk veel geluid produceren. Als je upgrade-budget enkele tientjes bedraagt, monteer je daarom misschien het best een betere koeler, zoals de Tranquillo die we in het 1440p-systeem gekozen hebben. Ook kun je, voor betere toekomstvastheid, een iets duurdere behuizing kiezen die moederborden in ATX-formaat ondersteunt. Dat geeft je iets meer flexibiliteit in moederbordkeuze; nu zit je vast aan een iets beperkter aanbod mATX-moederborden.

ProcessorsIntel Core i3-12100F Boxed

De keus voor de processor was een lastige. Die bepaalt niet alleen ook het moederbord en upgradepaden, maar is ook verantwoordelijk voor een flink deel van de prestaties. Aanvankelijk wilden we een Ryzen 5 5600, maar aangezien de aantrekkelijke kortingsactie daarvan begin augustus afliep, hebben we gekozen voor een quadcore-Intel met hoge kloksnelheid. Daar profiteren veel games van en de processor is flink goedkoper dan de 5600.

4.5 van 5 sterren
(5 reviews)
MoederbordenGigabyte B660M DS3H DDR4

De behuizing verplichtte ons te zoeken naar een goed mATX-moederbord. Gelukkig bracht onze round-up B660-moederborden van maart uitkomst. De B660 DS3H van Gigabyte ging er in die round-up met een Great Value-award vandoor en dat past uiteraard uitstekend in een BBG-systeem waarbij we op de centjes letten. De vrm van het bord is redelijk, maar niet echt voor topmodellen uit de Alder Lake-serie bedoeld. Het bord heeft wel weer een koelplaatje voor je M.2-ssd en een 2,5Gbit-lanaansluiting.

4 van 5 sterren
(3 reviews)
VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 6600 (11310-01-20G)

Een gaming-pc bouw je uiteraard voornamelijk op rond de videokaart. Die zal voor het grootste deel de bepalende factor voor je framerates zijn. Dat is dan ook met afstand de duurste component van deze build, maar met de RX 6600 van Sapphire zijn we erin geslaagd voor een heden ten dage bescheiden prijs een stevige videokaart op de kop te tikken. Houd de Pricewatch echter in de gaten, want prijzen van videokaarten fluctueren flink en mogelijk kom je een 6600 van een ander merk voor minder tegen. Vlak voor het moment van publicatie is er bijvoorbeeld een Powercolor te krijgen voor 299 euro.

5 van 5 sterren
(2 reviews)
BehuizingenAntec Dark Phantom 301M

Een dikke behuizing is voor een systeem als dit wat ons betreft niet nodig en zeker met de recente flinke prijsverhogingen van behuizingen moesten we flink zoeken naar een fatsoenlijke kast van rond de 50 euro. We kwamen op deze mATX-behuizing van Antec, die weliswaar compact is, maar er toch nog leuk uitziet en ruimte biedt voor al onze componenten. Op Hardware Info kreeg de Dark Phantom het predikaat Great Value in een round-up van mATX-behuizingen. In het echt is het frontje overigens veel platter dan het op de foto hier links lijkt, maar de 301M is niet saai te noemen.

Helaas is ook deze Antec de voorbije week al wat in prijs gestegen. Mocht hij echt op raken, dan kun je bijvoorbeeld uitwijken naar de Cooler Master Q300L, al is die kwalitatief wel echt een stapje terug, met bijvoorbeeld een zijpaneel van plexiglas in plaats van echt glas.

4 van 5 sterren
(5 reviews)
Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS

G.Skill maakt geheugen voor elk budget en het Aegis-kitje dat we uitgezocht hebben, is wat ons betreft niet alleen goed genoeg voor dit 1080p-systeem, maar ook voor het 1440p-systeem. Met een opgegeven snelheid tot 3200MT/s zit het precies op de maximaal ondersteunde snelheid van de i3-12100F in ons systeem.

4 van 5 sterren
(7 reviews)
VoedingenSeasonic G12 GC-550
Seasonic G12 GC-550vanaf Onbekend

Ook op de voeding moesten we besparen. Luxe features als modulariteit van de kabels zitten er dus niet in. Wel hebben we met de G12 van Seasonic een compacte voeding met Gold-certificaat en een vermogen van 550W, ruim voldoende voor ons systeem. Toen we dit systeem samenstelden hebben we de BC-550 nog even overwogen, maar de paar euro extra van deze Gold-versie verdiende je met de hoge energieprijzen snel genoeg terug. Inmiddels is het prijsverschil iets groter en zou je dus toch voor de Bronze-versie kunnen gaan.

(0 reviews)
Solid state drivesWD Blue SN570 1TB

De keus voor de ssd ten slotte is op de SN570 van Western Digital gevallen. De WD Blue-serie is de budgetserie van het merk en heeft dan ook een PCIe Gen3-interface en niet de snellere Gen4-interface van bijvoorbeeld de SN770 SE van hetzelfde merk. Voor 90 euro kun je je echter geen buil vallen aan deze drive en met 1TB heb je genoeg ruimte om een flinke Steam-library te vullen. Tip: let op aanbiedingen van ssd's, want sinds deze zomer zijn aanbiedingen van Gen4-drives voor heel zachte prijsjes aan de orde van de dag.

4 van 5 sterren
(1 reviews)
€ 393,40Actuele totaalprijs:
Product Prijs Act. prijs
Processors Intel Core i3-12100F Boxed € 115,91 € 101,58
Moederborden Gigabyte B660M DS3H DDR4 € 117,47 Onbekend
Videokaarten Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (11310-01-20G) € 326,70 Onbekend
Behuizingen Antec Dark Phantom 301M € 64,58 Onbekend
Geheugen intern G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS € 54,90 € 111,83
Voedingen Seasonic G12 GC-550 € 59,90 Onbekend
Solid state drives WD Blue SN570 1TB € 85,35 € 179,99
Totaalprijs bij opstellen BBG € 824,81 € 393,40

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Upgrades

Met een bescheiden extra bedrag kun je de Antec-behuizing vervangen door een iets groter model. Dat geeft je wat meer flexibiliteit voor toekomstige upgrades. Je kunt dan voor een ATX-moederbord kiezen en het inbouwen wordt minder krap. Momenteel kun je, waarschijnlijk oude voorraad, H510-behuizingen van NZXT voor ongeveer 70 euro kopen. Voor dat geld is dat een uitstekende behuizing.

Nog een upgrade waar je maar twee of drie tientjes aan kwijt bent, maar waar je wel veel plezier van zult hebben, is een aftermarketkoeler. Het model dat we in de 1440p-build hebben gebruikt, de Tranquillo van Gelid, kost nog geen 30 euro, maar maakt je systeem een stuk stiller. Belangrijker: hij koelt je processor veel beter. Bij langdurige belasting liep de cpu-tempereratuur fors op in onze tests en ging de processor wat throttlen. Met betere koeling ondervang je dat.

Voor de ssd raden we je aan om aanbiedingen goed in de gaten te houden. De SN570 heeft een vrij vaste, lage prijs, maar regelmatig zien we aanbiedingen voorbijkomen van drives die een vergelijkbare prijs hebben, maar betere prestaties bieden. Dat kun je natuurlijk ook later doen en de SN570 als secundaire drive houden of op Vraag & Aanbod te koop zetten.

1440p-gamesysteem

Zoals de naam verklapt, is het doel van het 1440p-gamesysteem om moderne games te draaien op 1440p, of 2560 bij 1440 pixels. Daarbij is het streven, net als bij het 1080p-systeem, ten minste 60fps te halen. Het budget is logischerwijs wat hoger dan bij het 1080p-systeem; we kwamen op ruim 1200 euro uit. Een groot deel daarvan gaat op aan de videokaart, maar ook de andere onderdelen zijn wat luxer dan bij het 1080p-systeem.

DesktopBBG september 2022 - 1440p-gamesysteem
DesktopBBG september 2022 - 1440p-gamesysteemDesktopBBG september 2022 - 1440p-gamesysteem

Waar we bij het andere systeem nog moesten kiezen voor de goedkopere i3 van Intel, hebben we hier toch voor de AMD Ryzen 5 5600 gekozen, ook al is die actie waar we het eerder over hadden afgelopen. Ook de behuizing is wat luxer, met de momenteel erg aantrekkelijk geprijsde H510 Flow van NZXT kun je je moederbord in de toekomst door een ander ATX-bord vervangen. Dat geeft je wat meer opties dan het mATX-formaat van het 1080p-systeem.

Wat de videokaart betreft, kwamen we op de Radeon 6700 XT van opnieuw AMD uit. Die biedt wat ons betreft de meeste waar voor je geld. De Nvidia-concurrent van deze kaart is de RTX 3070, maar die is duurder én heeft minder videogeheugen.

ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed

Waar we voor het 1080p-systeem met een quadcore tevreden waren, kiezen we voor het 1440p-systeem een hexacore, van AMD wel te verstaan. De Ryzen 5 5600 is redelijk aantrekkelijk geprijsd en biedt flink veel rekenkracht. Dat moet bottlenecks voor je videokaart voorkomen en met deze combinatie zal dat op 1440p aardig lukken.

5 van 5 sterren
(4 reviews)
MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2

De originele versie van de Aorus Elite kreeg in september 2020 al het predikaat Great Value en ook in onze koopgids een jaar later raadden we het bord aan als uitstekende keus voor een budgetbord. De vrm is dik in orde en in staat om veel snellere processors dan onze Ryzen 5 5600 van prik te voorzien. Het eerste M.2-slot heeft keurig een heatsink en het bord is ruim voorzien van USB- en andere aansluitingen. Voor luxe features als onboardwifi en meer overklokpotentieel zul je naar een duurder bord moeten uitwijken, maar dat is wat ons betreft niet nodig voor dit systeem.

4.5 van 5 sterren
(43 reviews)
VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT

We zeiden al dat het budget voor een belangrijk deel naar de videokaart ging en met een prijs van bijna 600 euro zijn we ongeveer de helft van het budget aan deze Sapphire Nitro+ 6700 XT kwijt. Daar krijg je een capabele - wat heet, in onze round-up van vorig jaar kreeg de kaart de Excellent-award - kaart voor terug die met 1440p-ultra over het algemeen geen probleem heeft. De 6700 XT is zelfs voor sommige games op 4k-medium bruikbaar.

Bekijk ook zeker even wat deals die op de publicatiedag van deze Desktop BBG te vinden zijn. Het gaat hier wel steeds om één kaart bij één webshop, dus waarschijnlijk geldt 'op=op'.

Bijvoorbeeld deze deal van 379 euro voor een RX 6700 (zonder XT). De non-XT-versie van de RX 6700 is pas sinds kort in beperkte oplage te krijgen. Afgaande op deze benchmarkresultaten zou hij ongeveer 13 procent langzamer zijn dan een RX 6700 XT, maar in dit geval is hij wel 34 procent goedkoper!

Ook deze RX 6800 kost op het moment van schrijven maar enkele tientjes meer dan de 6700 XT: een uitstekende deal, maar beperkt verkrijgbaar.

Tot slot biedt één winkel een referentie-RX 6750 XT aan voor 499 euro, ook dat is voor het geld een goede deal.

(0 reviews)
BehuizingenNZXT H510 Flow Zwart
NZXT H510 Flow Zwartvanaf Onbekend

Voor dit systeem kozen we voor een grotere ATX-behuizing, niet in de laatste plaats omdat we een stuk meer warmte genereren met de 6700 XT. De H510 Flow is een versie van de populaire H510 en is dankzij zijn 'open' frontje beter geoptimaliseerd voor veel airflow. Dat moet lagere temperaturen van de onderdelen opleveren, waardoor die continu op hun volle vermogen kunnen presteren. In onze review waren we te spreken over de kast, maar met een extra ventilator verbeter je de prestaties nog verder.

4.5 van 5 sterren
(5 reviews)
ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5

In het 1080p-systeem raadden we deze koeler al dringend aan als upgrade voor de stockkoeler, maar voor dit systeem willen we de koeler standaard aanraden. De Ryzen 5 5600 wordt met een Wraith Stealth-koeler geleverd, maar voor betere koelprestaties en een stiller systeem installeren we deze Tranquillo van Gelid. In onze recente koelerround-up kreeg deze koeler een Great Value-award, want voor nog geen drie tientjes is het lastig een betere koeler te vinden.

4.5 van 5 sterren
(1 reviews)
Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS

Voor de meeste toepassingen, inclusief gaming, is 16GB werkgeheugen voldoende en we kiezen hetzelfde kitje als bij het 1080p-systeem. Ook de Ryzen 5 5600 heeft namelijk als maximaal ondersteunde geheugensnelheid de 3200MT/s die deze kit ondersteunt, al kun je altijd proberen om dat nog hoger in te stellen. Voor de 5000-serie is net als bij de 3000-serie een snelheid van 3600MT/s de sweet spot.

4 van 5 sterren
(7 reviews)
VoedingenCorsair TX750M (2021)
Corsair TX750M (2021)vanaf Onbekend

De 750W die deze Corsair TX750M kan leveren, is eerlijk gezegd een beetje overkill voor dit systeem. Toch kozen we voor deze voeding, simpelweg omdat de prijs zo enorm aantrekkelijk is. We konden voor hetzelfde geld een lager vermogen kiezen, maar met deze voeding heb je in ieder geval voldoende achter de hand voor eventuele upgrades. De voeding is semimodulair, dus alleen de dikke 24-pinskabel zit vast. In principe heb je dus maar twee extra voedingskabels nodig, voor de cpu en videokaart, wat je kabelmanagement vereenvoudigt.

(0 reviews)
Solid state drivesWD Blue SN570 1TB

Ook wat de ssd betreft hebben we dezelfde ssd als voor het 1080p-systeem gekozen, want voor een prima ssd van 1TB voor 90 euro halen we onze neus niet op. Het systeem kan in principe overweg met snellere Gen4-ssd's, die je dan ook prima als upgrade kunt overwegen. Dat kun je natuurlijk ook altijd later nog een keer doen, want de laatste maanden zien we veel aanbiedingen op dit vlak. Deze Gen3-drive kun je dan als secundaire schijf aanhouden in het tweede M.2-slot van je moederbord.

4 van 5 sterren
(1 reviews)
€ 940,96Actuele totaalprijs:
Product Prijs Act. prijs
Processors AMD Ryzen 5 5600 Boxed € 192,79 € 130,99
Moederborden Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 € 109,- Onbekend
Videokaarten Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT € 579,- € 499,-
Behuizingen NZXT H510 Flow Zwart € 84,90 Onbekend
Processorkoeling Gelid Solutions Tranquillo Rev.5 € 28,85 € 19,15
Geheugen intern G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS € 54,90 € 111,83
Voedingen Corsair TX750M (2021) € 74,90 Onbekend
Solid state drives WD Blue SN570 1TB € 85,35 € 179,99
Totaalprijs bij opstellen BBG € 1.209,69 € 940,96

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Upgrades

Bij het 1080p-systeem zouden de eerste tientjes aan upgradebudget wat ons betreft opgaan aan een aftermarketkoeler, maar die zit al in dit systeem. Wel zou je voor een krachtigere processor kunnen gaan; de Ryzen 5 5600 is natuurlijk een relatieve instapper. Voor € 195,99, bijna 100 euro extra dus, krijg je met de Ryzen 7 5700X twee extra cores en dus flink meer rekenkracht. Het moederbord is daar prima geschikt voor; de vrm is krachtig genoeg. Voor een kleinere upgrade en een bedrag van ongeveer twee tientjes kun je de Ryzen 5600X overwegen. Dat is een sneller geklokte variant van de Ryzen 5600 en kost € 147,99.

Ook op het gebied van geheugen en opslag kun je nog upgraden. Met 16GB geheugen heb je wel genoeg, maar ben je fervent multitasker, dan is een kitje van twee keer 16GB, voor een totaal van 32GB, een optie. Het equivalente Aegis-kitje kost € 209,15. Je zou een tweede 16GB-kit kunnen kopen, maar we hebben liever twee modules van 16GB dan vier van 8GB. Wat de ssd betreft, kun je het bij de 1TB-drive met Gen3-aansluiting houden, maar we zien regelmatig 1TB Gen4-drives voorbijkomen voor pakweg twee of drie tientjes meer. Houd de aanbiedingen dus in de gaten. Ook een grotere drive of een tweede drive kun je natuurlijk altijd kopen. Je huidige SN570 kun je dan gebruiken als extra opslag, bijvoorbeeld voor je gamelibrary.

Benchmarks

We hebben een aantal benchmarks gedraaid op deze twee BBG-systemen, waarbij we naar enkele cpu-prestaties kijken, vijf moderne games testen in voor de BBG-systemen relevante resoluties, en ten slotte naar warmte en geluid kijken. De benchmarks zijn gedraaid onder Windows 11, met de moederborden voorzien van de laatste bios-update en in het geval van deze twee AMD-videokaarten met Radeon-driver 22.8.1.

Cpu-benchmarks

In de singlethreaded Cinebench-test scoort de Ryzen 5 5600 van het 1440p-systeem 1450 punten, maar de hoger geklokte i3-12100F gaat daar flink overheen met bijna 1700 punten. De twee extra cores van de Ryzen 5 5600 laten de vier cores van de i3 uit het 1080p-systeem echter ver achter zich. Om te illustreren hoe moderne applicaties van multithreaded rekenkracht profiteren, kun je de DaVinci- en 7-Zip-resultaten bekijken. Die eerste is net als Adobe Premiere een videobewerkingsprogramma waarmee we een video renderen. Met het 1440p-systeem ben je daar veel sneller mee klaar. Ook 7-Zip weet bij het comprimeren van veel data de extra rekenkracht te benutten en is ook veel sneller.

Met het 1440p-systeem heb je dus niet alleen meer prestaties in games achter de hand, maar ook voor andere taken is het systeem een stuk krachtiger dan het 1080p-systeem.

  • Cinebench 23 - Single
  • Cinebench 23 - Multi
  • DaVinci Resolve - 4K Video
  • 7-Zip - 15GB inpakken
Cinebench 23 - Single
Pc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
DBBG 9/22 1080p
1.690
DBBG 9/22 1440p
1.450
Cinebench 23 - Multi
Pc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
11.205
DBBG 9/22 1080p
8.505
DaVinci Resolve - 4K Video
Pc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
8m10s
DBBG 9/22 1080p
10m29s
7-Zip - 15GB inpakken
Pc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
7m57s
DBBG 9/22 1080p
9m13s

Gamebenchmarks

We hebben een aantal games die onderdeel zijn van onze videokaarttestsuite op de BBG-systemen gebenchmarkt. Daarbij hebben we in deze subset getracht om een balans te zoeken tussen games die beter presteren op een AMD-kaart en games die beter op Nvidia-hardware draaien. In dit geval zijn beide videokaarten AMD-kaarten, maar voor toekomstige BBG's ben je dus ook verzekerd van een eerlijke vergelijking.

In Far Cry 6 weten beide systemen hoge framerates op full hd te halen. Zelfs met ultra-instellingen haalt de Radeon 6600 in het 1080p-systeem nog bijna 100 frames per seconde. Ook op hogere resolutie houden beide kaarten de framerate ruim boven de 60fps.

  • Far Cry 6 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Far Cry 6 - 1920x1080 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
134,5
DBBG 9/22 1080p
133,4
Far Cry 6 - 1920x1080 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
103,6
DBBG 9/22 1080p
96,4
Far Cry 6 - 2560x1440 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
123,7
DBBG 9/22 1080p
98,7
Far Cry 6 - 2560x1440 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
91,1
DBBG 9/22 1080p
68,0

Cyberpunk 2077 is een veel zwaardere game dan Far Cry en ons 1080p-systeem kan maar ternauwernood de 60fps-grens aantikken in ultra-stand. Op 1440p is ons 1440p-systeem keurig in staat hoge framerates met medium-settings neer te zetten, maar ultra is wat veel gevraagd voor dit systeem.

  • Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
133,9
DBBG 9/22 1080p
97,8
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
84,3
DBBG 9/22 1080p
59,0
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
91,8
DBBG 9/22 1080p
61,3
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
53,3
DBBG 9/22 1080p
34,3

Een tweede voorbeeld van een lichtere game is F1 2021, dat inmiddels ook in vernieuwde versie verkrijgbaar is. De 2021-versie is echter scriptbaar, reden om vast te houden aan die versie. Onze twee systemen hebben geen enkele moeite met deze game en zelfs 4k-ultra is nog goed te doen voor het 1440p-systeem. Het 1080p-systeem moet afhaken bij 4k-medium.

  • F1 2021 (DX12) - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
F1 2021 (DX12) - 1920x1080 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
354,5
DBBG 9/22 1080p
262,1
F1 2021 (DX12) - 1280x800 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
153,0
DBBG 9/22 1080p
110,0
F1 2021 (DX12) - 2560x1440 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
273,6
DBBG 9/22 1080p
189,5
F1 2021 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
115,8
DBBG 9/22 1080p
79,6

In Forza tikken we met ons 1080p-systeem nipt de 60fps-grens aan, maar dan wel met de instellingen op ultra. Zelfs 1440p is nog goed speelbaar als je genoegen neemt met iets minder grafische pracht. Op medium-settings halen we nog ruim 90fps. Met ons 1440p-systeem is Forza ook op ultra-settings geen probleem en speel je comfortabel op je 60Hz-monitor.

  • Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
159,8
DBBG 9/22 1080p
120,8
Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
87,2
DBBG 9/22 1080p
64,0
Forza Horizon 5 - 2560x1440 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
136,2
DBBG 9/22 1080p
96,4
Forza Horizon 5 - 2560x1440 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
74,9
DBBG 9/22 1080p
52,1

De recentst uitgekomen game in onze testsuite is Total War: Warhammer III en dat is ook de zwaarste game die we testen. Op 1080p-medium kunnen beide systemen nog meer dan voldoende frames genereren, maar op ultra biedt alleen het 1440p-systeem voldoende prestaties. Dat systeem kan ook de wqhd-resolutie comfortabel aan, mits de instellingen niet te gek worden. Ultra is een brug te ver, dus zul je een tandje minder detail moeten instellen.

  • Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
168,3
DBBG 9/22 1080p
102,6
Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
79,8
DBBG 9/22 1080p
48,5
Total War: Warhammer III - 2560x1440 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
103,0
DBBG 9/22 1080p
59,3
Total War: Warhammer III - 2560x1440 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
51,1
DBBG 9/22 1080p
30,2

Geluid en warmte

We meten de temperaturen in de behuizing van de twee belangrijkste componenten die warmte produceren: de processor en de videokaart. Ook meten we de geluidsdruk onder drie omstandigheden: idle, als het systeem niets staat te doen dus, onder belasting van een game en onder belasting van een zware benchmark. Voor die laatste scenario's gebruiken we 3d-renderprogramma Blender en F1 2020, die we beide in een loop laten werken.

Idle is ons relatief compacte 1080p-systeem al een paar decibel luider dan het ruimere 1440p-systeem. Tijdens de F1- en Blender-test zien we dezelfde geluidsproductie; de ventilators werken in beide gevallen op volle toeren. De 36dB(A) van het 1440p-systeem lijkt misschien niet veel stiller dan de 41dB(A) van het 1080p-systeem, maar gevoelsmatig is dat laatste bijna twee keer zo luid.

  • Geluidsdruk idle - 50cm
  • Blender - LAeq
  • F1 2020 - LAeq
Geluidsdruk idle - 50cm
Pc Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
27,1
DBBG 9/22 1080p
32,0
Blender - LAeq
Pc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
36,0
DBBG 9/22 1080p
41,0
Game - LAeq
Pc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
36,0
DBBG 9/22 1080p
41,0

De temperatuurgrafiek laat mooi zien waarom we voor een aftermarketkoeler kiezen in het 1440p-systeem en deze ook aanraden als upgrade voor het 1080p-systeem. De temperatuur van de processor loopt behoorlijk hoog op, tot 91 graden, en bij langdurige zware belasting is de kans groot dat de processor gaat throttlen, ofwel zich terugklokt wegens hoge temperatuur, terwijl de temperaturen bij de Ryzen met Tranquillo-koeler geen enkel probleem zijn. Ook de koeling van de 6700 XT is wat krachtiger dan die van de 6600, hoewel die laatste een lagere tdp heeft. Uiteraard speelt ook de behuizing een grote rol hierbij. In de NZXT H510 Flow kan de warmte beter afgevoerd worden dan in de compacte Antec.

  • Temperatuur cpu - Max
  • Temperatuur gpu - Max
Temperatuur CPU - Max
Pc Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
70
DBBG 9/22 1080p
91
Temperatuur GPU - Max
Pc Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
DBBG 9/22 1440p
71
DBBG 9/22 1080p
78

Energiegebruik

Ten slotte kijken we naar het energiegebruik, niet onbelangrijk in deze tijden van hoge energieprijzen. Het zal niemand verbazen dat het veel krachtigere 1440p-systeem meer energie gebruikt, zowel idle als onder belasting. Uitgeschakeld, dus niet in stand-by, meten we nog altijd ruim anderhalf tot bijna twee watt.

  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - uit
  • Opgenomen vermogen - Load - Max
Opgenomen vermogen - idle
Pc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
DBBG 9/22 1080p
35,1
DBBG 9/22 1440p
48,9
Opgenomen vermogen - uit
Pc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
DBBG 9/22 1080p
1,6
DBBG 9/22 1440p
1,9
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Pc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
DBBG 9/22 1080p
231
DBBG 9/22 1440p
307

Preview van upgrades, 4k en raytracing

We hebben de BBG-systemen getest, maar misschien ben je benieuwd naar de prestaties die de geselecteerde videokaarten maximaal kunnen leveren. Daarom hebben we in onderstaande grafieken de prestaties van de Radeon RX 6600 en de Radeon RX 6700 XT bij die van dezelfde kaarten in het BBG-systeem gezet. De 'losse' videokaarten zijn echter volgens ons videokaarttestprotocol getest, waarbij koeling, processorkracht en geheugen geen bottlenecks zijn. Die kaarten zijn namelijk getest op een high-end moederbord met een overgeklokte Ryzen 9 5950X en 32GB geheugen.

In Far Cry zit nog wel wat rek in de prestaties met de 6700 XT, maar dat zien we niet bij de RX 6600. Sterker nog, die kaart presteert daar ondermaats.

In Cyberpunk 2077 zien we in alle benchmarks dat een snellere processor hogere prestaties oplevert. Datzelfde beeld zien we, zoals we hadden verwacht, in de overige games, al zijn de verschillen in Warhammer heel klein, terwijl we flinke winst zien in F1 2021 en Forza Horizon 5. Het loont in de ene game dus meer dan in de andere om een betere processor te kiezen; dat geldt voor zowel het 1080p- als het 1440p-systeem.

  • Far Cry 6 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Far Cry 6 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
151,6
DBBG 9/22 1440p
134,5
AMD Radeon RX 6600
134,0
DBBG 9/22 1080p
133,4
Far Cry 6 - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
122,3
DBBG 9/22 1440p
103,6
DBBG 9/22 1080p
96,4
AMD Radeon RX 6600
82,8
Far Cry 6 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
133,6
DBBG 9/22 1440p
123,7
DBBG 9/22 1080p
98,7
AMD Radeon RX 6600
92,5
Far Cry 6 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
95,5
DBBG 9/22 1440p
91,1
DBBG 9/22 1080p
68,0
AMD Radeon RX 6600
43,8
  • Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
149,5
DBBG 9/22 1440p
133,9
AMD Radeon RX 6600
103,9
DBBG 9/22 1080p
97,8
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
91,6
DBBG 9/22 1440p
84,3
AMD Radeon RX 6600
61,4
DBBG 9/22 1080p
59,0
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
98,8
DBBG 9/22 1440p
91,8
AMD Radeon RX 6600
67,9
DBBG 9/22 1080p
61,3
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
55,3
DBBG 9/22 1440p
53,3
AMD Radeon RX 6600
35,6
DBBG 9/22 1080p
34,3
  • F1 2021 (DX12) - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
F1 2021 (DX12) - 1920x1080 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
401,5
DBBG 9/22 1440p
354,5
AMD Radeon RX 6600
304,7
DBBG 9/22 1080p
262,1
F1 2021 (DX12) - 1280x800 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
177,6
DBBG 9/22 1440p
153,0
AMD Radeon RX 6600
122,5
DBBG 9/22 1080p
110,0
F1 2021 (DX12) - 2560x1440 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
310,2
DBBG 9/22 1440p
273,6
AMD Radeon RX 6600
208,4
DBBG 9/22 1080p
189,5
F1 2021 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
130,4
DBBG 9/22 1440p
115,8
AMD Radeon RX 6600
86,5
DBBG 9/22 1080p
79,6
  • Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
214,9
AMD Radeon RX 6600
165,7
DBBG 9/22 1440p
159,8
DBBG 9/22 1080p
120,8
Forza Horizon 5 - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
101,2
DBBG 9/22 1440p
87,2
AMD Radeon RX 6600
79,8
DBBG 9/22 1080p
64,0
Forza Horizon 5 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
179,4
DBBG 9/22 1440p
136,2
AMD Radeon RX 6600
129,9
DBBG 9/22 1080p
96,4
Forza Horizon 5 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
85,0
DBBG 9/22 1440p
74,9
AMD Radeon RX 6600
61,2
DBBG 9/22 1080p
52,1
  • Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
170,0
DBBG 9/22 1440p
168,3
DBBG 9/22 1080p
102,6
AMD Radeon RX 6600
102,3
Total War: Warhammer III - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
81,6
DBBG 9/22 1440p
79,8
AMD Radeon RX 6600
48,7
DBBG 9/22 1080p
48,5
Total War: Warhammer III - 2560x1440 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
103,9
DBBG 9/22 1440p
103,0
DBBG 9/22 1080p
59,3
AMD Radeon RX 6600
59,2
Total War: Warhammer III - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
51,7
DBBG 9/22 1440p
51,1
AMD Radeon RX 6600
30,2
DBBG 9/22 1080p
30,2

4k-gaming

Voor beide systemen is gaming op 4k nooit het uitgangspunt geweest, maar we hebben de games op het 1440p-systeem ook met die resolutie getest. Met medium-settings gaat dat nog best redelijk, in ieder geval in Far Cry 6, F1 2021 en Forza Horizon 5. F1 is zelfs op 4k-ultra nog te spelen. Cyberpunk en Warhammer kun je vergeten.

  • Far Cry 6 - 3840x2160 - Medium
  • Ultra
Far Cry 6 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
73,5
DBBG 9/22 1440p
72,5
AMD Radeon RX 6600
24,1
Far Cry 6 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
52,6
DBBG 9/22 1440p
51,6
  • Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
  • Ultra
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
48,3
DBBG 9/22 1440p
46,7
AMD Radeon RX 6600
33,2
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
23,7
DBBG 9/22 1440p
23,4
AMD Radeon RX 6600
14,4
  • F1 2021 (DX12) - 3840x2160 - Medium
  • Ultra
F1 2021 (DX12) - 3840x2160 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
167,4
DBBG 9/22 1440p
155,8
AMD Radeon RX 6600
105,8
F1 2021 (DX12) - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
72,7
DBBG 9/22 1440p
69,2
AMD Radeon RX 6600
46,0
  • Forza Horizon 5 - 3840x2160 - Medium
  • Ultra
Forza Horizon 5 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
112,3
DBBG 9/22 1440p
92,7
AMD Radeon RX 6600
74,3
Forza Horizon 5 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
56,5
DBBG 9/22 1440p
52,7
AMD Radeon RX 6600
35,7
  • Total War: Warhammer III - 3840x2160 - Medium
  • Ultra
Total War: Warhammer III - 3840x2160 - Medium
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
45,8
AMD Radeon RX 6700 XT
44,6
AMD Radeon RX 6600
27,4
Total War: Warhammer III - 3840x2160 - Ultra
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
24,7
AMD Radeon RX 6700 XT
24,1
AMD Radeon RX 6600
14,8

Raytracing

We hebben ook naar de prestaties met raytracing gekeken, maar daar hoef je geen geweldige prestaties van te verwachten natuurlijk. Onze DXR-tests voeren we met preset ultra uit en van onze geteste games ondersteunen enkel Far Cry 6 en Cyberpunk 2077 DXR. Far Cry 6 is op full hd nog te spelen met het 1440p-systeem en zelfs met ons 1080p-systeem haal je nog ruim 60fps. De 6700 XT in het 1440p-BBG-systeem kan zelfs op 1440p nog speelbare framerates produceren met raytracing ingeschakeld, maar het 1080p-systeem komt net te kort. Cyberpunk is zonder raytracing al zwaar en met DXR ingeschakeld zakken de framerates in tot een diashow.

  • Far Cry 6 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
  • 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Far Cry 6 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
90,9
DBBG 9/22 1440p
85,5
DBBG 9/22 1080p
64,9
AMD Radeon RX 6600
57,7
Far Cry 6 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Radeon RX 6700 XT
75,9
DBBG 9/22 1440p
74,8
AMD Radeon RX 6600
51,1
DBBG 9/22 1080p
50,1
  • Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
  • 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
24,9
AMD Radeon RX 6700 XT
24,6
DBBG 9/22 1080p
15,9
AMD Radeon RX 6600
13,7
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
DBBG 9/22 1440p
15,1
AMD Radeon RX 6700 XT
14,7
DBBG 9/22 1080p
7,6
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Reacties (128)

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Cassius 1 september 2022 10:48
Wat een toffe BBG met die benchmarks (de inhoudsopgave ziet er zo wel wat funky uit) en inc. geluid en energie testen geven een mooi plaatje! Zeker een verbetering :Y) !
jimh307 @Cassius2 september 2022 19:29
Helemaal mee eens, maar dat Cyberpunk niet kan draaien op 4K is mi prima mogelijk. Het verschil tussen medium en ultra-settings is niet zo groot als vroeger. Ray Tracing is weliswaar mooi, maar ik heb die niet nodig.
Red dead redemption 2 is nóg zwaarder dan Cyberpunk en daar zul je behoorlijk met de settings moeten stoeien.

Ik heb een Ryzen 7 5800x met een RTX 3070 en ik game op 4K. Dat beeld is dan ook prachtig en scherp en dan maar wat settings lager spelen.

Voor mij liever 4K op medium/high dan 1080p op ultra. Zelfs het verschil tussen 1440p en 4K is zeer goed zichtbaar. En dan nog kan ik Cyberpunk aan op medium settings op 60 fps continu.

Bij RDR2 moet ik echt wel aan de gang met DLSS.

Deze kwestie had ik ook graag anders gezien in de BBG. 4K begint al marktaandeel te krijgen en zeker met de Nvidia 40 serie in het vooruitzicht. Ik hoop dat ze daar ook op gaan inzetten.

Verder een prima nieuwe stijl met video :) Goed bezig :)
batteries4ever 1 september 2022 16:31
Wel schokkend om te zien dat als je bij 4K resolutie wel spelen met ultra, maar tevreden bent met lage fps, je misschien wel het best gewoon een top videokaart kunt kopen zeg 6800 XT of 3080, gecombineerd met b.v. een intel 12100F, goedkoop MB, 16 GB DDR4 RAM... wellicht 32 GB.

Ik vind zelf AMD wat sympathieker dan intel.
Maar... momentaan laten in de lagere segmenten de intel CPUs hun AMD collega's al alle hoeken van de kamer zien qua prijs/prestatie, zie reviews: Processor Best Buy Guide - De beste cpu's in mei 2022 Er is werkelijk geen enkele AMD processor die het wint qua bang-for-the-buck.
... en dat belooft niets goed voor de komende AMD 7000 serie die dan ook nog eens duur DDR 5 geheugen en waarschijnlijk dure MB nodig hebben. Als je niet de aller- aller- aller- hoogste performance wilt hebben is die serie voorlopig nog totaal oninteressant, totdat de prijzen behoorlijk gaan zakken of er goedkopere maar capabele AMD CPUs uitkomen.
Orthodroom 1 september 2022 08:00
@willemdemoor wat doen jullie met de gekochte systemen na de test? Of komen die op vraag en aanbod te staan?
Auteurwillemdemoor Redacteur @Orthodroom1 september 2022 08:30
Een deel van de componenten hebben we gekocht, een deel komt uit onze voorraad vergelijkingsmateriaal en een deel hebben we geleend, hetzij van fabrikanten, hetzij van webshops. Geleende spullen gaan terug, eigen vergelijkingsmateriaal houden we uiteraard in en gekochte spullen gaan de opslag in. We kunnen de complete systemen dus niet integraal verkopen :)
Polydeukes @willemdemoor1 september 2022 11:08
@willemdemoor Gewoon uit nieuwsgierigheid: Wat gebeurt er (op de langere termijn) met die opgeslagen spullen? In het kader van duurzaamheid zou je daar toch hele zinvolle dingen mee kunnen doen. Opslaan en laten verstoffen lijkt me zonde.
Auteurwillemdemoor Redacteur @Polydeukes1 september 2022 14:53
Dit is de eerste BBG nieuwe stijl, dus we hebben nog niet vaak dit soort dingen gekocht. Meeste samples van fabrikanten gaan gewoon terug na verloop van tijd, we hebben helaas geen opslagloods aan kantoor :)
micla @Polydeukes2 september 2022 18:32
Die zijn aan het einde van het jaar natuurlijk te winnen via de December Prijs Parade. :P
Polydeukes @micla2 september 2022 22:38
Laten we 't hopen :9~
Orthodroom @willemdemoor1 september 2022 09:04
Oké, bedankt voor de toelichting.
oooskar @willemdemoor1 september 2022 17:58
Je zou een soort win actie elke paar maanden eraan kunnen koppelen. Is dat het niet waard als de webshops genoemd worden enzo?

Tenminste, als de bbg guides zoveel aandacht moeten krijgen als jullie willen. Ik denk dat het een logische stap zou zijn om een week later de win actie te doen, dan drijf je ook weer mensen naar je BBG guide.
Verwijderd @Orthodroom1 september 2022 09:25
Zou mooi zijn als zo'n systeem verloot kan worden. (Lootjes kopen als je wilt meedoen). Dan komt er meteen ook weer geld binnen om de volgende BB's te financieren en te testen. :)
Navi @Verwijderd1 september 2022 11:25
Aan het bedrijfsmatig organiseren van loterijen zit heel wat regelgeving, dat doe je niet zomaar even voor de grap erbij.
Verwijderd @Navi1 september 2022 12:35
Klopt. De regelgeving in Nederland kan ook best ingewikkeld zijn.
Fraaank @Navi2 september 2022 10:33
Gewoon chocolade-repen verkopen met een Tweakers-logo erop waar ook een lootje aan verbonden zit, niks aan het handje.
thuran 1 september 2022 10:35
Is weer een reden dat de ultra wide resolutie niet wordt meegenomen in de benchmarks?

Naar mijn idee veel mensen met een 3440x1440 resolutie,

Zie zelf namelijk vrij veel verschil tussen de 2560 en 3440 in zijn totaliteit
Er1k989 @thuran1 september 2022 12:20
1080p, 1440p en 4k zijn nog steeds de meest populaire resoluties. HW.info heeft een tijd geleden wel een mooi artikel geschreven wat kan helpen om een inschatting van de prestaties op deze resolutie te maken:
https://nl.hardware.info/...staties-mag-je-verwachten

Samengevat: Als we de prestaties normaliseren naar een index van 100 voor 3440x1440 pixels, zien we dat qhd (2560x1440) op 124 uitkomt en ultra hd (3840x2160) op 71. Gemiddeld liggen de prestaties op wqhd-resolutie dus 24% hoger, terwijl ze op 4K-resolutie 29% lager uitvallen.

Concreet betekent dat: reken je vanaf wqhd naar 3440x1440, trek dan 19% van de prestaties af, reken je vanaf ultra hd, tel er dan juist 40% bij op.
Giku @thuran1 september 2022 13:45
Naar mijn idee veel mensen met een 3440x1440 resolutie
Niet dus, slechts 2,60% heeft 4k op Steam en slechts 1,48% heeft 3440x1440. Zelfs 1440p heeft maar 12% markt penetratie. Overgrote meerderheid van de mensen heeft nog gewoon FullHD schermpjes (67%). Om het dan bij FullHD, 1440p en meest waarschijnlijke upgrade 4k te laten is best te rechtvaardigen.
thuran @Giku1 september 2022 18:07
oh had echt verwacht dat het marktaandeel ultra wides aardig gegroeid was,

maar zoals @Er1k989 net aangaf kan ik daar mooi gebruik van maken :)
Macboe 1 september 2022 06:43
Ik kan me niet voorstellen dat de 1080p PC Red Dead Online stabiel speelt op 60 fps met alles op Ultra. Dat doet mijn i9-9900k i.c.m. 1080GTX amper. En volgens mij is de Radion niet sneller, ik zag de game in Steam staan... En had die graag in de bench gezien, Quake 1 (die er ook staat) kan de i3 wel aan (grapje)! ;)

Ik heb mijn i3-8350k net geruild voor een i9-9900k, en die CPU tikt bij games als Apex Legends ook 100% aan, full time. Ik verwacht van deze niet anders, dit is volgens mij de opvolger (zeg ik voorzichtig)?!

Tot slot, die goedkope kast is nog wel gaaf! :D

[Reactie gewijzigd door Macboe op 25 juli 2024 11:49]

youridv1 @Macboe1 september 2022 08:59
Ik kan me niet voorstellen dat de 1080p PC Red Dead Online stabiel speelt op 60 fps met alles op Ultra. Dat doet mijn i9-9900k i.c.m. 1080GTX amper. En volgens mij is de Radion niet sneller,
De RX 6600 is significant sneller dan de GTX 1080. Zeker in Red Dead. Kun je hier lezen:
https://www.techspot.com/article/2517-2016-vs-2022-gpu/

Hoe nieuwer de game, hoe groter het voordeel voor de RX 6600. De GTX 1080 krijgt feitelijk nul game optimalisaties meer in de driver, dus vaak is hij extra traag in hele nieuwe spellen tov gemiddeld

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

fapkonijntje @Macboe1 september 2022 08:06
Een 6700xt is soms wel twee keer zo snel dan een GTX1080. Bedenk even dat die GTX1080 nu iets meer dan 6 jaar oud is.

De gewone RX6600 is in de meeste gevallen al fors sneller dan de 1080. Aangezien de 6700XT weer fors sneller is dan de RX6600... Nvidia sleutelt ook niet meer echt aan de drivers voor de 1080 en dat maakt 'm met nieuwere spellen nog veel trager dan nodig. AMD sleutelt nog steeds aan hun driver voor de concurrerende RX580. Waar vroeger bij release de 1080 rondjes liep om de RX580, scoort de RX580 nu regelmatig concurrerend. Nvidia kaarten verouderen daardoor veel sneller en dat maakt een groter verschil, vooral in moderne spellen.

De 12e generatie CPUs hebben een gigantische sprong gemaakt ten opzichte van de 9e generatie. Ik denk dat de i3 hier in de bbg in sommige spellen echt sneller gaat zijn dan de 9900k.

Het is trouwens Radeon, niet Radion.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 25 juli 2024 11:49]

Sinester @Macboe1 september 2022 16:08
Ik kan me niet voorstellen dat de 1080p PC Red Dead Online stabiel speelt op 60 fps met alles op Ultra. Dat doet mijn i9-9900k i.c.m. 1080GTX amper.
Vind het wel grappig om dit te lezen. dit was toen der tijd vast een high end gaming pc, maar nu jaren later kan je het vergelijken met low/low-medium end pc

Tijd gaat sneller dan je denkt :Y)
MeltedForest 1 september 2022 08:26
In het 1440p wordt voor een Ryzen 5600 gekozen met als argument
dat moet bottlenecks voor je videokaart voorkomen
Om vervolgens op de laatste pagina te laten zien dat die RX6700 XT nog veel harder kan. Waarom dan niet een (nog) snellere CPU in het 1440p systeem?
d3x @MeltedForest1 september 2022 08:43
tsja, daar heb je een punt... maar ze starten hier zelfs met het concept van 1140p gameplay best buy en ze eindgen hier met een setup die op ultra amper nog fps hebben... je bouwt geen 60fps gameplay desktop, je bouwt een 144fps design in sync met je scherm frequentie. Altijd die beperkte budget bouw, als je het niet kan betalen mik dan wat lager.

een 6800-6800xt is de sweatspot met een 8 core platform, anders moet je gewoon inboeten en ook totaal niet toekomst bestendig.

een kat in een zak dus.

En nu start 9/10 de komentaar over prijzen en beschikbaarheid, ik heb van Mei 2021 al 2 * 6800XT via AMD website aan MSRP, kwestie van wat moeite te doen.

[Reactie gewijzigd door d3x op 25 juli 2024 11:49]

youridv1 @d3x1 september 2022 09:03
Het idee van de 1440p build was ook om 60 fps te targetten in de meeste games. Niet op Ultra, maar meer op High, Very high of hoe de preset net boven medium ook heet.
je bouwt geen 60fps gameplay desktop, je bouwt een 144fps design in sync met je scherm frequentie.
Nouja, jawel dus. Er is op het forum veel vaker vraag naar hulp voor een 60 fps build dan 144 namelijk

Een 1440p Ultra 144fps systeem kan niet voor dit geld.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

d3x @youridv11 september 2022 09:16
Dat er op het forum veel vaker vraag is naar een 1440p 60fps dat zegt iets over de doelgroep... dat is hier zeer typisch op tweakers in lijn met de visie dat de 1x400 de ideale cpu altijd is voor gaming, ja voor die zonder centen en zonder degelijke lange termijn visie. 60fps target is echt te weinig voor menig game. Dat er freesync etc bestaat is idd goed, maar het neemt niet weg dat je fps te laag blijft voor vele games.

Zoals gezegd, velen willen maar niet kunnen. Stel je verwachtingen dan bij en ga voor een fullhd build.

[Reactie gewijzigd door d3x op 25 juli 2024 11:49]

youridv1 @d3x1 september 2022 09:25
60fps target is echt te weinig voor menig game.
Dit is een mening. Behalve shooter games hebben heel weing games objectief baat bij hoge fps tenzij je dat als gebruiker per se moet hebben.

Je bent je heel erg druk aan het maken over wat men wil. Je beoordeelt de doelgroep op basis van hun verwachtingen van een game pc. Alleen dat is, naar mijn mening, volslagen nutteloos.

Of je nu op het forum helpt, of de bbg opstelt, jij bent de klant niet. Als iemand je niet vraagt om 144fps, dan houd je daar ook geen rekening mee. Jij bepaalt als BBG'er / iemand op het forum niet wat men wilt. Je helpt ze alleen met voor elkaar krijgen waar ze om vragen.
Stel je verwachtingen dan bij en ga voor een fullhd build.
Hier ook. Als iemand komt vragen om 1440p 60fps, dan kun je niet antwoorden met "dat is fout, je wilt 1080p144fps" Degene van wie de pc wordt bepaalt zelf wel of hij resolutie of fps prioritiseert. Je daarmee bemoeien is een beetje kansloos en ook niet echt sociaal trouwens. Je bent er immers om hen te helpen met pc onderdelen uitzoeken, niet om te bepalen hoe ze hun spelletjes moeten spelen.

Sowieso vind ik het een beetje onbeschoft om jouw mening, dat 144fps een vereiste is, te verkondigen als waarheid aan andere mensen terwijl jij zelf geen cent spendeert aan de pc in kwestie. Degene die de vraag stelt, gaat wel zijn geld uitgeven, dus die bepaalt.

Wat er op het forum gevraagd wordt is niet echt af te spiegelen als "typisch tweakers". Het leeuwendeel van de DKA posts is namelijk van mensen die hier niet actief zijn, of speciaal voor die vraag een account hebben gemaakt. Zij zijn niet verbonden met tweakers en je kunt hun wensen dus ook niet aan ons forum linken op de een of andere kromme manier. Wij geven slechts antwoord op de gestelde vraag.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

d3x @youridv11 september 2022 09:53
De titel zegt duidelijk:;De beste Game PC’s voor 1080p en 1440p gaming en terloops wordt er dan even gezegd dat het 60fps, wat het dan doet met monitor keuze etc wordt hier gewoon achterwege gelaten, maar dan gaan ze wel een extra sectie toevoegen "Preview van upgrades, 4k en raytracing" als start lees je dan:
gaan we de systemen die we samen met de community samenstellen
Om deze nieuwe BBG-werkwijze af te trappen, hebben we twee gamesystemen samengesteld. Voor mainstreamgaming,

60fps mainstream gaming, community?

Het is hier op tweakers al lang een allegaartje voor de gemiddelde consument, dat krijg je als je overal op tv - radio reclame zit te maken. Het is geen tweakers meer het is algemene "maak de gemiddelde consument wat wijs" site geworden.

ps ik maak mij helemaal niet druk, jij eerder wel. Ik kan me o zo voorstellen hoe het er in de buy forum aan toe gaat, wil er nog niet eens aan beginnen... al genoeg reacties overal gezien van tweakers die net hun eerste ervaring hier effe gaan stellen als vaste waarde. 1001 tweakertjes die al jaar en dag klagen dat ze geen gpu kunnen kopen of een PS5, want wat moeite doen of iets kunnen... nah de site noemt gewoon tweakers.

De beste game pc zet je niet neer op 60fps, punt uit. Als je zo weer een tweakers clickbait wil maken zoals steeds, starten ze beter met duidelijke scope en de gevolgen en steeds is het zo goedkoop mogelijk zonder enige visie naar de toekomst toe.

[Reactie gewijzigd door d3x op 25 juli 2024 11:49]

youridv1 @d3x1 september 2022 10:45
1001 tweakertjes die al jaar en dag klagen dat ze geen gpu kunnen kopen of een PS5, want wat moeite doen of iets kunnen... nah de site noemt gewoon tweakers.
Hier frustreren meer mensen zich over ja, waaronder ik. Maarja, het is natuurlijk een community. Je hoeft geen kwalificaties te hebben om te mogen reageren op een forum.
De beste game pc zet je niet neer op 60fps, punt uit.
Ik begrijp dat jij ~60 fps onacceptabel vindt. Dan kaart je dat toch aan bij de volgende BBG? Dan kun je zien wat anderen daar van vinden. Er wordt over dit soort dingen tijdens het opstellen gewoon gediscussieerd dus de comment section is een beetje too little too late als je het mij vraagt. De BBG wordt immers niet specifiek voor jou gemaakt én ook niet specifiek voor high refreshrate toegespitste gamers.

Tevens vind ik "punt uit" een beetje kort door de bocht. Het is en blijft een mening die, zonder je te beledigen, er gewoon niet toe doet buiten jouw eigen aankoopbeslissingen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

Klauwhamer @youridv11 september 2022 10:18
Of je nu op het forum helpt, of de bbg opstelt, jij bent de klant niet. Als iemand je niet vraagt om 144fps, dan houd je daar ook geen rekening mee. Jij bepaalt als BBG'er / iemand op het forum niet wat men wilt. Je helpt ze alleen met voor elkaar krijgen waar ze om vragen.
Dit raakt natuurlijk de essentie van "verstand hebben van IT": de uitvraag van een klant/consument dient bevraagd te worden. Dat is de "name of the game". Mensen weten vaak niet wat ze willen, waar uit te kiezen valt, en nog minder waarom ze iets willen, als ze dénken dat ze iets willen. Hier op acteren kan je wel als anti-sociaal wegzetten maar als je werkt in de IT weet je hoe 't zit met specificaties en use cases, en hoe gruwelijk mis het daar kan gaan als je als consultant niet goed je werk doet (lees: challengen).

Ik denk dat het een goede zaak is dat men dóórvraagt, in plaats van de aanname dat het wel geramd zit met kennis en/of argumentatie achter een uitvraag. Ik vind trouwens ook dat het verschil tussen 60fps en 144fps (met een corresponderende monitor) een significant verschil is in de ervaring, eentje waarvan iemand die geld uit gaat geven op de hoogte moet zijn.
youridv1 @Klauwhamer1 september 2022 10:39
Daar maak je een fair punt. Specifiek in dit geval, 1440p60 vs 1080p144, denk ik dat degene die het forum topic aan maakt redelijk begrijpt welke van de twee gewenst is. Voor dat verschil heb je relatief weinig verstand van IT nodig
CoMaestro @d3x1 september 2022 10:43
Dat er op het forum veel vaker vraag is naar een 1440p 60fps dat zegt iets over de doelgroep...
Dat betekent toch gewoon dat de doelgroep van dit artikel dezelfde doelgroep is als veel op dat forum zit? Blijkbaar is het dus niet geschreven met jou als 144fps gamer in gedachten.
d3x @CoMaestro1 september 2022 10:55
Dan is het de opdracht van deze site en dito redactie om de scope heel duidelijk te zetten. Nu is het gewoon terloops en zoals veelal clickbait.

Wie koopt er tegenwoordig nog een 60Hz gamemonitor op 1920 of 2560? Moet je al op een heel strak budget zitten om dat nog te doen en al zeker gaming zonder enige toekomst. En ja er is freesync en g-sync, maar hier effe neerzetten dat een 6700XT de sweatspot is voor 2560.. dat is er echt over en gewoon wederom keuze op basis van beperking in totaal prijs.
batteries4ever @d3x1 september 2022 11:49
Spreek voor jezelf! Ja er zijn gamers die snelle shooters spelen op 144 pfs, ik geloof je. Die hebben waarschijnlijk ook gaming muizen met reactiesnelheden in microsecondes e.d.
Ik, oude zak en zo, zoek voor VR games een 4K set-up met maximale grafische pracht - maar 60-90 fps vind ik echt voldoende, al kan dat bij VR nog de nare bijwerking hebben dat het beeld wat kan haperen als je je omdraait. Ik geniet ervan door de virtuele wereld te lopen, maar zou bij een snelle shooter in 0,03 seconde doodgeschoten worden - alweer!
harrytasker @youridv11 september 2022 10:08
Kan je dan niet beter kiezen voor een kaart met DLSS?
youridv1 @harrytasker1 september 2022 10:38
Dat is een leuke vraag.

Steeds meer games supporten ook FSR 2.0 en in veel gevallen is het verschil volgensmij niet te zien. Dat is hoe ik er in sta in ieder geval. Dat soort features boeien mij niet zo.

Als je per se DLSS wilt, dan ja, Nvidia kopen. Ligt eraan wat voor games je speelt. Volgensmij zijn er maar iets van 20? DLSS games namelijk
CoMaestro @youridv11 september 2022 10:45
Volgensmij zijn er maar iets van 20? DLSS games namelijk
Of je het een nuttige toevoeging vind is een prima vraag. Maar kom op, ze komen echt al wel tegen de 100 games met DLSS en zijn ook aan het implementeren bij oudere games. https://www.pcgamingwiki....t_high-fidelity_upscaling

EDIT: Excel kopie van die link zegt zo'n 120 games die DLSS hebben en geen FSR, 30 games die beiden hebben, 40 games die alleen FSR hebben

En het is zeker relevant voor de zwaardere games want vrijwel elke AAA game komt uit met DLSS mogelijkheden, en het is gewoon een performance gain van soms 20%+ met een visueel effect dat je bijna niet doorhebt

[Reactie gewijzigd door CoMaestro op 25 juli 2024 11:49]

youridv1 @CoMaestro1 september 2022 10:51
Ik zie het ja. As I said, ik houd me niet bezig met DLSS, ik weet alleen wat het doet en hoe het dat doet. Ik speel altijd native.

Maar ik zie ook de FSR 2.0 nog harder toenemen. Die technologie is veel jonger en heeft ook een significant marktaandeel én werkt ook op nvidia hardware.

De vraag blijft dus, wil je daar het geld aan uit geven? Als voorbeeld: RTX 3060 vs RX 6600. Vrijwel identieke performance, maar de nvidia kaart is in de regel duurder, maar je krijgt dus DXR en DLSS, maar is het je dat waard?

Dat is de vraag en daar is geen globaal antwoord op... Jij hecht er overduidelijk waarde aan. Ik zou de AMD kaart kopen. Ik zet DXR en DLSS toch niet aan en ik ga er zeker geen 100 euro premium voor betalen. Ik kan voor sub 400 euro ook bij megekko een snellere RX 6700 kopen bijvoorbeeld
Beste wat je kunt doen is beide alternatieven in de BBG zetten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

d3x @harrytasker1 september 2022 10:56
als je al bij aankoop ervanuit moet gaan dat je DLSS of FSR moet gebruiken om aan FPS te komen dan weet je ook dat je niks toekosmt hebt in je aangekochte platform.
Cid Highwind @d3x1 september 2022 09:08
Dat je scherm 144 fps neer kan plempen betekent niet dat je per sé on 144 fps moet halen. Sinds jaren hebben we immers FreeSync om dat probleem op te lossen. Ook 100 fps is een genot zonder dat je tearing moet verdragen.

Sneller is beter, maar het is geen harde vereiste het te moeten halen zoals vroeger met de 60hz LCD's die enkel dat deden. Daarnaast kan je natuurlijk beter van Ultra naar de één na hoogste setting droppen. Veelal geen verschil behalve in performance.
youridv1 @MeltedForest1 september 2022 09:05
Vind ik meevallen. Als je de grafiekjes even op 1440p Ultra zet. Je weet wel, de enige test die daadwerkelijk representatief is voor de 1440p build, tenzij jij graag op medium speelt. Dan zie je dat er op F1 2021 en Forza na nooit een merkbaar verschil in fps zit tussen de R5 5600 en de resultaten van het R9 5950X testsysteem.

Ik snap ook wel dat een hele dikke cpu een hogere max fps haalt op 1080p medium, maar niemand speelt zo in de echte wereld, dus hoeveel waarde je aan die metingen hecht is up to you

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:49]

batteries4ever @youridv11 september 2022 11:52
Precies dat... voor mij wordt het pas kritiek bij 60 fps - en in al die gevallen doet een dure snelle CPU precies niets, een paar procent hoogstens. Als je 60 fps zoekt en zo veel mogelijk resolutie en settings dan kun je je centen dus beter in je grafische kaart stoppen!
fapkonijntje @MeltedForest1 september 2022 08:40
Ik zou er zelf ook gewoon een 12400f inzetten, die is in synthetische benchmarks minder snel dan de 5600, soms, maar in spellen veel sneller.
strongwtforce @MeltedForest1 september 2022 11:17
Zou het een systeem kunnen zijn wat voor MS Flightsimulator goed kan werken met een snellere cpu?
Xanaroth @MeltedForest1 september 2022 11:57
Sterker nog: zou je met een 6800XT nóg veel sneller zijn, of een 12700k, of 64gb geheugen... waar trek je de grens van steeds ophogen voor die 10-20-50-100 euro meer?

Idee van de BBG is juist om te kijken hoe je zoveel mogelijk FPS uit het budget kan persen. Het gaat erom dat je het kan betalen. Als je denkt dat snellere CPU beter is, waar zou je dan dat geld vandaan halen - welke componenten ruil je dan in voor iets goedkopers om binnen budget te blijven?
MeMoRy 1 september 2022 08:16
Ben ik zo gek dat ik in deze tijd een 4k gaming systeem wil? 4k tvs en monitoren zijn er intussen al heel lang, en op 38" maakt het best uit. Je hebt geen AA meer nodig.
Maar het staat nog steeds niet in de DBBG...
fapkonijntje @MeMoRy1 september 2022 08:46
Het kan best. Maar ik merk dat je met een 6700XT en FSR of RSR ook gewoon op een 4k TV of monitor een heel eind komt.

En van de 1200 euro PC een 4k variant maken is een kwestie van een iets snellere videokaart erin krikken. Zelfs de voeding is er al op voorbereid.
batteries4ever @fapkonijntje1 september 2022 12:00
Klopt... het is verbijsterend dat een kutprocessortje (excuse le mot) als de 12100 al vrijwel voldoende is bij de hoogste resolutie en settings als aardige mid-range videokaarten bij te houden. Fijn hoor, als die gamers met 58003D processors, maar dat heeft kennelijk alleen zien als je per se op 200 Hz wilt spelen of zo...
Noord27 @batteries4ever1 september 2022 14:19
M'n 12100 haalt alles uit de RTX3090 op 3440x1440. Het is resolutie afhankelijk welke CPU je nodig hebt.
Als tweakers nu eens een keer een dergelijke test laat zien: instap CPU met high-end RTX op hoge resoluties, dan wordt het interessant..
batteries4ever @Noord271 september 2022 14:39
Wow! Dat is wel een extreme combo! Ik neem aan dat je over 4K max settings en eventueel raytracing hebt?
Noord27 @batteries4ever1 september 2022 14:53
Geen 4K, maar 3440x1440. WQHD.

Is helemaal niet extreem. Alleen afgaan op de feiten. En voor alsnog haalt die 12100 alles uit een RTX3090. Meer als 4 snelle cores heb je voor de meest recente games nog steeds niet nodig. Het is sterk resolutie afhankelijk.
Ludewig @batteries4ever1 september 2022 16:19
Bij de CPU's is het grootste verschil tussen de verschillende tiers dat er meer cores zijn. Maar bij gamen zijn grote aantallen cores zelden nuttig. Bij 4 cores zit je al aardig goed.

Elke tier hoger heeft iets hogere kloksnelheden en meer cache, maar dat verschil is relatief klein. Bij hogere resoluties wordt er zolang gewacht op de GPU, dat de snelheid van de CPU niet zo heel veel uitmaakt.
dwwolf @fapkonijntje1 september 2022 11:08
Voor 600 euro kun je een Rx 6800 kopen.
Toch een stukje betere 4k performance.
fapkonijntje @dwwolf1 september 2022 11:14
Dat is maar één videokaart bij één aanbieder, nog tijdelijk ook.
dwwolf @fapkonijntje1 september 2022 11:38
Tsja...als er een is.....
Maak er gebruik van.
Xanaroth @MeMoRy1 september 2022 12:12
Ja en nee. Je zit ook met financiën en met prestaties.

Een beetje 3080 red 4k op 60fps prima, maar zit je gelijk aan de limiet. Dus je zal snel settings moeten opofferen, of de minima FPS bij zwaardere game momenten kunnen merkbaar gaan stutteren. Voor 4k60fps ga je al snel naar de 3090ti/6950 toe, wil je ook de minimum FPS onder controle houden en er meer dan 1 jaar van kunnen genieten.

Bovendien komt er dan ook nog een nieuwe monitor bij die 4k aan kan. Dus voor je het weet zit je op 2,5k als minimaal budget wat heel ander niveau is.

Realistisch gezien, zijn de huidige kaarten gewoon niet geschikt om oprecht aan te kunnen raden voor gaming op 4k. Je moet heel veel investeren in de PC en monitor, puur om early adapter te kunnen noemen.
MeMoRy @Xanaroth1 september 2022 13:46
Bovendien komt er dan ook nog een nieuwe monitor bij die 4k aan kan. Dus voor je het weet zit je op 2,5k als minimaal budget wat heel ander niveau is.
Nee, dat dus juist niet. En dat is mijn punt nou juist. Ik, en vele met mij, hebben al X jaren een 4kTV en monitor. Die kosten ook niet eens zoveel meer, omdat het nu normaler is geworden. TV en films kijken door ik al lang op 4k en YouTube kan soms zelfs 8k bieden in deze tijd.
Maar voor ons is er dus (bijna) nooit een DBB systeem.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 25 juli 2024 11:49]

Xanaroth @MeMoRy1 september 2022 14:31
Een 4k monitor kost nu zo 500-600 euro? GPU zit je op 1000 euro voor de goedkoopste 6950.

Dan ben je al 1,5k kwijt en heb je geen case, ram, mobo, cpu, voeding, opslag.... D e ruimte in FPS is zo krap, dat je echt het maximale uit de GPU moet zien te krijgen. As je echt boven de 60FPS wilt blijven, en vooral de minima wilt controleren moet je toch serieus nadenken over 12600k of beter, 32gb ram ipv 16 (en eigenlijk ook sneller met betere timings), en ivm de zwaardere CPU ook een beter moederbord dan deze guides.
Dan ga je zo naar 300+ euro processor, 150+ euro ram, 150 euro mobo.. aftermarket cooler is niet optioneel, want niet inbegrepen, en voor zoveel geweld koel te houden is een budget case van 50,- ook niet aan te raden.

Echt 2,5k zit je binnen no-time op als minimale investering om over te gaan naar 4k. Het zit gewoon nog teveel in de kinderschoenen. Kun je beter wachten op de nvidia 4k serie, afhankelijk van de monitor prijzen misschien zelfs nog een generatie langer wachten tot de overstap naar 4k of UW setups.

[Reactie gewijzigd door Xanaroth op 25 juli 2024 11:49]

batteries4ever @Xanaroth1 september 2022 14:44
kijk even wat @Noord27 hierboven schrijft... een 12100+3090!! ik moet bekennen dat ik daar een wat krachtiger CPU aan had vastgeknoopt, maar die 12600 en 32 GB RAM zijn waarschijnlijk nergens voor nodig.
Xanaroth @batteries4ever1 september 2022 15:10
Dan zou ik eens benchmarks gaan kijken als ik jou was. Zat games flirten al met de 16gb of gaan daar gewoon overheen. Nog voordat je dingen meeneemt als streaming of discord.

Zit je dan even 1000,- uit te geven aan GPU alleen al, welke vervolgens op een 50,- onderdeel (2x8gb ram) de bottleneck vindt.... Gevalletje penny wise pound foolish.

[Reactie gewijzigd door Xanaroth op 25 juli 2024 11:49]

Argantonis @Xanaroth1 september 2022 20:46
Dat een game meer dan 16 gb kán gebruiken wil niet zeggen dat het niet soepel loopt op 16 gb. In de normale gemiddelde fps zal het waarschijnlijk niet schelen, meer in de frequentie en/of lengte van laadtijden.
Noord27 @batteries4ever1 september 2022 15:04
Wat is krachtiger? Een huidige i3 is inderdaad veel sneller als een i7 van generatie 4/5.. Heeft alleen de naam niet mee.
MeMoRy @Xanaroth1 september 2022 15:26
Nee, lees ajb wat ik schrijf. Het heeft dus niets te maken met "over gaan op 4k". Ik heb het over de grote groep mensen die al 4k heeft.

Wij hebben dus nu al een systeem dat 4k kan gamen, maar wij willen ook wel eens upgraden, dus zijn ook wel geïnteresseerd in een 4k best buy guide. Dat mag er ook wel eens zijn in deze tijden.

En VR gamers willen ook graag 4k(+).
Xanaroth @MeMoRy1 september 2022 15:39
Nou, koop het beste van het beste op ram/gpu/cpu vlak. Dan kun je nu >60fps gamen, wel met lage minimums/stutters op momenten van zware belasting, en mogelijk ook dat je op gebied van instellingen offers moet maken.

Staat simpelweg nog zo in de kinderschoenen, dat de beste hardware die je nu kan kopen er alsnog niet geschikt voor is. Zelfs op 60hz scherm ipv 140/240 die je op 1080 en 1440 hebt.

Vandaar dat eigenlijk elke 4k BBG (en vrijwel elke serieuze gamer, zelfs de professionele competitieve en streamers) aanraad om op 1080 of 1440 te blijven afhankelijk van het spel dat je speelt. Je moet zoveel betalen en dan alsnog offers brengen (framerate, settings, stutters) dat het gewoon niet waard is om 4k te overwegen.
Beter goede instellingen, fijne verversingssnelheid, en goede 1% lows op 1440 dan mindere instellingen, lage framerate, en ook nog eens stutters op 4k.

[Reactie gewijzigd door Xanaroth op 25 juli 2024 11:49]

MeMoRy @Xanaroth1 september 2022 23:09
Ja, precies, en waar staat dan wat het beste is: in een best buy guide. 8)7
En wat vergelijking met beste prijs kwaliteit om bepaalde doelen te bereiken
Bijv een systeem van 2000, 2500 en 3000 euro

Ik speel al een paar jaar zonder grote problemen games op 4k. Oudere games en of niet op de hoogste settings gaan gewoon goed en dat niet eens met de nieuwe of beste hardware. En dat doen meer mensen. Dus hou even op met te doen alsof 4k gamen niet een ding is.
Zelfde voor ultra wide gamen of VR gamen.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 25 juli 2024 11:49]

Ludewig @Xanaroth1 september 2022 16:25
Een 4k monitor kost nu zo 500-600 euro?
Alleen als je meer dan 60 Hz neemt. Anders heb je voor 200-300 euro al een 4K monitor.

Heel veel mensen zijn niet van de first-person shooters en dan is 60 Hz vaak voldoende. Niet voor niets komen consoles al heel lang weg met 60 Hz.
batteries4ever @MeMoRy1 september 2022 11:56
Nee ik wil VR games spelen, dan heb je denkelijk ook een "4K achtig" systeem nodig (het zijn 4k pixels, maar als links/rechts verdeeld dus niet helemaal zoveel werk). Ik zoek dus ook vrolijk mee.
MeMoRy @batteries4ever1 september 2022 11:58
Ja dat is inderdaad ook een goede, VR games. Daar is 4k eigenlijk het minimum.
Verwijderd @MeMoRy1 september 2022 09:23
Ben ik zo gek dat ik in deze tijd een 4k gaming systeem wil?
Vind ik van niet. Zelf had ik een RX6700xt op een 144Hz widescreen monitor (3440*1440). Deed het uitstekend. Een aantal maanden geleden heb ik een144Hz 4K monitor aangeschaft. De RX6700xt deed het nog steeds prima, maar ondertussen heb ik wel een RX6800xt aangeschaft, die het toch wel wat beter doet op 4K.
Verwijderd 1 september 2022 10:19
Ik stel de vraag maar even hier. Ik ben al een tijdje opzoek naar een systeem waarmee ik een aantal jaren vooruit kan. Ik heb geen interesse om er zelf één te bouwen. Die tijd heb ik ondertussen wel gehad en vond ik vooral gedoe. Zit dus te kijken naar voornamelijk pre-builds.

Mijn oog is gevallen op Aorus Model S van Gigabyte. Weet iemand of die de prijs een beetje waard is?

pricewatch: Gigabyte AORUS Model S (GB-AMSI9N8I-2051)
Navi @Verwijderd1 september 2022 11:37
11900K is zo goed als 2 generaties oud, ik zou minimaal iets uit de 12 serie nemen of Ryzen 5000.
Verwijderd @Navi1 september 2022 12:07
Gaat dat serieus zo veel schelen in prestaties of wordt dat vooral overkill?
Navi @Verwijderd1 september 2022 12:15
Nou ja, per generatie zo'n 10-15%, maar als je een flink bedrag uitgeeft wil je wel het laatste nieuwe neem ik aan.

Ligt er natuurlijk ook aan waar je de PC voor gebruikt.

[Reactie gewijzigd door Navi op 25 juli 2024 11:49]

Vinnie84 @Verwijderd1 september 2022 11:21
Er zijn webshops die voor jou bouwen. Alternate deed dat in het verleden voor een meerprijs. Wellicht is dat ook iets om aan te denken?
Verwijderd @Vinnie841 september 2022 12:07
Heb ik wel over nagedacht, alleen dan moet ik alsnog alles bij elkaar gaan zoeken en hopen dat het allemaal bij Alternate te bestellen is.
batteries4ever @Verwijderd1 september 2022 12:05
Nou, vergelijk hem eens met deze wishlist van @Icrolux hierboven, dan komt hij er niet slecht uit... Natuurlijk heeft Icrolux's PC wat luxere componenten, maar ik denk niet dat hij vell sneller is in games...
wenslijst: desktop 2023 DDR4
Verwijderd @batteries4ever1 september 2022 12:10
Dat is dus ook zo een beetje mijn verwachting. Kan wel meer gaan betalen voor luxere producten en de gedachten houden van "dan kan ik later nog upgraden", maar ik zit ondertussen in het stadium dat het gewoon moet werken en upgraden zie ik dan wel weer. Met de prijs van nieuwe onderdelen is upgraden toch al niet te betalen en een RTX 3080 gaat denk ik wel een aantal jaar mee.

Ik ga maar eens goed over nadenken om hem te kopen.
Ludewig @Verwijderd1 september 2022 16:32
Voor zulke vragen is een speciale plek op het forum.

Verder is je vraag eigenlijk niet te beantwoorden omdat je totaal niet aangeeft wat je met het systeem wilt gaan doen.
TVreeke 1 september 2022 07:23
Ik wil zelf graag een nog krachtigere pc in elkaar zetten dan die in de pricewatch (rtx 3080, 32gb, 2tb opslag etc.). Maar ik twijfel of ik moet wachten op de volgende generatie kaarten. In hoeverre is het de moeite waard om te kijken wat de 4070/4080 gaan doen? Ik wil graag dat mijn systeem lang mee kan.
lololig @TVreeke1 september 2022 07:49
Tja, als je het budget hebt om direct een 4000 serie kaart te kopen kun je waarschijnlijk beter even wachten tot het einde van het jaar als ze waarschijnlijk op de markt komen. Die schijnen wel een stuk sneller te gaan zijn (moet ook wel), die kun je dan weer combineren met de nieuwste, snelste amd cpus
TVreeke @lololig1 september 2022 09:30
Als je de geruchten mag geloven dan zal de retail price van de 4080 niet veel hoger liggen dan de huidige prijzen van de 3080.

Uiteraard zal er een prijsverschil zijn, maar we kunnen in deze markt weer hopen op redelijke prijzen. Als ze alsnog hoog uitvallen dan kan ik altijd nog voor een 3080 kiezen. Misschien dus toch beter om even te wachten.
Downstar2 @TVreeke9 september 2022 17:20
Maar de geruchten op die site zijn echt met een korreltje zout te nemen.
Ze baseren de prijs op de MSRP van de 3080 tijdens launch. Daar zit hij nu nog steeds (na 2 jaar en met een nieuwe serie op komst) nog niet eens onder!

Verder zeggen ze dat de de 4080 dus 699$ zou kunnen kosten, maar op de zelfde site melden ze dat de 4090 dan weer 1699$ zou moeten gaan kosten. Daar wordt dan niet de MSRP van 3090 aangehouden en het gat tussen de 4080 en de 4090 zou dan wel enorm zijn met 1000$..
Icrolux @TVreeke1 september 2022 08:37
Maak een wishlist voor een current gen systeem en maak er t.z.t een met de nieuwste spullen er in en kijk of het de extra pijn waard is.
wenslijst: desktop 2023 DDR4
TVreeke @Icrolux1 september 2022 09:15
Dat is een mooie lijst! Nog weer een stapje boven wat ik in gedachten heb.

Ik heb inderdaad een paar placeholder wenslijstjes aangemaakt. Ik heb niet veel technische kennis dus ik weet niet of alles precies bij elkaar past. Het is meer zodat ik in de gaten kan houden wat ik ongeveer kan verwachten aan kosten.

Dit is momenteel de goedkoopste:
Wenslijst RTX 3080

Ik denk dat ik inderdaad wacht om te zien wat de prijs/prestatie verhoudingen tussen de 30 en 40 series worden.
TepelStreeltje @TVreeke1 september 2022 07:35
Ik draai al 5 jaar op een rx580, dan niet alles op ultra, maar het draait goed genoeg. Rdr2 draait prima bijv.
Zou eerder om de prijs wachten op de volgende generatie, ik verwacht dat de huidige generatie kaarten dan in prijs zakt.
Xanaroth @TVreeke1 september 2022 12:04
Wil je onder Ultra 4k 60fps gamen, dan wachten op de nieuwe kaarten. Is nu kantje boord, maar voor nieuwere games zak je er snel onder. Zit je op 1440p60fps of 1080p60fps te gamen, dan ga je met de 3080 zo hoog in de FPS (zie ook benchmarks) dat het prima uit kan.

Wil je niet alleen bepaalde resolutie, settings maar ook een minimale FPS, zoals minstens ultra 1440p en altijd minimaal 100fps, dan ook wordt 1440p krap om 5 jaar vol te houden met een 3080.

Vind je het niet erg om langzaam aan settings te verlagen, kan het weer prima.


De vraag is dus vooral jouw eigene exacte casus: wat je ermee doet. Wat voor spellen/resolutie/fps/settings , daar de benchmarks bij zoeken. Zit de 3080 daar ruim boven, prima. Is het krap aan, dan is 5 jaar lang om vol te houden.
Verwijderd 1 september 2022 07:04
En volgens mij is de Radion niet sneller,
;) Volgens testers wel:
https://m.youtube.com/watch?v=u7nJywHBZVg
https://www.techspot.com/article/2517-2016-vs-2022-gpu/

Persoonlijk zou ik bij de budget optie gaan voor een I5-12400F. Deze is iets goedkoper dan de Ryzen 5600 en presteert gemiddeld beter. Wat betreft het bijbehorend moederbord heb je meer keus voor een goed B660 moederbord, met meer moderne features dan een goed AM4 bord voor bijna dezelfde prijs. Daarnaast kan een B660 moederbord nog een komende generatie CPU aan. Dat kan van een AM4 moederbord niet gezegd worden.

De keus voor een RX6600 en RX6700xt is wel uitstekend. Een RX6600 van XFX is op dit moment al voor €309 te vinden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 11:49]

dwwolf @Verwijderd1 september 2022 08:25
Rx 6700 is een goede middenkeuze als je variant voor ca 380 euro weet te vinden.
Cid Highwind @dwwolf1 september 2022 11:26
Je betaalt dan echter initieel meer en op den duur ook nog het nodige, vanwege het hogere verbruik. Dat is een factor om mee te nemen in de overwegingen. Bij gaming scheelt het zo'n 40W, idle is het verschil naar mijn mening verwaarloosbaar (4W). Echter, in een multi-monitor setup, stel je werkt er de hele dag op, scheelt het 12W.

Het is allemaal tientjeswerk, maar afhankelijk van de use case en het segment mogelijk iets wat van relevantie is.

https://www.techpowerup.c...-6600-xt-gaming-x/34.html
dwwolf @Cid Highwind1 september 2022 11:37
6600 xt is duurder dan de 6700....
Cid Highwind @dwwolf1 september 2022 11:42
Excuus. Dat is natuurlijk wel een erg goede reden waarom die 6700 zo'n goede deal is.
Dan is dit natuurlijk de pagina om te bekijken:
https://www.techpowerup.c...n-rx-6600-fighter/37.html

Het verschil in verbruik is significant, echter wat performance betreft wel het overwegen waard (want evenredig aan), als de verbruikosten je persoonlijk om het even zijn.
Robkazoe @Verwijderd1 september 2022 08:13
pricewatch: ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC

Deze kaart staat al een week of wat te koop voor ongeveer 600 euro. Gezien de minimale meerprijs van 20-25 euro krijg je daar behoorlijk wat prestaties meer voor terug.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Robkazoe1 september 2022 10:29
Goede spot! Ik heb 'm toegevoegd aan de tekst op de 1440p-pagina.
MeMoRy @Robkazoe1 september 2022 11:50
Mooie!

Maar wat een site is megagekko zeg. Haha. De "bundel" die ze aanbevelen is een perslucht spuitbus a 17 euro, wat ik dan 7 euro korting op krijg. Heel belangrijk zo'n perslucht spuitbus! :+
Mortov Molotov @MeMoRy1 september 2022 12:23
Om zesmaandelijks uw behuizing te ontdoen van stof, is dat geen overbodige luxe.

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