DuckDuckGo blokkeert binnenkort Microsoft-scripts op websites van derden

DuckDuckGo zal binnenkort trackingscripts van Microsoft op websites van derden blokkeren. Het bedrijf vermeldt wel de uitzondering van een script op haar eigen platform waarmee adverteerders kunnen nagaan of Microsoft-advertenties tot meer klanten hebben geleid.

Gabriel Weinberg, de ceo van DuckDuckGo, kwam in een blogpost terug op de ontdekking van beveiligingsonderzoeker Zach Edwards. Die ontdekte in mei van dit jaar dat zowel de browserapp op iOS en Android, als de browserextensies, op sommige websites Microsoft-scripts doorlieten en thirdpartytracking dus mogelijk maakten. Weinberg stelde toen dat dit onderdeel was van een overeenkomst met Microsoft wegens het gebruik van Bing-zoekresultaten in DuckDuckGo.

"Die overeenkomst is nu afgelopen", stelt de man. Hij schrijft ook dat DuckDuckGo met geen enkel ander bedrijf een soortgelijke overeenkomst heeft gehad, of op dit moment heeft. Weinberg vermeldt wel een uitzondering en dat is bat.bing.com. Via dit script kunnen adverteerders nagaan of hun aangeklikte Microsoft-advertenties ook tot meer conversies van klanten hebben geleid. DuckDuckgo laat dit script nog toe, maar dan enkel bij Microsoft-advertenties op het eigen platform. Gebruikers die het bat.bing.com-script ook willen geblokkeerd zien, hebben de optie om advertenties in DuckDuckGo in z’n geheel uit te schakelen.

DuckDuckGo werkt op zijn eigen platform samen met Microsoft om advertenties te tonen. De zoekmachine stelt dat het geen gebruikergegevens verzamelt als de advertenties op zijn platform bekeken worden. Volgens DuckDuckGo maakt Microsoft ook geen profiel op van internetgebruikers wanneer die op een Microsoft-advertentie op DuckDuckGo klikken. De wijziging in DuckDuckGo komt er volgens Weinberg binnen enkele weken aan en is van toepassing op de website en de apps. De bètaversies van de apps volgen volgende maand.