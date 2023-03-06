FIFA's FUT Packs strijdig met Oostenrijkse gokwet, Sony moet speler terugbetalen

Een Oostenrijkse rechter heeft geoordeeld dat de FIFA Ultimate Team Packs, de lootboxes van het voetbalspel, in strijd zijn met de gokwetgeving van het land. Sony moet, als betaalverwerker, 338 euro terugbetalen aan de indiener van een klacht.

De Oostenrijkse rechter oordeelt dat het gaat om een gokspel omdat de financiële waarde van de inhoud van de lootboxes hoger of lager kan uitvallen dan wat spelers betalen voor zo'n FUT Pack. De spelers die bijvoorbeeld uit zo'n lootbox komen, kunnen doorverkocht worden. Om een gokspel uit te baten, is in Oostenrijk zoals in meer landen een vergunning vereist en die hebben Sony en EA niet.

Volgens Padronus, een bedrijf dat het proces financiert, lopen er verschillende zaken tegen Sony en EA om geld dat in FUT Packs is gaan zitten, terug te halen. De gemiddelde claim zou 800 euro bedragen, maar in een extreem geval gaat het zelfs om 85.000 euro. Dat schrijft de Duitse site Games Wirtschaft.

Sony en EA kunnen nog wel in hoger beroep gaan tegen de uitspraak en de Packs hoeven nog niet direct uit de handel. Hiermee is echter wel een eerste stap gezet in de richting van het reguleren van lootboxes in Oostenrijk. In Nederland werden FIFA-lootboxes ook verboden, maar de rechter zette daar later toch een streep door. EA argumenteerde met succes dat de Packs geen losstaand kansspel vertegenwoordigen, maar onderdeel zijn van het 'bredere behendigheidsspel' dat de FUT-modus is.

Desalniettemin zwelt in de Nederlandse politiek de roep aan om een verbod op lootboxes. In een Tweakers-achtergrondverhaal daarover wordt ook de vraag behandeld of dit niet beter op Europees niveau nagestreefd kan worden.

In de Tweakers-videoreview van FIFA 23 wordt onder andere FUT behandeld.