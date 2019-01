Aantal betalende nieuwe Netflix-abonnees groeit met 34 procent

Het aantal betalende abonnees van Netflix is in het vierde kwartaal van 2018 met 8,8 miljoen toegenomen, waar een jaar eerder 6,62 miljoen klanten bijgeschreven werden. In totaal had Netflix aan het einde van het kwartaal 139 miljoen betalende abonnees.

Van de 8,8 miljoen nieuwe klanten komen er 1,5 miljoen uit de VS en 7,3 miljoen uit landen buiten de Verenigde Staten, blijkt uit de kwartaalcijfers. In geheel 2018 schreef Netflix er 29 miljoen klanten bij, tegenover 22 miljoen in 2017. Voor het eerste kwartaal van 2019 denkt Netflix 8,9 miljoen nieuwe klanten te ontvangen. Daarbij valt het op dat het bedrijf 1,6 miljoen kijkers uit de VS verwacht en opnieuw 7,3 miljoen uit andere landen.

De stijging van het aantal VS-klanten zou opvallend zijn omdat Netflix afgelopen week bekendmaakte de prijzen in de VS te gaan verhogen. In Canada en Argentinië verhoogde Netflix zijn prijzen in het vierde kwartaal van 2018 en in Japan in het derde kwartaal van dat jaar. Over eventuele prijsverhogingen in andere markten liet Netflix niets los. Wel meldde het bedrijf prijzen aan te passen in antwoord op significante wisselkoersschommelingen.

In de VS neemt de videodienst inmiddels 10 procent van de televisietijd van kijkers in beslag. Netflix claimt veel concurrenten te hebben en bijvoorbeeld Fortnite als belangrijker concurrent te zien dan HBO. Ook meldde het bedrijf dat het in oktober het aantal kijkers zag pieken toen YouTube even downtime had.

De kwartaalomzet van Netflix nam met 27 procent toe tot 4,19 miljard dollar. De winst daalde van 186 miljoen dollar tot 134 miljoen dollar.