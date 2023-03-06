FIFA's FUT Packs strijdig met Oostenrijkse gokwet, Sony moet speler terugbetalen

De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de ouders maar ik vrees dat veel onwetend, lui of dom zijn en graag de schuld bij andere leggen..
Ja dat is heel simpel, dit zijn problemen die er vroeger niet waren. Ook ben je gewoon in het nadeel door de manier waarop bedrijven een berg geld steken in manieren om jou maar zo veel mogelijk te beïnvloeden op een manier dat jij het slecht in de gaten hebt.
Het is ook voor ouders een stuk lastiger om zaken te controleren als je er de deur niet voor uit hoeft. Jas controleren heeft geen zin en vragen waar je uithangt heeft geen.
Je schets ook situaties die jij vergelijkbaar vind maar dat zijn ze niet.
Vroegen met geld in de winkel plaatjes kopen is verschillend van op de console een digitaal item kopen.
Ja het is een aankoop, en ja het zijn "kaartjes".
Maar voor de rest is alles anders en alles dusdanig ingericht dat je constant getriggerd om maar meer te kopen.
- Abstractie tussen geld en de kaartjes, je kunt geen packs met geld kopen, alleen met Fifa points. Veel packs kosten ook meer of minder dan de beschikbare opties om FIFA points te kopen en de waarde van 1 Fifa punt is niet vast maar hangt af van de hoeveelheid die je koopt.
Het is al bewezen dat digitaal geld uit geven psychisch anders werkt, het extra fifa sausje moet de disconnect alleen maar vergroten. Die centjes die je vroeger in handen had waren een veel beperktere resource voor jou dan een nummertje op een scherm.
- Ik heb na wat zoeken geen informatie kunnen vinden over wisselende kans dat je een bepaalde kaart vroeger kon vinden. Tegenwoordig (en volgens mij vroeger ook meen ik mij te herinneren) is het ook mogelijk om specifieke stickers los te bestellen als het om een sticker albumn gaat. EA heeft lang verzwegen dat de kans nihil was dat iemand een bepaalde speler kon krijgen in hun limited acties.
- Fifa heeft verschillende packs beschikbaar met verschillende kansen op bepaalde inhoud, dat is niet het zelfde als een pakje waarbij de kans even groot is als enig ander pakje. Of te wel je moet je inzet verhogen om een betere kans te hebben, of om zelfs bepaalde kaarten te kunnen krijgen.
- Er is geen sociale controle in FIFA, sterker nog EA moedigt je aan om zo veel mogelijk geld uit te geven. Ze rijken je de meest voordelige optie om FIFA points te kopen ook graag aan, 100 euro levert je de meeste punten op! Gewoon doen, niemand die het ziet of vragen stelt.
Je moeder hoeft niet te vragen waar je heen gaat of wat er in je jas zakken zit. Ook hoef je niet uit te leggen waarom de overbuurvrouw jou bij de kassa zag staan met 100 euro om plaatjes te kopen.
- Je koopt geen product. Een pakje kaartjes kopen gaf je iets in handen. Je had iets vast wat van jou was, en dat werkt psychisch heel belonend voor een periode. Digitale aankopen geven je vrijwel geen beloning. Je hebt niets, en als je de computer uit zet is het ook weg. Je word dus veel meer gestimuleerd om die rush weer te krijgen door meer te kopen.
- De animaties bij het openen van een pack zijn ook iets waar lang over na gedacht is. Het moet een belonend moment zijn, en daar na ook weer zo snel mogelijk over.
- Aspect van ruilen is compleet anders. Met je vriendjes op de speelplaats kaartjes ruilen was een sociale bezigheid. Iedereen had het zelfde doel, en de waarde van een kaart was dan ook of jij hem niet had. In FIFA is het compleet het tegenovergestelde, en als het geen goede kaarten zijn worden ze al helemaal niet geruild. De waarde is voor een deel al door EA bepaald met de statistieken.
Ik ben het er mee eens dat er een taak voor de ouders is hier en ook dat uitzoeken wat je kinderen doen belangrijk is, maar we leven in een wereld waar er veel heel snel gebeurt en waar je moet vechten tegen miljarden bedrijven die proberen hun product aan jou kinderen te verkopen. En die hebben daar veel duurdere psychologen voor dan jij.