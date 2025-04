DigitalOcean moet dienstverlening illegale affiliatewebsites stopzetten

Hostingprovider DigitalOcean moet zijn dienstverlening aan illegale affiliatewebsites stopzetten en gestopt houden. Dat zegt de Nederlandse Kansspelautoriteit in een bindende aanwijzing. De websites verwijzen spelers door naar websites van illegale kansspelaanbieders.

Het bevorderen van illegaal gokken is net als het aanbieden van kansspelen zonder de juiste vergunning verboden. Twee websites maken toch reclame voor illegaal kansspelaanbod, aldus de Kansspelautoriteit.

De Ksa kan de identiteit van de eigenaren van de affiliates niet achterhalen. Daarom wordt de aanwijzing opgelegd aan DigitalOcean, omdat de hostingprovider de websites in Nederland beschikbaar maakt. Het bedrijf moet zijn dienstverlening aan de illegale affiliates binnen vier weken na verzending van de aanwijzing gestopt hebben. Doet DigitalOcean dat niet, dan kan de Ksa een vervolgsanctie opleggen, zoals een last onder dwangsom of een boete.

De Ksa neemt naar eigen zeggen diverse maatregelen om digitaal aanbod tegen te gaan. Zo werpt het barrières op bij betaalaanbieders of internetproviders, zodat zij hun diensten niet meer aan illegale aanbieders kunnen aanbieden. Zo wordt illegaal aanbod moeilijker gemaakt of zelfs helemaal gestopt, aldus de Ksa.