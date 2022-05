De echte tweaker bouwt zijn pc natuurlijk het liefst zelf. Aan buildguides is op internet geen gebrek, maar toch is het soms stiekem best makkelijk om voor een vooraf in elkaar gezet systeem te kiezen. Daarvoor betaal je ongetwijfeld wat meer dan de ruwprijs van de componenten bij elkaar opgeteld, maar volgens de verscheidene leveranciers van kant-en-klare systemen krijg je daar ook het nodige voor terug. Of dat inderdaad zo is, stellen we op de proef met vier complete game-pc's.

Kant-en-klare game-pc's

Wie het leuk vindt om zelf aan pc's te knutselen, zal al gauw met enige laatdunkendheid naar prebuilt-pc's kijken. En laten we eerlijk zijn, als je dat zelf tof vindt en aandurft, zijn complete systemen vermoedelijk niet aan jou besteed. Vergeet echter niet dat er ook mensen zijn die de pc als platform weliswaar waarderen of zelfs nodig hebben, maar voor wie het apparaat zelf eerder een noodzakelijk kwaad is. Tussen die twee groepen in bevinden zich bovendien nog tal van pc-gebruikers die de kennis, durf, tijd of zin niet hebben om zelf een pc te bouwen. Ook zij willen natuurlijk wel de best mogelijke pc voor hun geld.

Ook voor de ervaren zelfbouwer is de markt van prebuilts best interessant. Het kritisch beoordelen van de keuzes van de diverse fabrikanten en het vergelijken met de prijs van zelfbouw is bijna een sport op zich. Daarnaast zijn de leveranciers die zich op deze markt begeven, erg gevarieerd. We ontvingen pc's van Azerty (een webshop), PC Specialist (een 'boutique builder', zoals overgewaaid uit de VS), Lenovo (een traditionele oem ) en MSI (dat zowel complete systemen als losse componenten fabriceert). Uiteraard hebben we ook andere partijen benaderd voor deze round-up, maar meer dan eens werd daarvoor vriendelijk bedankt met het oog op de tekorten in de hardwaremarkt.

Randvoorwaarden

We nodigden de leveranciers uit om een game-pc in te sturen met hardware van de nieuwste generatie, waarbij we specifiek de AMD Ryzen 5000-processors en de Nvidia GeForce RTX 3000-videokaarten noemden. Verder stelden we als eisen dat het systeem voorzien is van een legitieme Windows 10-licentie en dat het door een consument aan te schaffen moet zijn in de geleverde configuratie, hetzij als compleet product, hetzij via een configurator. We lieten de verschillende partijen echter vrij in de exacte configuratie en prijs.