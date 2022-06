Chinese douane neemt duizenden XFX-videokaarten met verkeerd label in beslag

De Chinese douane heeft 5840 verkeerd gelabelde videokaarten in beslag genomen. De kaarten zouden een waarde van 2,87 miljoen euro hebben. De douane publiceert daarbij een video waarin videokaarten van XFX te zien zijn. Het is niet bekend of die fabrikant hier direct bij betrokken is.

De Chinese douane schrijft op Weibo dat de videokaarten werden aangetroffen tijdens een inspectie in de haven van Huanggang in Shenzhen, bij de grens tussen Hongkong en China. Daar werden drie videokaarten aangetroffen waarvan de labels waren bedekt met andere labels.

Tijdens een grondige inspectie bleek dat 5840 grafische kaarten labels hadden waarop verkeerde specificaties stonden die niet overeenkwamen met die van de daadwerkelijke modellen, vermoedelijk om importbelasting te verlagen. De totale waarde van de kaarten is volgens de autoriteiten meer dan 20 miljoen yuan, wat neerkomt op 2,87 miljoen euro. De douane deelt een video van de in beslag genomen voorraad, waarin verschillende XFX-videokaarten te zien zijn. Het lijkt om Radeon RX 6700 XT-videokaarten te gaan.

De autoriteiten melden niet of XFX zelf direct betrokken was bij het verkeerd labelen van de videokaarten. XFX heeft ook nog niet gereageerd op het voorval. De website van de Chinese XFX-divisie en haar webwinkel op T-mall waren na het bericht enkele dagen offline, merkte het Chinese nieuwsmedium MyDrivers op. Inmiddels zijn die echter weer bereikbaar. MyDrivers claimt dat XFX China er eerder al van beschuldigd werd dat het zijn videokaarten voornamelijk aan cryptominers levert. Daarover gingen ook al geruchten rond.

De melding die tijdelijk op de website van XFX China werd weergegeven en de in beslag genomen videokaarten.

Afbeeldingen: MyDrivers, Weibo