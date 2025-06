Ook Odido ondersteunt vanaf maandag realtime-chatten tijdens bellen

Ondersteuning voor Real Time Text of rtt met een gesprek tussen telefoons op netwerken van verschillende providers komt volgend jaar. Dat zegt de Nederlandse provider Odido, die net als KPN vanaf maandag het protocol ondersteunt.

Volgens Odido werkt het op iPhone 11 en nieuwer en bij telefoons van andere merken met Android 15. "Je moet misschien wel even een software-update doen", aldus de provider. Op een testtelefoon bleek de optie op een iPhone met Odido-simkaart niet zichtbaar onder iOS 18.5.

Het werkt net als bij KPN alleen met gesprekken met dezelfde provider. Bovendien vereist het een telefoonverbinding die loopt via 4G of 5G. Ondersteuning voor rtt tussen providers komt in 2026, zo zegt Odido. KPN zei daar niets over.

De wetgeving die het aanbieden van rtt verplicht stelt, gaat eind deze maand in. Rtt is zichtbaar als knop bij het bellen of gebeld worden. Wie dat indrukt, ziet tijdens de telefoonverbinding een chatvenster, waarbij de andere gebruiker live kan meelezen met elke letter die de gebruiker typt. Op termijn gaat de technologie ook werken bij contact met hulpdiensten. Het gaat om een toegankelijkheidsoptie.