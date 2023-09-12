Luke van Drie is videoredacteur bij Tweakers. Dat betekent dat hij, samen met het videoteam, de video's maakt die je dagelijks op YouTube en Instagram kunt zien. De namen en gezichten van Jelle, Jur, Donovan en Tomas zijn daarbij altijd het zichtbaarst, maar Luke is de man die die video's niet alleen opneemt, maar ook regisseert, bedenkt en de strategie bepaalt. Op woensdag beantwoordt hij al jullie vragen.

Luke werkt sinds 2011 bij Tweakers en is teamlead van het Mediateam. In die rol werkt hij samen met de andere redacteuren aan videoproducties, socialemediacontent en fotografie voor de website. Hij neemt daarom niet alleen video's op, maar maakt ook vaak de foto's die je op de frontpage kunt zien. Luke beantwoordt al jullie vragen over het maken van video's voor Tweakers, dus vraag hem alles over hoeveel lenzen we eigenlijk in onze kast hebben liggen en hoe onze studio's zijn ingericht.

De studio van Tweakers

Waar, wanneer en hoe?

Luke zit op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Over Luke van Drie Luke werkt sinds 2011 bij Tweakers en is teamlead van het Mediateam. In die rol werkt hij samen met de andere redacteuren aan videoproducties, socialemediacontent en fotografie voor de website

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd, waren die met Tomas Hochstenbach en met Arnoud Wokke. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd:

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen wilt leggen!