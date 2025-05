De GeForce RTX 4070 Ti en RTX 4080 zijn luxe en populaire videokaarten in de huidige line-up van Nvidia. Beide videokaarten beschikken over de rekenkracht om de nieuwste games van dit moment met hoge settings vloeiend te spelen. In deze round-up kijken we hoe zes verschillende custom RTX 4070 Ti-kaarten en zeven custom RTX 4080-kaarten zich tot elkaar verhouden. Wil je meer lezen over de prestaties van de gpu's zelf, lees dan onze RTX 4080-review en onze RTX 4070 Ti-review.

De Nvidia GeForce RTX 4080 maakt gebruik van de AD103-gpu; de GeForce RTX 4070 Ti is opgebouwd rondom de AD104-gpu. Beide chips beschikken over de Ada Lovelace-architectuur en hebben hardwarematige ondersteuning voor raytracing. De RTX 4080 beschikt over 9728 rekenkernen; de RTX 4070 Ti heeft er 7680. Op veel andere vlakken, zoals videogeheugen, heeft de RTX 4080 ook betere specificaties dan de RTX 4070 Ti. Wat adviesprijs betreft, is de RTX 4070 Ti voor 910 euro op de markt gezet. De RTX 4080 zit daar met 1469 euro fors boven. De geteste RTX 4070 Ti-modellen in deze round-up zitten iets boven de adviesprijs, terwijl de RTX 4080-modellen inmiddels iets onder de adviesprijs bij introductie uitkomen.