'Google Pixel Tablet 2 krijgt dunnere bezels en officiële toetsenbordhoes'

De tweede Pixel Tablet van Google moet volgend jaar verschijnen en krijgt in tegenstelling tot het vorige model een officiële toetsenbordhoes. Dat schrijft Android Authority op basis van eigen bronnen.

Googles Pixel Tablet 2 krijgt een nieuwe soc, aldus Android Authority. Het vorige model uit 2023 werd uitgerust met een Tensor G2, maar de opvolger moet een G4 of G5 krijgen. Volgens de site is het nog niet duidelijk welke van de twee het gaat worden. De tablet zou zeven jaar lang worden ondersteund met updates en kan naar verluidt worden aangesloten op een extern beeldscherm.

Ook werkt Google aan een toetsenbordhoes voor de Pixel Tablet 2, schrijft Android Authority. De eerste tablet kreeg geen officiële hoes, waarop onder meer in de review op Tweakers kritiek werd geuit. Een bron zegt tegen de site dat Google wel een hoes heeft ontworpen voor het eerste model, maar dat deze nooit werd uitgebracht door 'kwaliteitsproblemen'. De nieuwe accessoire zou via pogopins aan de achterkant van de Tablet 2 worden bevestigd. De site vergelijkt hem met het toetsenbord van de OnePlus Pad 2.

Het ontwerp van het apparaat zou veel gelijkenissen vertonen met dat van de huidige Pixel Tablet. Wel zouden de bezels aan de boven- en onderkant wat kleiner zijn en bevinden de camera's en knoppen zich bij de huidige prototypes op een andere locatie. De specificaties van de camera's zouden ook zijn verbeterd, maar daarop wordt verder niet ingegaan. Android Authority verwacht dat de tablet in 2025 wordt uitgebracht.