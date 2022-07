Overheid VK ziet af van reguleren lootboxes in games

De overheid van het Verenigd Koninkrijk ziet voorlopig af van het reguleren van lootboxes in videogames. Onder een herziening van de Gambling Act 2005 zou de gamemechaniek eventueel als gokken bestempeld kunnen worden, maar dat is voorlopig niet het geval.

Voorlopig verwacht de Britse overheid van gameontwikkelaars dat er maatregelen genomen worden om eventuele kwetsbare gamers te beschermen, zo blijkt uit een rapport van het onderzoek uitgevoerd door het ministerie Digital, Culture, Media and Sport. Hoewel het ministerie een overeenkomst ziet tussen gokken en lootboxes, is het feit dat gamecontent geen echte monetaire waarde heeft een belangrijk onderscheid. Ook in Nederland, waar lootboxes in bepaalde configuraties verboden zijn, geldt dat als de belangrijkste parameter.

In het rapport onderstreept het ministerie dat de gokcommissie van het land actie onderneemt wanneer lootboxes wel gokelementen bevatten. Wanneer lootboxes aan een game worden toegevoegd om andere redenen dan 'de game-ervaring te verrijken' of wanneer de inhoud van een lootbox op een legitieme manier verhandeld kan worden voor echt geld, kan de commissie optreden. In dat geval word het aanbieden van lootboxes als 'gokken zonder vergunning' gezien.

De overheid van het Verenigd Koninkrijk laat lootboxes overigens niet volledig voor wat het is. Het ministerie heeft namelijk het Video Games Research Framework in het leven geroepen om beter in kaart te brengen wat de gevolgen van lootboxes op kwetsbare gamers zijn. Ook wordt er een werkgroep samengesteld waar vertegenwoordigers van de game-industrie, overheidsafdelingen en regelgevende instanties samenwerken met academici, consumenten en 'groepen uit derde sectoren' overleggen over de gamemechaniek.

Op basis van het onderzoek van het betreffende ministerie doet de Britse overheid enkele concrete uitspraken over de invulling van lootboxes in videogames. Zo moet het aanschaffen van lootboxes onmogelijk zijn voor kinderen en jongeren tenzij er instemming van een ouder of voogd is. Daarnaast moet iedereen erop attend gemaakt worden dat er limitatiemogelijkheden zijn voor in-game uitgaven; deze informatie moet transparant zijn.

Er zou daarentegen meer onderzoek nodig zijn op basis van betere data voor eventuele toekomstige wetgevingen rondom lootboxes. Dan zijn er volgens de Britse overheid drie mogelijkheden: gamebedrijven en -platformen kunnen hun praktijken aanpassen uit bescherming van de consument, de relevante gokwetgeving kan aangepast worden of andere wetten bedoeld ter bescherming van consument kunnen aangescherpt worden. Het is niet duidelijk wanneer het volgende onderzoek uitgevoerd gaat worden.