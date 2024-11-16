'Google Pixel Tablet 2 krijgt dunnere bezels en officiële toetsenbordhoes'

De tweede Pixel Tablet van Google moet volgend jaar verschijnen en krijgt in tegenstelling tot het vorige model een officiële toetsenbordhoes. Dat schrijft Android Authority op basis van eigen bronnen.

Googles Pixel Tablet 2 krijgt een nieuwe soc, aldus Android Authority. Het vorige model uit 2023 werd uitgerust met een Tensor G2, maar de opvolger moet een G4 of G5 krijgen. Volgens de site is het nog niet duidelijk welke van de twee het gaat worden. De tablet zou zeven jaar lang worden ondersteund met updates en kan naar verluidt worden aangesloten op een extern beeldscherm.

Ook werkt Google aan een toetsenbordhoes voor de Pixel Tablet 2, schrijft Android Authority. De eerste tablet kreeg geen officiële hoes, waarop onder meer in de review op Tweakers kritiek werd geuit. Een bron zegt tegen de site dat Google wel een hoes heeft ontworpen voor het eerste model, maar dat deze nooit werd uitgebracht door 'kwaliteitsproblemen'. De nieuwe accessoire zou via pogopins aan de achterkant van de Tablet 2 worden bevestigd. De site vergelijkt hem met het toetsenbord van de OnePlus Pad 2.

Het ontwerp van het apparaat zou veel gelijkenissen vertonen met dat van de huidige Pixel Tablet. Wel zouden de bezels aan de boven- en onderkant wat kleiner zijn en bevinden de camera's en knoppen zich bij de huidige prototypes op een andere locatie. De specificaties van de camera's zouden ook zijn verbeterd, maar daarop wordt verder niet ingegaan. Android Authority verwacht dat de tablet in 2025 wordt uitgebracht.

Google Pixel Tablet, zonder dock 128GB Grijs
Eerste Google Pixel Tablet

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 16-11-2024 12:37 49

16-11-2024 • 12:37

49

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Google Pixel Tablet

vanaf € 609,99

4 van 5 sterren
Google Pixel Tablet Review

20 jun 2023 | met video

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Lijkt op een hub, maar is het niet

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Reacties (49)

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Loen 16 november 2024 14:12
Ik snap alle haat op de eerste pixel tablet niet zo heel erg. Ja, hij is te duur. Maar ik heb hem in de aanbieding met hoes en dock voor een goede prijs kunnen kopen en vind hem echt beter dan de Samsung FE die ik heb uit dezelfde periode. Als "docked" tablet een mooie fotolijst+smart speaker (kookwekkers) in de keuken, prima scherm, prima accutijd (voor media dan, gamen zal op de Tensor G2 vast wat minder gaan maar geen last van) en door dock altijd vol + functioneel.

Ik ben wel benieuwd naar de 2e gen. Hopelijk kunnen ze hem iets betaalbaarder maken, maar dat zal wel niet.
uiltje @Loen16 november 2024 18:56
Voor dat geld zou een OLED scherm bij mij veel goedmaken. Nu heb ik uit arren moede een Lenovo moeten kopen (voor 300 in de uitverkoop), want bij Apple en Samsung zit je snel over de 1000 euro heen. IPS is wel veel beter geworden, maar het kan nog steeds niet tegen OLED op naar mijn mening.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 16 november 2024 19:07]

dgtazzman81 @uiltje16 november 2024 19:20
Moest voor mij nog niet eens OLED zijn, maar een tablet met een 60 Hz scherm in die prijsklasse die dan nog eens redelijk op entertainment was/is gefocussed met de speaker dok kan gewoon niet. En ja, ik kijk ook richting Apple en hun Ipad Air reeks met deze opmerking...
uiltje @dgtazzman8116 november 2024 19:53
Dat ding van 300 euro heeft dus een high res 120 Hz scherm en Dolby 4-speaker setup. Helpt overigens niet mee mbt batterij-leeftijd; eigenlijk wil je een scherm met dynamische verversingssnelheid. Maar goed, ik kan de hoge verversingssnelheid inschakelen wanneer nodig bij browsen enzo.
dgtazzman81 @uiltje16 november 2024 23:17
Ik weet niet welke Pixel tablet je hebt, maar per de officiele specs zit die nog altijd op 60Hz en wordt dit door menig reviewer als grote min genoteerd gezien de hoge resolutie van het paneel, wat gecombineerd motion blurring kan veroorzaken.

Zie o.a. https://www.phonearena.co...ogle-Pixel-Tablet_id12021

Google zelf houdt het lekker stil omtrent de refresh rate op hun verkoop paginas.

Hij is nu misschien 300 EURO (zonder dok), maar was bij lancering 609 EURO voor het instap model.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 16 november 2024 23:24]

uiltje @dgtazzman8117 november 2024 00:12
Nee, het is dus een Lenovo (een Tab P11 Pro 2nd Gen) zoals genoemd in de eerste reactie. Ik wachtte destijds de release af maar vond de prijs van de Pixel te hoog voor wat er geboden werd. Met een beter scherm had ik er misschien voor gegaan, vandaar mijn reactie.

Nou heb ik een beter scherm - toch het belangrijkste van een tablet - maar de SW ondersteuning zuigt :(

[Reactie gewijzigd door uiltje op 17 november 2024 00:13]

dgtazzman81 @uiltje17 november 2024 00:30
Sorry, verkeerd gelezen. Had tot vorig jaar zelf ook een Lenovo P12 Pro met SD 870. Heerlijk tablet, maar de updates... mijn God. We zijn uiteindelijk op de forums van Lenovo met z'n allen bezig geweest om de uitblijvende update naar Android 14 te krijgen. Is uiteindelijk gelukt... na 8 maanden... Daarna niks meer, hoewel hij tot Android 15 en nog een jaar security zou krijgen. Nu toch maar, al dan niet met enige tegenzin, Samsung (geen slecht spul, maar in mijn ogen vaak te duur. Ze houden zich wel netjes aan hun update beloftes).

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 17 november 2024 00:54]

uiltje @dgtazzman8117 november 2024 01:39
Helaas is mijn Tab S (zonder toevoeging) er net mee gestopt. Die kreeg een tijdje geleden nog een beveiligingsupdate (!), wist echt niet wat ik zag. Had de batterij als echte tweaker al vervangen en het ding speelde nog gewoon TV en YouTube in high res af, na wat opstart problemen. Dus ja, update beleid van Samsung is OK, nog geen Apple of Google maar weinig mis mee.
Jerie @uiltje19 november 2024 12:55
Wellicht kun je er LineageOS op knallen. Al zal je geen firmware updates voor de hardware meer krijgen, en Widevine kun je ook wel vergeten.
Madrox @uiltje17 november 2024 04:54
Begrijp ik niet. Heb dezelfde tablet als jij en ik heb niets te klagen. Mijn eisen zullen wel wat lager liggen dan een ander, naar ik mis niets
uiltje @Madrox17 november 2024 05:09
End of support: Nov 2025. Ik heb dat ding 15 Juli van dit jaar gekocht en er staat 3 jaar aan updates op de pagina. Dit zonder + of iets dergelijks dus ik ga daar alsnog achteraan als ze eerder stoppen.
Madrox @uiltje17 november 2024 07:07
Maar stopt het dan met functioneren?
moimeme @Madrox17 november 2024 20:53
Nee, zeker als het opgenomen wordt in een botnet zal het meer functioneren.
uiltje @moimeme19 november 2024 14:57
Voordeel is: zolang je het ding voor media gebruikt ben je niet plots onderdeel van een botnet. Ik zet er alleen apps op van betrouwbare diensten, maar je moet natuurlijk nog steeds oppassen met gaten in de beveiliging van e.g. de browser. Ik zet er geen games op, nou ja, misschien wat Open Source puzzle spelletjes.

Ik gebruikte mijn Samsung Tab S(1) ook nog steeds voor media consumptie en die liep jaren achter, hoewel er nog een patch uitkwam jaren na officiële support voor een zero-day. Dat verwacht ik niet van Lenovo helaas.

Maar dat maakt het beleid van Lenovo nog niet goed en de gemiddelde consument zou hier niet aan moeten beginnen, al is het maar om de producenten naar langere support te dwingen.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 19 november 2024 14:59]

moimeme @uiltje20 november 2024 14:04
Ja, ik ook eigenlijk.
Ik gebruik mijn huawei pad M5 van 2018 nog steeds.
In bed, ik lees de krant, local als ereader en music speler en af en toe youtube.
Ik weet dat het niet veilig is, maar zo'n mooie apparaat met prachtige beeld en fijne geluid kan ik niet weggooien.
Als ik vergelijk met mijn huidige computer, die 8 jaren geleden met mint 18 begon en steeds upgrades heb gehad tot 22 nu voel ik die mobile device als geld klopperij en superconsumeren.
pimlie 16 november 2024 14:59
Het grootste nadeel aan de Pixel Tablet 1 is naar mijn idee dat hij alleen USI 2.0 pennen ondersteunt en dat die 1) behoorlijk prijzig zijn, 2) stroom benodigd hebben en dus continue opgeladen moeten worden en 3) dat je geen fatsoenlijke hoezen kan krijgen met ingebouwde pen houder. Zelfs de Penoval tablethoes heeft geen uitsparing om hun eigen dure USI 2.0 pen (60 euro!!) veilig in op te bergen voor onderweg. Hoop dat daar betere oplossing voor komen met v2

[Reactie gewijzigd door pimlie op 16 november 2024 15:04]

Salvatron 16 november 2024 19:40
De tensor cpu's van google geven me een snelle indruk, ik heb de single core performance vergeleken bij de uitvoering van een simpel programma en de tensor 1 (van een pixel 6a) was circa 7,5 keer langzamer als een ryzen 5600g. Best een snel processortje dus... Als de ryzen 5600g op circa 500 Gflops zit zou de tensor 1 dus op circa 70 Gflops uitkomen Single core performance. Uiteraard zullen de nieuwere tensors sneller zijn.
cartong 16 november 2024 13:34
Hopelijk ook 120fps 😬
Verwijderd @cartong16 november 2024 14:03
Ik neem aan dat je 120 Hz bedoelt?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 november 2024 01:13]

Verwijderd @Verwijderd16 november 2024 15:25
FPS en Hz hebben grote overlap, en in dit context identiek.
Verwijderd @Verwijderd16 november 2024 15:47
FPS en Hz hebben grote overlap, en in dit context identiek.
Onzin, FPS en Hz hebben misschien raakvlakken in hoe ze een ervaring beïnvloeden, maar dat maakt ze niet "identiek."

Het verschil is cruciaal:
  • FPS (frames per second) is een eigenschap van de bron: hoeveel beelden de GPU of console kan aanleveren. Dit bepaalt hoe vloeiend animaties en gameplay eruitzien.
  • Hz (hertz) is een eigenschap van het scherm: hoe vaak het scherm per seconde kan verversen. Dit bepaalt hoe snel het scherm de aangeleverde frames kan tonen.
Ze werken samen voor een optimale ervaring, maar identiek zijn ze absoluut niet.

Gezien het hier gaat om een hardware product, zou het logischer zijn om aan te nemen dat hij de verversingssnelheid van het scherm bedoelt (Hz), aangezien FPS zonder context over content niet relevant is in een productaankondiging en/of hardware review.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 november 2024 16:19]

CharlesND @Verwijderd16 november 2024 17:12
Onzin, FPS en Hz hebben misschien raakvlakken in hoe ze een ervaring beïnvloeden, maar dat maakt ze niet "identiek."

Het verschil is cruciaal:
[list]
• FPS (frames per second) is een eigenschap van de bron: hoeveel beelden de GPU of console kan aanleveren. Dit bepaalt hoe vloeiend animaties en gameplay eruitzien.
• Hz (hertz) is een eigenschap van het scherm: hoe vaak het scherm per seconde kan verversen. Dit bepaalt hoe snel het scherm de aangeleverde frames kan tonen.
Als we het toch precies willen doen: FPS is een basis grootheid, Hz is een afgeleide grootheid. Als een bron 120 beelden per seconden aanlevert heeft die bron een aanlever frequentie van 120 Hz. Om het GPU voorbeeld te gebruiken om het verschil tussen een basis grootheid en afgeleide grootheid nog eens te verduidelijken: een grafische kaart kan 120 FPS leveren en dat is gelijk duidelijk.

Een grafische kaart van 120 Hz is volstrekt onduidelijk. Omdat Hz een afgeleide grootheid is, er moet iets bij. Een grafische kaart met een irritante brom van 120 Hz, een hoge voltagepiek van 120 Hz, een beeldfrequetie van 120 Hz.

Het cruciale verschil tussen FPS en Hz heeft dus niets met bron of scherm te maken, het zijn simpelweg onvergelijkbare grootheden. Mensen zijn sommige eenheiden meer gewend dan andere, niemand zal zijn hartslag in Hz uitdrukken, of motortoerentallen of regelmatige tandartsbezoeken. Maar het kan en mag allemaal in Hz-en.
Verwijderd @CharlesND16 november 2024 17:44
Je punt over FPS als "basisgrootheid" en Hz als "afgeleide grootheid" klopt in theorie, maar dat maakt ze niet uitwisselbaar in deze context. FPS verwijst specifiek naar hoeveel frames een bron per seconde genereert, terwijl Hz in dit geval alleen de verversingssnelheid van een scherm aangeeft. Het voorbeeld van "120 Hz brom" is irrelevant hier, omdat het duidelijk gaat over framerate en schermspecificaties, niet over elektrische of mechanische frequenties.

Het verschil tussen FPS en Hz draait in deze discussie wél om bron en scherm, omdat FPS een eigenschap van de GPU is en Hz een eigenschap van het scherm. Ze komen samen in hoe vloeiend beelden worden weergegeven, maar dat maakt ze niet hetzelfde. Het academische idee dat alles in Hz uitgedrukt kan worden, doet niets af aan de feitelijke technische conventies die hier juist essentieel zijn om verwarring te voorkomen.

Je maakt er nu een semantische discussie van over termen die allang gestandaardiseerd en breed geaccepteerd zijn in technische context. FPS en Hz hebben in deze context, duidelijke, afgesproken betekenissen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 november 2024 21:22]

Verwijderd @Verwijderd16 november 2024 17:45
FPS is een andere notatie van Hz, maar specifiek gericht op frames. Bij een monitor is het eigenlijk ook FPS, want je vertaalt de horizontale en verticale verversingssnelheden(in Hz) naar een volledige frame. Eigenlijk boeit mij helemaal niet wat de monitor voor Hz heeft. Als dat ding niet 1:1 de frames kan laten zien die uit de GPU komen is het een technische beperking en verlies je beeld. In de praktijk bestaat er geen perfecte monitor en dus maken we onderscheid. Met technieken als Freesync en G-sync word het probleem grotendeels opgelost.
Verwijderd @Verwijderd16 november 2024 17:47
Je begint goed met te zeggen dat FPS een specifieke toepassing van Hz is, gericht op frames, maar daarna haal je dingen door elkaar. Bij een monitor draait Hz inderdaad om hoe vaak het scherm per seconde kan verversen, maar dat maakt het nog steeds niet "eigenlijk ook FPS." Een monitor maakt geen frames, het toont ze alleen. FPS is en blijft een eigenschap van de bron (bijvoorbeeld een GPU), terwijl Hz een eigenschap is van het scherm. Dat onderscheid is cruciaal.

Je zegt dat het jou niet boeit wat de monitor voor Hz heeft, zolang hij maar 1:1 de frames van de GPU kan laten zien. Dat klinkt mooi in theorie, maar dat is juist waarom het onderscheid tussen FPS en Hz relevant is. Als de monitor niet synchroon loopt met de GPU (bijvoorbeeld als de GPU 100 FPS genereert en de monitor op 60 Hz draait), krijg je problemen zoals tearing of stuttering. Het zijn dus geen "onbelangrijke specificaties," maar kritieke factoren in hoe soepel beelden worden weergegeven.

Freesync en G-Sync lossen dat probleem inderdaad grotendeels op, maar die technieken werken juist door het onderscheid tussen FPS en Hz te begrijpen en te synchroniseren. Het feit dat deze technologieën bestaan, onderstreept nog maar eens dat FPS en Hz niet hetzelfde zijn. Als het echt allemaal "FPS" was, zouden zulke oplossingen niet nodig zijn.

Kortom, jouw argument bevestigt eigenlijk mijn punt: FPS en Hz zijn verschillende concepten met specifieke toepassingen, en het onderscheid daartussen is allesbehalve triviaal. Freesync en G-Sync bestaan niet ondanks dat onderscheid, maar dankzij het inzicht erin. Los daarvan is het zinloos om Freesync en G-Sync in een discussie aan te halen over tablets, aangezien die technologieën daar helemaal niet bestaan.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 november 2024 17:57]

Finraziel @Verwijderd17 november 2024 07:39
Jij verzint echter zelf dat FPS staat voor geproduceerde frames per seconde. Voor zover ik weet is FPS geen officiële standaard, anders zou ik graag zien waar die standaard staat. Het staat gewoon voor frames per seconde. Een gpu produceert een bepaald aantal frames, een monitor kan een bepaald aantal ontvangen.

En ook als het wel allemaal FPS zou zijn kun je nog steeds synchronisatie issues hebben. Stel je hebt twee mensen, een zet 5 doosjes per minuut op een tafel, de ander zet 4 doosjes per minuut van die tafel in een vrachtwagen. Dan krijg je een probleem en dat is perfect duidelijk ook al drukken we het op dezelfde manier uit. Op dezelfde manier is er geen enkele reden waarom het niet mogelijk zou zijn om in te zien dat je een probleem hebt als je gpu en monitor op andere frequenties werken, of je ze nou allebei in fps of allebei in Hz uitdrukt. De enige reden dat je toch onderscheid wil maken is dat door hoe het gewoonlijk gebruikt wordt je bij Hz niet steeds hoeft te zeggen dat je het over de monitor hebt en bij fps niet over de videokaart, maar dat fundamentele verschil waar jij het over hebt bestaat niet.
Verwijderd @Finraziel17 november 2024 15:49
Jij verzint echter zelf dat FPS staat voor GEPRODUCEERDE frames per seconde.
Ben je nou serieus? In jouw eigen reactie zeg je precies dit:
Voor zover ik weet is FPS geen officiële standaard, anders zou ik graag zien waar die standaard staat. Het staat gewoon voor frames per seconde. Een gpu PRODUCEERT een bepaald aantal frames, een monitor kan een bepaald aantal ontvangen.
Dus je erkent letterlijk zelf dat een GPU frames produceert die worden gemeten in FPS. Wat is hier dan het probleem? FPS wordt vrijwel uitsluitend gebruikt om de output van een GPU of andere bron te beschrijven, en dat is precies waarom het onderscheid met Hz essentieel is:

- Een GPU produceert frames die we meten in FPS.
- Een scherm ontvangt en geeft frames weer in Hz.

FPS en Hz zijn niet alleen verschillende metingen, maar verwijzen ook naar verschillende onderdelen van de keten. Deze conventie is er niet voor niets: het voorkomt precies dit soort onnodige discussies.
En ook als het wel allemaal FPS zou zijn kun je nog steeds synchronisatie issues hebben. Stel je hebt twee mensen, een zet 5 doosjes per minuut op een tafel, de ander zet 4 doosjes per minuut van die tafel in een vrachtwagen. Dan krijg je een probleem en dat is perfect duidelijk ook al drukken we het op dezelfde manier uit. Op dezelfde manier is er geen enkele reden waarom het niet mogelijk zou zijn om in te zien dat je een probleem hebt als je gpu en monitor op andere frequenties werken, of je ze nou allebei in fps of allebei in Hz uitdrukt.
Je doosjesvoorbeeld onderstreept wederom waarom het onderscheid tussen FPS en Hz juist nodig is. FPS meet wat de bron (GPU) genereert, Hz meet wat het scherm kan verversen. Synchronisatieproblemen ontstaan doordat die twee niet op elkaar aansluiten. Alles één term noemen, maakt dat verschil onduidelijk en helpt niemand. Dit onderscheid is essentieel, niet willekeurig.
De enige reden dat je toch onderscheid wil maken is dat door hoe het gewoonlijk gebruikt wordt je bij Hz niet steeds hoeft te zeggen dat je het over de monitor hebt en bij fps niet over de videokaart, maar dat fundamentele verschil waar jij het over hebt bestaat niet.
Als dat verschil niet bestaat en ik het verzin, dan heb ik deze artikelen vast zelf allemaal geschreven:
FPS vs Refresh Rate - HowToGeek
FPS vs Hz Comparison - WePC
Refresh Rate vs FPS - TechNews
Refresh Rate vs Frame Rate - Unilumin Blog

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 november 2024 16:14]

Finraziel @Verwijderd17 november 2024 16:08
Ik zeg helemaal niet dat het verschil niet bestaat, ik zeg dat het niet zo'n doodzonde is als wat jij er van lijkt te maken. Als je mijn eerste reacties leest dan zie je dat ik het gewoon met je eens ben dat het inderdaad beter is om het bij de bron over FPS te hebben en bij het scherm over Hz. Ik zeg alleen dat het niet zo absurd is dat iemand ze door elkaar haalt. Ja, beter om de juiste term te gebruiken, maar het is ook geen 'onzin' als wat jij het noemde. Je bent hier gewoon veel en veel te radicaal in, alsof iemand je geloof aan aan het vallen is.

En ja, ik zeg dat een GPU frames produceert, ik begrijp niet wat je daar wil zeggen... Maar misschien dat onze breinen dermate anders werken dat het voor jou onmogelijk is om te begrijpen als de termen niet expliciet anders zijn? Dat zou kunnen en is dan vervelend voor je, maar dat is niet voor iedereen zo.
Verwijderd @Finraziel17 november 2024 16:16
Je maakt het nu persoonlijk, maar dat verandert niets aan het punt. Het onderscheid dat ik schep tussen FPS en Hz is geen "radicalisme," maar nodig voor heldere technische communicatie, iets wat iedereen hier juist op een site als Tweakers zou moeten nastreven/waarderen. Het corrigeren van verwarring is nodig om misverstanden te voorkomen. Dat jij dat minder belangrijk vindt, betekent niet dat het onderscheid onbelangrijk is.

En over hoe "breinen anders werken": dat is een persoonlijke opmerking die niets toevoegt. Dit gaat niet om individuele interpretaties, maar om technische termen die industriebreed geaccepteerd en gebruikelijk zijn. Het onderscheid tussen bron (FPS) en scherm (Hz) negeren maakt discussies alleen maar vager.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 november 2024 16:23]

Finraziel @Verwijderd17 november 2024 19:33
Excuus, het was inderdaad niet nodig om het persoonlijk te maken. Wat ik er echter mee probeerde aan te geven is, jij zegt het is "nodig", en zelfs "essentieel". Ik zie die noodzaak niet. Het is inderdaad beter, maar ook zonder het onderscheid kun je prima een duidelijke discussie er over voeren. Dat wil niet zeggen dat we het onderscheid dus maar af moeten schaffen en het voortaan hetzelfde noemen, dat zou inderdaad niet handig zijn, ik vind alleen dat je overdrijft in je inschatting van hoe belangrijk het is. Mijn punt was dus dat als je serieus meent dat het niet mogelijk is om het met dezelfde term te doen, dan moet er dus iets anders zijn aan onze breinen. Mijn bedoeling was niet om te zeggen dat er iets mis was met jouw brein, de bedoeling was dat het blijkbaar toch niet zo essentieel zal zijn (want ik denk best dat als we wel dezelfde term gebruiken jij ook prima nog de discussie kunt blijven voeren). "Als A dan B" impliceert "als niet B dan niet A", dat was mijn redenatie daar.

En wat betreft deze site, dat zal ook een verschil zijn in hoe we er naar kijken. In een diepgaande discussie op GoT over de technologie van videokaarten en monitoren geef ik je gelijk. In een onschuldige reactie op een nieuwsbericht over een nieuwe tablet vind ik dat het best wat losser mag. Maar dat is mijn mening, daar kunnen we het oneens over zijn natuurlijk.
nandervv @Verwijderd18 november 2024 07:32
Herz is gewoon de eenheid van frequentie. FPS wordt gegeven in Herz.
FPS gaat altijd over het aantal geproduceerde frames per seconde (duh), terwijl herz ook over bijv. de netspanning kan gaan.
Finraziel @Verwijderd16 november 2024 16:09
Je hebt gelijk dat we FPS normaal niet gebruiken om de verversingssnelheid van een beeldscherm mee aan te duiden, maar het verschil is tegenwoordig weldegelijk een stuk kleiner.

Vroeger met CRT's en plasma's was het veel belangrijker omdat het over het algemeen niet alleen (of eigenlijk juist niet) aangaf hoeveel beelden er per seconde getoond konden worden, maar hoe vaak per seconde het beeld knipperde. Een op 50 of 60 Hz knipperend beeld kunnen veel mensen ook echt zien knipperen (vooral als je er niet recht naar kijkt), maar zelfs als je het niet bewust meekrijgt ziet het er voor veel mensen wel nog onrustig uit.

Dat is met hedendaagse schermen niet meer aan de orde (tenzij je het weer specifiek gaat emuleren met BFI). Tegenwoordig slaat het getal juist wel op hoeveel beeldjes het scherm per seconde kan ontvangen en tonen. Verversen is eigenlijk niet meer echt het juiste woord, dat was vooral nog van CRT's omdat als die dat niet deden dan komt er geen licht meer. Het beeld van een LCD of OLED scherm is normaalgesproken statisch en het gaat dus niet knipperen als er niet vaak genoeg 'ververst' wordt. Vandaar ook dat je tegenwoordig bij telefoons soms wel ziet dat ze naar 1 Hz kunnen gaan bij statische content om stroom te besparen.

En een beeldje kun je ook een frame noemen. Dus, technisch gezien is het helemaal niet zo verkeerd om het bij een beeldscherm over FPS te hebben. Maar goed, om verwarring te voorkomen is het inderdaad wel beter om het bij schermen over Hz te blijven hebben en FPS te bewaren voor wat je videokaart berekent, inderdaad vanwege de situatie die jij ook beschrijft waarbij de refreshrate van het beeldscherm en de aanlevering van nieuwe frames niet overeenkomen.
Verwijderd @Finraziel16 november 2024 16:13
"Het verschil is tegenwoordig weldegelijk een stuk kleiner."
FPS en Hz blijven fundamenteel verschillend. FPS meet hoeveel frames de bron (bijvoorbeeld een GPU) produceert, terwijl Hz meet hoe vaak een scherm die frames kan verversen. Het klopt dat moderne schermen frames één-op-één kunnen weergeven, maar dat maakt de termen niet uitwisselbaar. Als je GPU 30 FPS produceert en je scherm is 120 Hz, ervaar je nog steeds een mismatch. Het onderscheid is juist belangrijk.
"Verversen is eigenlijk niet meer echt het juiste woord."
Verversen (refresh rate) blijft een volledig correcte term, ook voor LCD’s en OLED-schermen. De reden dat LCD's en OLED's "statisch" lijken, is omdat ze geen fosfor gebruiken dat constant moet worden bijgewerkt, zoals bij CRT’s. Dit verandert echter niets aan het concept: een 60 Hz-scherm kan nog steeds maximaal 60 keer per seconde een nieuw beeld tonen. Dat is verversen. Je voorbeeld over telefoons die naar 1 Hz kunnen gaan, bevestigt juist dat refresh rate nog steeds een relevante eigenschap is.
"Een beeldje kun je ook een frame noemen."
Dit is technisch juist, maar contextueel misleidend. Het woord "frame" kan inderdaad slaan op een stilstaand beeld, maar in technische discussies over hardware verwijst FPS specifiek naar de snelheid waarmee een GPU of console beelden genereert. Bij schermspecificaties is het foutief om Hz "frames per seconde" te noemen, omdat een scherm geen frames maakt, het geeft ze alleen weer.
"Technisch gezien is het helemaal niet zo verkeerd om het bij een beeldscherm over FPS te hebben."
Het is precies verkeerd om FPS te gebruiken bij schermspecificaties. FPS zegt niets over wat een scherm kan; het zegt alleen iets over wat de bron (bijvoorbeeld een GPU) levert. Door Hz en FPS door elkaar te halen, wordt het onderscheid tussen de bron en het uitvoerapparaat vertroebeld. Dit leidt tot misverstanden, zoals de bewering dat FPS en Hz "identiek" zouden zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 november 2024 16:15]

Finraziel @Verwijderd16 november 2024 16:23
Hz is helemaal geen specifieke term voor het meten van hoe vaak een scherm frames kan verversen, het is de eenheid voor frequentie en betekent in principe niet meer dan 'per seconde'. Dat we Hz gebruiken voor de verversingssnelheid van een scherm en niet voor hoeveel beelden een GPU per seconde produceert is niks anders dan de huidige conventie. Verder zeg je praktisch hetzelfde als ik, alleen jij kiest er voor om heel star vast te houden aan je opvattingen...
Wat 'technisch gezien' betreft, ik bedoel niet 'in technische discussies', ik bedoel als je gaat kijken naar de letterlijke betekenis is het niet 'zo verkeerd' (waarmee ik dus ook niet zeg dat het correct is).
En ik ben het gewoon met je eens he, ik probeer alleen aan te geven dat je er misschien niet zo met gestrekt been in hoeft te komen.
Als een fabrikant in een specsheet van een monitor het over FPS gaat hebben dan mag die aan de schandpaal wat mij betreft, als iemand in de reacties per ongeluk de verkeerde term gebruikt zoals hier dan is het niet nodig om er zo op door te hameren (net zoals het over het algemeen ook niet op prijs gesteld wordt hier als je heel erg over een taalfoutje valt).
watabstract @Finraziel16 november 2024 19:34
Uhm gestrekt been? Jij doet juist heel dogmatisch over fps vs Hz. Dit zijn al oude termen die veel langer bestaan dan in een context van lcd-schermen en games. Een beeldscherm produceert gewoon frames en vroeger in de interlaced tijd waren dat halve frames. Dat werd letterlijk zo genoemd. Een CRT tv produceert fysiek halve frames. Een 50 Hz tv produceert 50 halve frames per seconde oftewel 25 fps. Bij elke scan van boven naar beneden werd slechts de helft van het aantal beeldlijnen aangeschoten. Bij latere computer monitoren werd het progressive scan en sindsdien en later ook lcd-schermen komt 1 Hz overeen met 1 fps. Die termen zijn juist vrij inwisselbaar, mits je maar de context meeneemt.

@Chotto Toire Hele nuttige toevoeging. Wat doe je hier?

[Reactie gewijzigd door watabstract op 17 november 2024 12:33]

Chotto Toire @watabstract17 november 2024 03:45
Dit is echt peak Tweakers.net. Dat iemand geheel onschuldig fps en Hz verwisselt, daar een betweterige reactie op komt en daaruit een ellenlange discussie over verversingssnelheden ontspringt, die door Tweakers wordt aangemerkt als 'relevant' terwijl hij onder een nieuwsbericht over een tablet staat.
Finraziel @watabstract17 november 2024 07:15
Je hebt mensen door elkaar gehaald, je bent het juist met mij eens dus.
Verwijderd @Finraziel16 november 2024 17:28
Je hebt gelijk dat Hz in de kern gewoon “per seconde” betekent en dat het een eenheid is voor frequentie. Niemand betwist dat. Maar de context waarin de term gebruikt wordt, is wél specifiek: bij schermspecificaties gaat Hz over de verversingssnelheid, terwijl FPS exclusief verwijst naar hoeveel beelden een bron kan genereren. Dit zijn geen vrijblijvende conventies, maar gestandaardiseerde termen in technische communicatie, precies om verwarring te voorkomen. Die conventies negeren maakt een discussie onduidelijk en technisch onjuist, wat hier precies gebeurt.

Je zegt dat ik "praktisch hetzelfde" zeg, maar dat is niet waar. Mijn punt is dat FPS en Hz in hun toegepaste contexten fundamenteel verschillend zijn en niet zomaar door elkaar gebruikt kunnen worden. Jouw argument dat het "niet zo verkeerd" is om FPS te gebruiken bij een scherm, puur omdat Hz “per seconde” betekent, is misleidend. Het houdt geen rekening met de vastgelegde definities die juist bedoeld zijn om technische discussies helder te houden.

Wat betreft het "met gestrekt been erin gaan": ik hamer niet op een klein taalfoutje, maar op een verkeerde uitleg van technische termen die in een hardware-discussie wel degelijk van belang is. In een technische discussie is zorgvuldigheid geen starheid, maar een vereiste om misverstanden te voorkomen. Als iemand een verkeerde term gebruikt uitgerekend op een platform als tweakers, een plek waar technische precisie essentieel is, dan is het zeker nuttig om dat te corrigeren, ook om anderen die meelezen geen verkeerd beeld te geven.

Tot slot: ik snap dat je het goed bedoelt, maar je herhaalt dat het “niet zo verkeerd” is terwijl je eigenlijk toegeeft dat het technisch niet correct is. Die inconsistentie ondermijnt je argument. Als iemand hier FPS gebruikt terwijl Hz bedoeld wordt, is dat gewoon fout, punt. En dat benoemen heeft niets met starheid te maken, maar met het behouden van technische precisie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 november 2024 17:34]

CharlesND @Verwijderd17 november 2024 02:01
Maar de context waarin de term gebruikt wordt, is wél specifiek: bij schermspecificaties gaat Hz over de verversingssnelheid, terwijl FPS exclusief verwijst naar hoeveel beelden een bron kan genereren. Dit zijn geen vrijblijvende conventies, maar gestandaardiseerde termen in technische communicatie, precies om verwarring te voorkomen.
Ik heb 20 jaar zeer technisch gecommuniceerd over beeldschermen ivm montages van PAL, SECAM en NTSC banden. Een CRT PAL beeldscherm ververste met een frequentie van 50 Hz. En toch hadden wij en de documentatie het over 25 FPS beeldschermen voor PAL of 29,94 FPS beeldschermen voor NTSC. Omdat het aantal beelden per seconde dat zo’n scherm kon weergeven veel relevanter was dan de verversingsfrequentie die minimaal 2 keer maar soms wel 4 keer zo hoog was.

Ook LCD schermen kunnen een verversingssnelheid hebben van bijvoorbeeld 150 Hz maar kunnen in die tijd niet helemaal omschakelen van puur wit naar puur zwart, alleen van heel lichtgrijs naar heel donkergrijs. Pas bij een tweede verversing - met hetzelfde plaatje- schakelen ze door van donkergrijs naar puur zwart en van lichtgrijs naar puur wit. Die kunnen dus prima 150 keer per seconde verversen tussen wat grijzige plaatjes en moeiteloos scrollen met 150 FPS. Maar voor een hoogwaardig plaatje moet je niet hoger gaan dan 75 FPS. Ondanks dat het gewoon 150 Hz schermen zijn en ze ook op die frequentie blijven werken. Dus voor kritische grafische toepassingen is het een 75 FPS /150 Hz scherm, voor games een 150 FPS/150 Hz scherm.

Die gestandaardiseerde termen waar jij het over hebt voor bronnen of beeldschermen bestaan echt nergens. Er zijn vele malen meer elektronische apparaten waar een beeldgenerator en een scherm anders samenwerken dan bij mobieltjes en computers.
Verwijderd @CharlesND17 november 2024 02:44
Dank voor je toelichting over CRT’s en PAL/NTSC, maar dat heeft niets te maken met hoe FPS en Hz tegenwoordig worden gebruikt. Die termen hebben nu gewoon vaste betekenissen: FPS is wat een bron (zoals een GPU) produceert, en Hz is hoe vaak een scherm dat kan verversen. Dit is geen “historisch gegroeid gebruik,” maar een standaard die breed wordt gehanteerd in de industrie.

Je voorbeeld van een “75 FPS / 150 Hz scherm” is gewoon een beperking van het scherm zelf, niet een reden om de termen door elkaar te halen. Het onderscheid is belangrijk, want FPS en Hz beschrijven twee compleet verschillende eigenschappen.

Over die “standaardisatie”: FPS en Hz zijn al lang begrippen met duidelijke definities. Dat wordt ook helder uitgelegd in bronnen zoals TechNewsToday. Dat jij anders gewend was in je vakgebied, maakt die huidige standaarden niet minder geldig.
Verwijderd 16 november 2024 13:00
“Rand” (meervoud: randen), omlijsting, buitenste gedeelte, boord.
Geheel Nederlands woord.
Bommelaar @Verwijderd16 november 2024 13:27
Is sipsapsop ook een geheel Nederlands woord?
Verwijderd @Bommelaar16 november 2024 13:28
Geen idee, maar sip, sap en sop wel
luka23 @Verwijderd16 november 2024 16:01
Ik snap ook niet wat er mis is met het woord "schermranden" gebruiken
sympa @Verwijderd16 november 2024 17:39
"Bazelen" is ook een goed Nederlands woord. Wat wel betrekking heeft op mensen die "randen" een te lastig concept vinden. Oh nee, dit zijn heel speciale "randen"...
Jeroen hofman @Verwijderd17 november 2024 08:43
Is het nu smaller of dunner, (randen),
droofx 16 november 2024 13:40
Van toetsenbordhoes zou je verwachten dat het een hoes voor een toetsenbord is, misschien is een toetsenbord/schermbedekker beter?
Hielke Hoeve 17 november 2024 09:32
Misschien een beetje pietje precies maar voor mij is de eerste Pixel tablet toch echt een stukje ouder dan 2023, namelijk 2015. En is dit technisch gezien de derde in de reeks.
Kizanko 17 november 2024 15:59
Ik wil gewoon native Stylus support dat goed werkt. En een meegeleverde pen net als de S-Pen. Ik vind de USI 2.0 pennen nog niet echt zo goed als wacom technologie en Apple pencils. Maar een pixel pen specifiek gemaakt voor de tablet zou wel fijn zijn. Met ook wat betere kunst programmas Procreate, Squidtoons en Fresco zullen wss nooit op Android komen.Maar als Google wat meer inzet op Android developers die apps van zulke kwaliteit kunnen maken en een goede pen erbij leveren ben ik verkocht

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