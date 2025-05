Jurian Ubachs heeft misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende baan: hij gamet voor zijn werk. Maar hij doet natuurlijk veel meer dan alleen de PlayStation aanzetten. Jur is als gamereviewer dagelijks bezig met het onder de loep leggen van games en het minutieus bekijken hoe die spelen, hoe het verhaal is en of ze wel technisch goed draaien. Naast het schrijven van reviews vertelt Jur er ook over in video's en is hij wekelijks te horen als co-host in de Tweakers Podcast. Ook is hij host van de populaire techpodcast Met Nerds Om Tafel.

Jurian werkt sinds 2008 bij Tweakers, maar bouwde voor die tijd al ruime reviewervaring op bij onder meer InsideGamer. Hij heeft een voorliefde voor rpg's en sportgames, maar is van alle markten wel thuis, al vindt hij mmorpg's stiekem iets te tijdrovend om echt goed mee aan de slag te gaan. Om te zorgen dat hij een gefundeerde mening over de geteste spellen kan geven, speelt hij vaak thuis verder of vliegt hij naar de andere kant van de wereld om de informatie uit eerste hand te horen.

Je kunt Jur alles vragen over games, gamen voor je werk, over het maken van podcasts en veel meer. Wil je bijvoorbeeld weten hoe hij aan games komt, of van je hobby je werk maken echt zo leuk is, of simpelweg wat zijn favoriete game is? Vraag het dan hier in de comments!

Waar, wanneer en hoe?

Jurian zit woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan: belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties'.

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd, waren die met Tomas Hochstenbach, Arnoud Wokke en Donovan Kerssenberg. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen zou willen leggen.