Threads krijgt eigen DM's los van Instagram

Threads krijgt eigen DM's in een inbox, los van Instagram. Het platform is daar nu mee aan het testen, zo zegt Meta-topman Mark Zuckerberg. Tot nu toe zaten de DM's van Threads vast aan die van Instagram.

Threads DM's

De test met DM's en de inbox daarvoor is begonnen, zegt Zuckerberg. De inbox is bereikbaar via een nieuw envelop-icoon aan de onderkant van de mobiele apps en op de desktop. Dat staat vlak naast het Home-icoon.

De test loopt in Thailand, Argentinië en Hongkong. Als de test slaagt, komt de inbox naar gebruikers in veel meer landen. Wanneer dat precies zal zijn, is niet bekend.