Chinese onderzoekers maken AI voor autonoom chipontwerp opensource

Onderzoekers van de Chinese Academy of Sciences hebben een systeem onthuld en opensource gemaakt dat zelfstandig chips kan ontwerpen met behulp van een llm. Daarmee geproduceerde chips zouden vergelijkbaar presteren met door mensen ontworpen chips.

De CAS-onderzoekers hebben het ontwerpsysteem QiMeng genoemd, wat 'verlichting' zou betekenen. Het systeem moet volledig geautomatiseerd chips kunnen ontwerpen, zodat de ontwerpfase aanmerkelijk verkort zou worden. Bekende software om chips te ontwerpen, de EDA-suites van onder meer Cadence en Synopsys, maakt eveneens gebruik van AI voor aspecten van chipontwerp, maar QiMeng gaat met volledige automatisering een stap verder. Bovendien mogen softwarepakketten van die bedrijven volgens handelsrestricties niet meer ongelimiteerd aan China gelicentieerd worden. QiMeng zou daarvoor een oplossing bieden.

Het systeem ontwierp al in 2021 een eerste processor, de QiMeng-CPU-V1. Deze zou vergelijkbaar presteren met een 80486SX-processor van Intel uit 1991. Dit betrof een RISC-processor die slechts één instructie per kloktik kon verwerken. Het ontwerp van de frontend, het processordeel dat instructies genereert en de cores voedt met die instructies, duurde volgens de onderzoekers slechts vijf uur.

De in mei beschreven QiMeng-CPU-V2 zou echter een stuk recentere hardware benaderen en is bovendien een zogeheten superscalarprocessor. Zo'n processor kan per kloktik meerdere instructies verwerken en is met zeventien miljoen transistors veel complexer en sneller dan de V1-processor met vier miljoen transistors. De V2-processor zou vergelijkbaar zijn met een Arm Cortex-A53 en daarmee 380 keer sneller dan de V1 zijn. Daarmee maken de onderzoekers met hun QiMeng-systeem een flinke sprong vooruit. Het systeem maakt gebruik van een llm met verschillende specialisaties, van hardwareontwerp tot software.

Het ontwerpen van chips zou met de machinelearningtools van QiMeng sneller en goedkoper moeten worden dan mensenwerk en bovendien de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven verminderen. De onderzoekers hebben hun werk opensource beschikbaar gesteld op hun GitHub-pagina; de papers voor CPU-V1 en CPU-V2 zijn via Arxiv.org beschikbaar.