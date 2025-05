Europarlement wil onderzoek naar impact lootboxes en eventuele maatregelen

Het Europees Parlement heeft een rapport over het beschermen van consumenten bij online videogames aangenomen. Daarin roept het Europarlement de Europese Commissie op om de impact van lootboxes te onderzoeken en waar nodig maatregelen te nemen.

Het gaat om een rapport dat eind vorig jaar door Adriana Maldonado López als rapporteur van het Europarlement is opgesteld. Het doel ervan is om op het vlak van de consumentenbescherming bij onlinegames te komen tot een uniforme aanpak die in de gehele EU hetzelfde is. Het Europarlement heeft zich met een grote meerderheid achter het rapport geschaard. Er waren 577 stemmen voor, 56 tegen en 15 onthoudingen.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat lootboxes moeten worden onderzocht vanuit het perspectief van de wetgeving inzake consumentenbescherming om schadelijke effecten en uitbuitingspraktijken van lootboxes tegen te gaan, vooral bij minderjarigen en jonge kinderen. Het rapport roept de Commissie dan ook op te analyseren op welke manier lootboxes worden verkocht en waar nodig maatregelen te nemen om te komen tot een uniforme Europese aanpak om zodoende een adequate bescherming van consumenten en met name kinderen te bewerkstelligen. Het is nog niet direct een oproep om tot een verbod op lootboxes te komen, maar dat zou uiteindelijk wel een uitkomst kunnen zijn. Ook wordt specifieke ingezoomd op gold farming; het Parlement wil dat de Commissie bekijkt in hoeverre dit gepaard gaat met financiële misdrijven en mensenrechtenschendingen.

In het rapport wordt verder specifiek aandacht besteed aan gameverslaving en manieren die in games zijn ingebouwd om spelers steeds meer geld te laten uitgeven. Zo wordt er aangestipt dat sommige systemen voor in-gameaankopen inherent manipulatief en uitbuitend zijn, in de zin dat er agressieve commerciële praktijken worden toegepast die de keuzevrijheid van consumenten flink inperken en hen bewegen om financiële beslissingen te nemen die ze anders niet hadden gemaakt. Dergelijke praktijken zijn verboden en ontwikkelaars worden dan ook opgeroepen om de rechten van minderjarigen te eerbiedigen, bijvoorbeeld op het vlak van privacy, gericht adverteren en manipulatieve praktijken.

Verder is het de bedoeling te komen tot een uniforme wijze waarop er informatie over games en hun content wordt verschaft en moeten er systemen komen die ouders helpen om te begrijpen en beheren hoeveel tijd en geld hun kinderen in games spenderen. Ook moet er prioriteit worden gegeven aan databescherming en een plan komen om meer balans aan te brengen in de genderverdeling in de gamesindustrie. Daarnaast vindt het Parlement het belangrijk dat het net zo eenvoudig is om een abonnement op te zeggen als het is om de verbintenis aan te gaan.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak onderhandelde namens de fractie van de Groenen over het rapport en is tevreden met de uitkomst, omdat ze van oordeel is dat de game-industrie te veel zijn gang heeft kunnen gaan ten aanzien van een voor hen belangrijk en kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen en jongeren: "Waar je vroeger het leukste of spannendste spel in de winkel kocht en mee naar huis nam, is het doel van de game industrie nu om je zo lang mogelijk online te houden en zo veel mogelijk uit te laten geven in een spel. Dit doen ze met psychologische trucjes, verslavend ontwerp en misleiding. Hier moeten we hard tegen optreden."

De Interactive Software Federation of Europe en de European Game Developers Federation hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven voorafgaand aan de stemming in het Europarlement. De organisaties merken op dat er ook veel positieve woorden in het rapport staan over de voordelen die games consumenten bieden, maar zijn bezorgd over oproepen om strenger op te treden tegen alle vormen van in-gameaankopen. Dat zou namelijk de capaciteit van bedrijven kunnen aantasten om nog games te kunnen maken of betekenen dat ze niet langer vrijelijk beschikbaar zullen zijn voor Europese spelers. Volgens de organisaties is de huidige Europese wetgeving afdoende om op te treden tegen misleidende, oneerlijke of agressieve praktijken en zit het probleem vooral bij een ineffectieve handhaving.