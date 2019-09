Frankrijk test 'geluidspaal' die luidruchtige voertuigen op de bon slingert

De Franse overheid heeft met de 'geluidspaal' een nieuw wapen ontwikkeld in de strijd tegen te luidruchtige motoren en auto's. Het systeem, dat binnenkort getest wordt in en rond Parijs, kan lawaaierige voertuigen identificeren en de eigenaars vervolgens automatisch beboeten.

Het testproject omvat vijf installaties. Het gaat niet om volledig nieuwe palen, maar om meetapparatuur die op bestaande lantaarnpalen wordt gemonteerd. Twee systemen zijn geïnstalleerd in Parijs zelf, de overige drie staan in voorsteden van de Franse hoofdstad. Bedoeling is dat de geluidsopnames worden gelinkt aan de bestaande bewakingscamera’s van de politie, zodat overtreders automatisch een bekeuring thuisgestuurd krijgen.

Frankrijk heeft al een wet die bepaalt hoeveel lawaai een voertuig mag maken, maar in de praktijk worden overtreders alleen beboet als ze door de politie bij een controle worden betrapt. Dat moet in de toekomst ook zonder tussenkomst van de politie kunnen. "Voordat het systeem kan worden geactiveerd, moet er daarvoor nog wel een wetswijziging plaatsvinden. In de herfst zal hierover worden gestemd", vertelt Didier Gonzalez tegenover Reuters. Gonzalez staat aan het hoofd van Bruitparif, een milieuorganisatie die verantwoordelijk is voor het monitoren van het omgevingsgeluid in de agglomeratie van Parijs, en die ook de noodzakelijke meetapparatuur levert. Daarnaast is hij de burgemeester van Villeneuve-le-Roi, één van de Parijse voorsteden waar de test zal doorgaan.

Het nieuwe meettoestel van Bruitparif herbergt vier microfoons die samen het decibelniveau registreren en die via triangulatie ook in kaart kunnen brengen waar het lawaai precies vandaan komt. Door deze data samen te voegen met de gebruikelijke beeldinformatie van een flitspaal of bewakingscamera, ontstaat een foto waarop zowel het 'geluidsspoor' als de overtreder zichtbaar zijn. "Zo is er achteraf geen discussie mogelijk over wie er verantwoordelijk is voor de geluidsoverlast", stelt Gonzalez. Voor de test van de geluidspalen is een periode van twee jaar uitgetrokken.

Afbeeldingen: Bruitparif