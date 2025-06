Qualcomm introduceert Snapdragon X75-modem voor mmWave- en sub-6GHz-5G

Qualcomm kondigt zijn Snapdragon X75 5G-modem aan. Deze biedt ondersteuning voor 5G Advanced, een nieuwe release van de 5G-specificatie met onder meer verbeterde MIMO. Het modem heeft daarnaast een verbeterde AI-accelerator en dezelfde downlink en uplink als de huidige X70.

De Snapdragon X75 biedt ondersteuning voor 10x carrier aggregation op mmWave-frequenties en tot 5x carrier aggregation op de sub-6GHz-banden. Het modem ondersteunt daarnaast MIMO op de uplink en kan overweg met frequency division duplexing voor het gelijktijdig verzenden en ontvangen van signalen op verschillende frequenties. De maximale theoretische downlink- en uplinksnelheden blijven 10Gbit/s en 3,5Gbit/s, net als in de voorgaande Snapdragon X70.

De Snapdragon X75 krijgt volgens Qualcomm een vernieuwde architectuur met een gecombineerde mmWave- en sub-6GHz-transceiver. Het modem neemt daardoor volgens de fabrikant 25 procent minder ruimte in en verbruikt tot 20 procent minder stroom, wat moet zorgen voor een betere accuduur. Net als bij de voorgaande X70-modem, beschikt de X75 over een AI-tensoraccelerator die moet helpen bij het ophogen van de snelheden en verlagen van latency, zo claimt Qualcomm. Volgens de fabrikant is deze accelerator tot 2,5 keer sneller dan die in de voorgaande generatie.

Het modem biedt verder ondersteuning voor Release 17 en 18 van de 5G-specificatie. Die laatste moet volgens telecomstandaardenorganisatie 3GPP het begin markeren van 5G Advanced. De releases brengen onder meer verbeterde uplink-MIMO-prestaties en betere dekking en stabiliteit met zich mee. 3GPP kondigde de komst van 5G Advanced in 2021 al aan. De Snapdragon X75 van Qualcomm is het eerste aangekondigde modem met ondersteuning voor de standaard.

De Snapdragon X75 moet in de tweede helft van dit jaar gebruikt worden in de eerste apparaten. De huidige X70 zit onder meer geïntegreerd in de Snapdragon 8 Gen 2-soc die Qualcomm eind vorig jaar uitbracht voor high-end smartphones.