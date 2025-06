Sleep A30-oortjes herkennen snurken en passen maskeergeluid direct aan

Anker komt met de Soundcore Sleep A30: draadloze oortjes met actieve ruisonderdrukking voor tijdens het slapen. De oortjes kunnen tot 30dB aan omgevingsgeluid dempen. De meegeleverde opbergcase kan snurkgeluiden analyseren om maskeergeluiden aan te passen. Ze kosten 229 euro.

De Soundcore Sleep A30-oortjes beschikken over twee microfoons die omgevingsgeluid kunnen detecteren. Een daarvan bevindt zich aan de binnenkant van het oortje. De andere microfoon is aan de buitenkant gelokaliseerd. Via de ingebouwde actieve ruisonderdrukking kunnen snurkgeluiden, verkeersgeluiden en geluiden van huisdieren gedempt worden.

De behuizing is volgens Anker van zachte siliconen gemaakt. Dat zorgt ervoor dat de oortjes zich kunnen aanpassen aan de vorm van het oorkanaal van de gebruiker. De afmetingen zijn compact gehouden zodat het slaapcomfort zo weinig mogelijk wordt verstoord. Anker levert drie paar siliconen eartips mee en drie paar eartips die van schuim zijn gemaakt. Het bedrijf levert ook drie earwings mee die het draagcomfort moeten helpen verbeteren.

Gebruikers kunnen de oortjes negen uur lang gebruiken op een acculading, met ruisonderdrukking. Via de meegeleverde opbergcase kunnen de oortjes het maximaal 45 uur uithouden. Anker heeft de oortjes ook een functie meegegeven waardoor het geluid automatisch stopt als de gebruiker in slaap is gevallen.

Het opbergdoosje van Sleep A30 is in staat om snurkgeluiden te detecteren en te analyseren. Het kan vervolgens in real time een van de gekozen maskeergeluiden uit de bibliotheek van de Sleep A30 aanpassen aan het volume van het gedetecteerde snurkgeluid. De maskeergeluiden zijn terug te vinden in de bijbehorende app. Daar kunnen ook de slaapgegevens van de gebruiker teruggevonden worden en alarmen worden ingesteld. Deze app beschikt ook over een Vind mij-functie, waardoor de oortjes teruggevonden kunnen worden bij verlies.

De Anker Soundcore Sleep A30 is momenteel via Kickstarter te bestellen. De earlybirdprijs ligt op 139 dollar. De officiële prijs zal op 229 dollar komen te liggen. Het is niet duidelijk wanneer het product officieel in België en Nederland wordt aangeboden.