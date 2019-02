'Renault en Nissan gaan met Google werken aan ontwikkeling autonome taxidienst'

De alliantie die bestaat uit Renault, Nissan en Mitsubishi gaat met Google samenwerken om autonome taxi's en andere diensten op het vlak van zelfrijdende voertuigen te ontwikkelen. Althans, dat meldt Nikkei op basis van bronnen.

De autofabrikanten gaan volgens Nikkei met Google samenwerken op een breed aantal onderwerpen die vallen binnen het domein van mobility-as-a-service. Een idee dat wordt overwogen is de gezamenlijke ontwikkeling van onbemande taxi's, die gebaseerd worden op Nissan-voertuigen. Daarbij zouden de bedrijven ook gezamenlijk een bijbehorend systeem ontwikkelen dat de reserveringen en betalingen afhandelt.

Nadere details ontbreken vooralsnog. Reuters meldt dat een woordvoerder van de alliantie heeft laten weten dat het bericht van Nikkei 'gebaseerd is op geruchten en speculatie'. De woordvoerder zegt dat er niets aan te kondigden is, maar ontkent de vermeende samenwerking niet. Googles Waymo ging niet in op een verzoek tot commentaar.

De vier bedrijven zitten volgens Nikkei in de laatste fase van de gesprekken over de samenwerking; de partijen zouden van plan zijn om de samenwerking in de lente van dit jaar naar buiten te brengen. Google-moederbedrijf Alphabet is door middel van dochterbedrijf Waymo al geruime tijd actief op het vlak van technologie voor zelfrijdende auto's. Zo rijden er in de Amerikaanse stad Phoenix al een tijd zelfrijdende taxi's van Waymo rond; sinds eind vorig jaar heeft het bedrijf de taxidienst in beperkte vorm beschikbaar gemaakt voor commercieel gebruik.

Google werkt bij de ontwikkeling van autonoom rijdende auto's overigens ook al samen met andere fabrikanten zoals Jaguar Land Rover en Fiat Chrysler. De zelfrijdende taxi's in Phoenix zijn bijvoorbeeld Pacifica-minivans van Chrysler. Renault, Nissan en Mitsubishi werken op een ander vlak al samen met Google: vorig jaar maakte de autoalliantie bekend dat het vanaf 2021 Android integreert in de infotainmentsystemen in nieuwe auto's.