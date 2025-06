.Community - Q&A: Vraag alles wat je wil weten over pc-hardware aan Tomas

Vandaag proberen we iets nieuws op Tweakers: een Q&A met een van onze reviewers. Op woensdag beantwoordt redacteur Tomas Hochstenbach al je vragen. Hij reviewt pc-componenten voor Tweakers, dus daar ligt zijn expertise, maar als je iets anders wil weten, is dat ook welkom.

Over Tomas Hochstenbach Tomas schrijft al meer dan een decennium over computercomponenten: van processors en videokaarten tot kasten en koelers.

Menig Tweakers-redacteur krijgt regelmatig vragen van lezers in zijn DM- en e-mailinbox. Normaal gesproken is het voor ons onmogelijk om die allemaal individueel te beantwoorden, maar deze Q&A is jouw kans om de mening of het advies van een redacteur over jouw persoonlijke casus te krijgen. Of wie weet ben je juist benieuwd wat de redacteur van een bepaalde trend vindt, aan welk product in een bepaalde categorie hij de beste herinneringen heeft, wat zijn laatste techaankoop is of welke kleur zijn tandenborstel heeft. Je mag alles vragen, of je ook antwoord krijgt, merk je vanzelf ;-)

Vanmiddag zit Tomas klaar om tussen 15.00 en 16.30 uur je vragen te beantwoorden. Die kun je alvast stellen in de comments hieronder. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor replies op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

We kijken uit naar jullie vragen en zien jullie graag woensdag om 15.00 uur.