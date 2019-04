Renault presenteert elektrische stadsauto City K-ZE voor Chinese markt

Renault heeft op de autoshow van Shanghai een elektrische stadsauto getoond. De City K-ZE is een stadsauto die is ontwikkeld voor de Chinese markt. Veel details over de auto geeft Renault niet. De City K-ZE wordt na de Chinese uitgave eind dit jaar, wereldwijd uitgebracht.

Volgens Renault is de City K-ZE met een snellader binnen 50 minuten tot 80 procent op te laden. Bij 'normale' laadsnelheden zou het vier uur duren om de accu volledig op te laden. Verdere informatie over de accu of laadsnelheden geeft Renault niet. Evenmin is duidelijk hoe ver de productieversie kan rijden.

De conceptversie werd in oktober 2018 bij de autoshow van Parijs getoond. Renault gaf de auto destijds een actieradius van 250km op basis van de nedc-norm. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de nedc-test ouder en minder betrouwbaar is dan de wltp-norm. Auto's krijgen bij die laatste norm vaak kortere actieradia dan via de nedc-test.

De City K-ZE krijgt een 8"-multimediascherm en ondersteuning voor wifi via het 4g-netwerk. De auto is tevens voorzien van fijnstofsensoren en controlesystemen om de luchtkwaliteit in de auto te kunnen beheren.

Renault wil vanaf 2022 jaarlijks 550.000 Renault-auto's verkopen in China. De City K-ZE moet daarbij helpen; daarom is de auto daar ook voor het eerst getoond. De Franse autofabrikant meldt wel dat de auto na de uitgave in China ook wereldwijd wordt uitgebracht. Wanneer en voor welke prijs is echter nog onbekend. De Chinese verkoop start nog 'voor het einde van dit jaar'.