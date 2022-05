AMD Ryzen 5 5500 en 5600

AMD heeft in deze lente eindelijk een aantal goedkopere modellen in de Ryzen 5000-serie geïntroduceerd. De Ryzen 5 5500 en 5600 lijken als je de specificaties bekijkt, vrijwel identiek, met evenveel cores en dezelfde tdp. In onze tests blijken ze toch duidelijk anders te presteren.

Ryzen-droogte in het budgetsegment

De oorspronkelijke Ryzen 5000-serie voor desktops, bestaande uit vier modellen, kwam alweer in november 2020 op de markt. Hoewel we enthousiast waren over de prestaties van de chips, verzuchtten we toen al dat de Ryzens geen 'budgetkoningen' meer waren, nu de instapper al meer dan 300 euro moet opbrengen. In de voorbije anderhalf jaar is de prijs van de Ryzen 5 5600X zo'n 80 euro gedaald en verscheen de iets goedkopere 5600G ten tonele, maar AMD liet de markt onder de 200 euro in feite geheel aan zijn concurrent Intel. Dat deed bij de prijsbewuste kopers toch zeer, juist omdat zij AMD in het pre-Zen-tijdperk de winter door hebben geholpen.

Zes nieuwe modellen moeten een einde maken aan de Ryzen-droogte in het budgetsegment, al zijn de drie goedkoopste nog gebaseerd op oude Zen 2-cores. Van de uitvoeringen met een moderne architectuur zijn de Ryzen 5 5500 en 5600 die we in dit artikel reviewen, de goedkoopste. De 5500 kost op het moment van schrijven 105 euro; de 5600 haal je vanaf 209 euro in huis.

Vrijwel identiek aan de oppervlakte, stiekem totaal anders

Als je de specificaties bekijkt bij de gemiddelde webshop, dan lijken de Ryzen 5 5500 en 5600 alleen van elkaar te verschillen wat hun kloksnelheden betreft. De 5500 heeft een 100MHz hogere baseclock, de 5600 een 200MHz hogere boost. Eén andere spec springt in het oog: de hoeveelheid L3-cache. Die is dubbel zo groot bij de Ryzen 5 5600 en dat is een indicator dat er een totaal andere chip wordt gebruikt.

Een Vermeer-chip met losse core- en i/o-dies zoals gebruikt voor de Ryzen 5 5600 en 5600X (links) en een monolithische Cezanne-chip zoals gebruikt voor de Ryzen 5 5500 en 5600G.

De Ryzen 5 5600 is technisch gezien namelijk een broertje van de 5600X. Hij heeft dezelfde opbouw, met een i/o-die en een ccd van acht cores, waarvan er zes zijn ingeschakeld. In die ccd zit ook een door alle cores gedeelde L3-cache van 32MB. De Ryzen 5 5500 is daarentegen gebaseerd op de monolithische Cezanne-chip, die we kennen van laptopprocessors en de 5600G en 5700G voor desktops. Die heeft dus de helft minder L3-cache, maar ook slechts de helft van de PCI Express-bandbreedte, doordat alle lanes beperkt zijn tot PCIe 3.0-snelheid. Zowel videokaarten als ssd's hebben dus minder ademruimte.

Zoals je kunt zien aan het ontbreken van het achtervoegsel 'G', is de geïntegreerde gpu waarover Cezanne beschikt, bovendien gedeactiveerd bij de Ryzen 5 5500. Fysiek is die wel aanwezig; AMD kan dit model dus gebruiken om chips van dit type met een defect in de gpu alsnog te verkopen.

AMD Ryzen 5 5500 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600X Chip Cezanne Vermeer Cezanne Vermeer Cores 6 6 6 6 Threads 12 12 12 12 Kloksnelheden Base: 3,6GHz

Boost: 4,2GHz Base: 3,5GHz

Boost: 4,4GHz Base: 3,9GHz

Boost: 4,4GHz Base: 3,7GHz

Boost: 4,6GHz L2-cache 3MB 3MB 3MB 3MB L3-cache 16MB 32MB 16MB 32MB Igpu PCIe 20x PCIe 3.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 3.0 20x PCIe 4.0 Tdp 65W 65W 65W 65W Prijs € 165,- € 209,- € 224,90 € 235,-

Doordat de 5600X al zo lang op de markt is, valt het wel mee hoeveel goedkoper de 5600 zonder X is. Het verschil is op het moment van schrijven 25 euro. De 5500 kost nog eens 40 euro minder; je zou dus kunnen stellen dat ook de prijs een indicatie is dat er meer verschilt dan je op het eerste gezicht ziet. Wat het effect daarvan in de praktijk is, zoeken we op de volgende pagina's uit.