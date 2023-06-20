Weinig onderwerpen schreeuwen harder ‘Tweakers’ dan netwerken. Routers, wifistandaarden, internetprotocollen en vlans zijn soms lastig te begrijpen, maar niet voor onze netwerkredacteur Olaf Weijers. Hij zit op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om al jullie vragen te beantwoorden over routers die het meeste waar voor je geld bieden, hoe je je thuisnetwerk veilig scheidt en hoe we bij Tweakers al die apparaten testen.

Olaf schrijft sinds oktober 2021 voor Tweakers als netwerk- en smarthomeredacteur. Niet alleen reviewt hij individuele routers, hij stelde ook samen met collega Jelle Stuip en ons testlab een van de uitgebreidste wifitestprotocollen ter wereld op. Ook daar kun je Olaf woensdag alles over vragen.

Waar, wanneer en hoe?

Over Olaf Weijers Olaf Weijers schrijft sinds oktober 2021 voor Tweakers en houdt zich bezig met netwerkreviews en smarthome. Hij heeft ook ons uitgebreide wifitestprotocol opgesteld.

Olaf zit tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan: belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties'.

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd, waren die met Tomas Hochstenbach, Arnoud Wokke en Donovan Kerssenberg. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur aan de schenen zou willen leggen.