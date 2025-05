Amazon stelt leveringen eerste Kindle met kleurenscherm uit wegens gele band

Amazon stelt de leveringen van zijn eerste Kindle met kleurenscherm uit vanwege een gevonden probleem, waarbij het display een geelkleurige band laat zien. Amazon werkt aan een software-update met een fix.

Geelkleurige band op scherm Kindle Colorsoft. Bron: Reddit

Amerikaanse klanten krijgen de e-reader nu tussen 9 en 18 november, in het Verenigd Koninkrijk zijn leveringen opgeschoven naar 26 november, meldt Good e-Reader. In die tijd werkt Amazon aan een update die de geelkleurige band vermoedelijk minder zichtbaar moet maken.

Intussen vraagt Amazon aan diverse klanten die het apparaat al wel hebben ontvangen om logs op te sturen of zelfs het hele apparaat op te sturen ter onderzoek, meldt de site. Daarnaast heeft Amazon duidelijk gemaakt dat de donkere modus van het apparaat vooralsnog niet functioneert.

Het was al eerder duidelijk dat de nieuwe Kindle met kleurenscherm te maken heeft met schermproblemen. De geelkleurige band is bij klanten onderaan het scherm zichtbaar.

Amazon kondigde Kindle Colorsoft vorige maand aan. De e-reader is niet officieel in Nederland te koop en kost in Duitsland 280 euro. Het is de eerste e-reader van Amazon met kleurenscherm.