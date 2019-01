Xiaomi toont prototype van grotere vingerafdrukscanner achter scherm

Een Xiaomi-topman heeft een prototype getoond van een vingerafdrukscanner achter het scherm met een veel groter oppervlak dan nu, waardoor gebruikers blindelings de telefoon kunnen ontgrendelen. Ook werkt de techniek sneller dan op huidige smartphones.

Het oppervlak voor de vingerafdrukscanner is 50,2x25mm, meldt Xiaomi-topman Bin Lin in een Weibo-post. Het scherm van bijvoorbeeld de Xiaomi Mi A2 is rond 136x68mm groot. Daarmee zouden gebruikers de telefoon kunnen ontgrendelen op een groter deel van het scherm dan nu mogelijk is. De huidige optische vingerafdrukscanners achter het scherm hebben een gebied dat veel kleiner is.

Bovendien vereist de nieuwe implementatie van Xiaomi niet langer dat gebruikers het scherm activeren door bijvoorbeeld de telefoon op te tillen, maar werkt het direct als gebruikers de vinger op de scanner leggen. Lin belooft niet in de post dat de techniek in een toekomstige smartphone zal zitten, maar erkent wel dat Xiaomi eraan gewerkt heeft afgelopen half jaar.

Optische vingerafdrukscanners achter het scherm zitten sinds vorig jaar in smartphones. Onder meer de OnePlus 6T, Vivo Nex en Huawei Mate 20 Pro hebben hem aan boord. Zij werken met een cmos-sensor die ook in camera's te vinden zijn achter het scherm en die kan de vingerafdruk waarnemen dankzij het licht van het scherm. Ook deze sensor van Xiaomi lijkt een optische scanner te zijn.

Fabrikanten werken ook aan ultrasone scanners achter het scherm, die werken met ultrasone signalen om de vingerafdruk waar te nemen. Wanneer die in smartphones gaan verschijnen, is vooralsnog onbekend.