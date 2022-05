Drie custom Radeon RX 6700 XT's

Het lagere segment desktopvideokaarten heeft al enige tijd geen vernieuwing meer gezien. Hoewel hier volgens de geruchten binnenkort verandering in kan komen, zit de instap van de huidige generatie gpu's momenteel nog bij de GeForce RTX 3060 en de Radeon RX 6700 XT. Over beide grafische chips hebben we al uitgebreide reviews geschreven, maar over de custom modellen van de verschillende partnerfabrikanten is nog niet zoveel te doen geweest. Dit kwam onder andere door de beperkte verkrijgbaarheid van videokaarten, waardoor de focus meer op luxere kaarten op basis van snellere chips kwam te liggen. Op dergelijke modellen zijn de marges voor fabrikanten doorgaans hoger en met beperkte productiecapaciteiten werd al snel duidelijk dat duurdere videokaarten voorrang kregen.

Reviews van videokaarten tijdens tekorten Het zal je niet zijn ontgaan dat er op het moment grote tekorten aan videokaarten zijn. Hoewel je de videokaarten in deze round-up direct kunt kopen als je dat zou willen, liggen de prijzen nog ver boven de adviesprijs die AMD bij de introductie aangaf. Vorige week maakten we de balans op van de huidige situatie. We begrijpen als geen ander hoe frustrerend de situatie is als je nu op zoek bent naar een nieuwe videokaart. Toch hebben we besloten door te gaan met het reviewen van videokaarten. Je kunt beter te veel betalen voor een goede videokaart dan voor een slechte. We hopen natuurlijk dat de situatie snel normaliseert en deze round-up dan een nuttig naslagwerk is voor wie een RX 6700 XT wil kopen. Bovendien gaan we ervan uit dat veel tweakers het puur uit technische interesse leuk vinden om over videokaarten te lezen, ook als ze die niet direct kunnen of moeten aanschaffen.

Omdat de verkrijgbaarheid van videokaarten inmiddels wat is verbeterd en de prijzen als gevolg hiervan dalen, ligt het voor de hand om ook weer eens aandacht te besteden aan de partnerkaarten van een minder uit de kluiten gewassen model. In dit artikel vergelijken we dan ook drie luxe custom RX 6700 XT's met elkaar én met de referentiekaart om te zien welke de beste zijn. Voor de vergelijking met andere gpu's verwijzen we je graag naar onze uitgebreide Radeon RX 6700 XT-review.

De Radeon RX 6700 XT is in de RX 6000-serie kaarten voor de desktop momenteel het enige model dat op zijn 'eigen' chip is gebouwd. De luxere RX 6800, RX 6800 XT en RX 6900 XT zijn alle drie opgebouwd rondom de grotere Navi 21-gpu, terwijl de RX 6700 XT gebruikmaakt van de Navi 22-chip. Met een oppervlakte van 336mm² is die chip overigens niet direct klein te noemen, maar het verschil met de Navi 21-gpu van 519mm² is wel noemenswaardig. In zijn volle glorie is Navi 22 precies de helft van Navi 21, althans als het aankomt op het aantal compute-units, rekenkernen en rops . De hoeveelheid Infinity Cache, het geheugen dat als brug dient tussen de gpu en het vram, is met 96MB wel driekwart van wat de grotere Navi 21-gpu op de luxere kaarten heeft. Ook de hoeveelheid vram en de geheugenbus zijn op Navi 22 driekwart van de grotere chip, waardoor de Radeon RX 6700 XT per rekenkern de beste papieren van de RX 6000-serie heeft.