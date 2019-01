Microsoft wil Cortana laten werken in Google Assistant

Microsoft wil zijn digitale assistent Cortana laten werken in Google Assistant. Dat heeft directeur Satya Nadella gezegd in een interview. Cortana werkt nu al als een skill in Alexa, de digitale assistent van Amazon.

Beide bedrijven hebben zo'n samenwerking niet aangekondigd, maar Nadella zegt tegen Business Insider dat hij dat wel graag zou willen. Nadella ziet Cortana als een Microsoft-dienst die op zoveel mogelijk plaatsen moet functioneren als app of skill, net als dat zo is met Office en andere Microsoft-diensten. Cortana is nu in Windows 10 en als app verkrijgbaar voor Android en iOS.

Het is onbekend hoe Cortana in Google Assistant zou moeten werken, maar in Alexa kunnen gebruikers vragen om met Cortana te spreken, waarna de diensten van de Microsoft-assistent beschikbaar zijn om taken uit te voeren en vragen te beantwoorden. De integratie werkt beide kanten op: Alexa is aan te roepen vanuit Cortana. Google heeft niet gereageerd op de uitspraken van Nadella.

De stap zou passen in de strategie van Microsoft om zijn diensten op zoveel mogelijk platforms aan te bieden. Eerder bracht het al Outlook, Office, browser Edge en meer toepassingen uit voor mobiele besturingssystemen als Android en iOS. Ook komt browser Edge naar macOS van concurrent Apple.

Microsoft heeft met Cortana andere keuzes gemaakt dan Google en Amazon deden met hun assistenten. De zoekgigant en webwinkel wilde hun assistent afgelopen jaren op zoveel mogelijk producten van andere bedrijven laten werken, waardoor er nu speakers, wekkers en andere apparaten zijn die integratie bieden met de spraakassistent.