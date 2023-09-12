Door Luke van Drie

Teamlead Mediateam

Feedback • 12-09-2023 16:00 34

Studio-set-ups, camera's en video's

Q&A met videoredacteur Luke van Drie

12-09-2023 • 16:00

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titel

Luke van Drie is videoredacteur bij Tweakers. Dat betekent dat hij, samen met het videoteam, de video's maakt die je dagelijks op YouTube en Instagram kunt zien. De namen en gezichten van Jelle, Jur, Donovan en Tomas zijn daarbij altijd het zichtbaarst, maar Luke is de man die die video's niet alleen opneemt, maar ook regisseert, bedenkt en de strategie bepaalt. Op woensdag beantwoordt hij al jullie vragen.

Luke werkt sinds 2011 bij Tweakers en is teamlead van het Mediateam. In die rol werkt hij samen met de andere redacteuren aan videoproducties, socialemediacontent en fotografie voor de website. Hij neemt daarom niet alleen video's op, maar maakt ook vaak de foto's die je op de frontpage kunt zien. Luke beantwoordt al jullie vragen over het maken van video's voor Tweakers, dus vraag hem alles over hoeveel lenzen we eigenlijk in onze kast hebben liggen en hoe onze studio's zijn ingericht.

Tweakers Studio
De studio van Tweakers

Waar, wanneer en hoe?

Luke zit op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Over Luke van Drie

Luke van Drie

Luke werkt sinds 2011 bij Tweakers en is teamlead van het Mediateam. In die rol werkt hij samen met de andere redacteuren aan videoproducties, socialemediacontent en fotografie voor de website

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd, waren die met Tomas Hochstenbach en met Arnoud Wokke. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd:

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen wilt leggen!

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Reacties (34)

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eYaTed 12 september 2023 19:00
Voor een intermediaire online ‘lesgever’ zijn we begonnen met een GoPro , elgato stream deck, etc. Go pro viel geregeld uit.
Nu hebben we een blackmagic pocket cam een 4K HDMI converter en sessies worden opgenomen (obs/zoom) en daarna verwerkt via Davinci/Filmora.
Gedacht aan een Atem mini maar neemt niet 4K op en streamt dat ook niet.
Tja, eigenlijk welke hardware en software gebruik je voor de niet gevorderde, maar ook niet voor een beginneling, dat eenvoudig in gebruik is en op elkaar afgestemd zonder een studio installatie van +10000 euro.
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @eYaTed13 september 2023 16:12
Wow volgens mij ben je hier al heel diep ingedoken...en als ik het zo hoor heb je voor jouw doel al een hele mooie setup samengesteld nu. Tevreden met deze opstelling? Voor de gemiddelde user zou ik altijd kijken naar een combinatie van "betaalbare" camera's met pro mogelijkheden (zoals inderdaad een BM Pocket), een hdmi-kaart en een goed software pakket. Hoe ingewikkelder je het maakt, des te meer kans op techniek die niet goed werkt en je opname verpest. Zeker met livestreams wil je gewoon een stabiele setup en in relatief simpele software zitten tegenwoordig pro mogelijkheden.
eYaTed @LukevanDrie14 september 2023 13:13
Bedankt.
Er waren teveel frustraties met de GoPro als topcam (filmen van de tafel vanaf boven).
We hebben dus nu een BM 4K Pocket omdat ik het beu was dat de vrouw problemen had met het vastlopen van het beeld met de GoPro tijdens haar online sessies. Verschillende RMAs hebben niet geholpen. Dus weg ermee.

We zijn tevreden met de setup, de vrouw begint eindelijk vlot te werken met de verschillende tools.
Maar toch heerst er een gevoel dat het nog net iets beter/efficiënter kan zonder een professioneel studio systeem.
guidogast 12 september 2023 17:04
Premiere Pro vs. DaVinci Resolve vs. Final Cut. Welk van de drie heeft jouw voorkeur en als je de tijd zou hebben, welke zou je vandaag de dag eigen maken (als ze dat nog niet zijn?)
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @guidogast13 september 2023 15:24
Grappige vraag want deze is heel actueel! Vanuit DPG Media hebben wij toegang tot het hele pakket van Adobe Creative Cloud. Daar werken we nu al jaren mee en daardoor zitten we ook behoorlijk vast geroest in deze workflow. Het is heel lastig om de switch te maken naar bijvoorbeeld Resolve of Final Cut omdat dit gewoon ten koste gaat van de tijd die we hebben voor de “normale” videoproducties. Ik sluit niet uit dat we binnenkort de switch maken naar Resolve, simpelweg omdat we met Premiere (nog steeds) behoorlijk vaak tegen gekke bugs en performance problemen aanlopen. Als je nog tips hebt voor een vlekkeloze overstap...graag :)
OMX2000 12 september 2023 19:49
Zijn er bijzondere dingen die je doet of nog zou willen doen als je video’s opneemt. Bijvoorbeeld bepaalde shots maken met een robot of met een drone door de studio vliegen?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @OMX200013 september 2023 15:09
Haha leuke vraag @OMX2000 ! JA! Het leukste aan het maken van video’s vind ik nog steeds het creatieve proces in de studio of tijdens het filmen op locatie. De standaard shots (die je ook zeker nodig hebt) zijn uiteraard een beetje saai om te schieten na een tijdje, de creatieve/afwijkende shots zijn het leukst om te maken. Het hangt een beetje af van de productie en de deadline, maar vaak is er weinig tijd om hier heel veel tijd aan te besteden helaas. Een robotarm hebben wij nog nooit gebruikt voor een opname, maar wie weet komt dat nog een keer ;) Binnen vliegen met een drone hebben we zeker wel gedaan en ik kan je vertellen dat dit ook niet altijd goed is gegaan (de littekens staan nog op mijn arm). Eerlijk gezegd vind ik het altijd heel leuk om afwijkende/speciale shots te maken met simpele accessoires zoals een spiegel, gekke achtergrond, afwijkende belichting of vanuit een gekke hoek waardoor de kijker niet meteen beseft waar hij/zij naar kijkt. Cool als je dit kan bereiken met simpele middelen :)
TijsZonderH Nieuwscoördinator 12 september 2023 15:46
Laat ons voor ook weten welke andere Tweakers-redacteuren of -medewerkers je graag eens via een Q&A als deze aan de tand wil voelen!
protected22 12 september 2023 16:25
Eigenlijk twee vraagjes.

Hoe ben je begonnen als videoredacteur en wat zou je aanraden voor mensen die zelf ook meer met foto en video willen doen?
Welke gear gebruiken jullie?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @protected2213 september 2023 15:47
Een goede opleiding volgen is denk ik belangrijk, maar daarnaast moet je denk ik ook in je vrije tijd een passie hebben voor het creatieve proces en de techniek. Dan kom je er vanzelf!

Fotografie en video’s maken vond ik al op jonge leeftijd leuk. Ik heb in 2005 een account aangemaakt op Tweakers om te kunnen reageren in het Fotografie-topic. Ik had geen geld voor dure lenzen maar op GoT kwam ik de “lenzenmeet” tegen en kon ik afspreken met andere Tweakers die veel mooier glas hadden voor hun camera. Ideaal om te oefenen met “goede” spullen. Ondertussen volgde ik ook een opleiding tot audiovisueel medewerker in Hilversum en kluste ik wat bij op het Mediapark en in theaters. Op die manier leerde ik steeds meer over cameratechniek maar ook over licht en audio. Na mijn MBO-opleiding ben ik gaan studeren aan de HvA (Media en Informatie Managment). Ik was niet zo’n studie nerd en was meer bezig met maken van video’s (die niks met school te maken hadden) dan met het leren voor examens. Na mijn studie heb ik op verschillende plekken gewerkt, maar altijd in de audiovisuele hoek en uit het niet kwam Tweakers weer op mijn pad.
Welke gear gebruiken jullie?
Op dit moment gebruiken wij bij Tweakers:
  • 2x Sony FX3
  • Sony FE 24-105mm f/4 G OSS
  • Sony E PZ 10-20 mm F4 G
  • Sigma 35mm F1.4 DG DN Art
  • Microfoons van Rode (Wireless GO II) en Sennheiser.
  • Verschillende spots van Apeture, Falcon Eyes en Ledgo
  • Verschillende statieven van Manfrotto en Sachtler
En nog veel meer…mocht je nog iets specifieks willen weten, let me know!
tweakery 12 september 2023 16:43
Hoe bepaal je(/jullie) waarover een video wordt gemaakt?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @tweakery13 september 2023 15:36
Dit bepalen we grotendeels aan de hand van de producten/onderwerpen waar de redacteuren mee bezig zijn. Vanuit de basis is Tweakers een plek met geschreven reviews en met video proberen zo efficiënt mogelijk mee te liften op het aanbod van de artikelen. Aan het begin van elke week hebben we een overleg waarin alle redacteuren, het testlab en het mediateam aanwezig zijn. Tijdens dit overleg komen alle producten en onderwerpen langs waar iedereen mee bezig is en sparren we meteen over de mogelijkheden voor video. Op de momenten dat het aanbod van nieuwe producten minder is (zoals in zomerperiode) ontstaat er vaak ruimte om creatiever te zijn met de onderwerpen of een leuke insteek voor video’s.
rickveldhuis93 12 september 2023 17:31
Als content creator voor social media, wat voor rol heeft social media in je eigen dagelijkse leven? Hoe zorg je voor een balans waarbij je genoeg social media ziet om te weten wat voor content op dit moment goed werkt, maar niet zo veel dat het je eigen leven over neemt?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @rickveldhuis9313 september 2023 15:21
Mooie vraag en ook zeker eentje die ik mezelf ook vaak stel. Ik vind het heel lastig om hier een goede balans in te vinden. Gelukkig hebben wij in ons team socialmediaredacteur @Janser. die nog dieper in deze materie zit en een duidelijke visie heeft op dit gebied. Ik denk dat het belangrijk is dat we samen als team in de gaten houden wat er gaande is op social media en elkaar attenderen op opvallende posts of leuke trends die we niet moeten missen. Op die manier is het ook niet erg als je een paar dagen wat minder op je schermpje langs alle kanalen gaat. In je eentje lijkt me dat ongezond en onrealistisch. Gelukkig heb ik thuis gezonde weerstand van mijn gezin die me erop wijzen als ik teveel achter een schermpje zit ;)
mailis 12 september 2023 18:22
De onvermijdelijke vraag over AI ;)

Met alle ontwikkelingen van generatieve AI, filters, avatars, etc. Naar welke toepassing ben je het meest nieuwsgierig en wat zien we binnenkort (of stiekem nu al) in de Tweakers video's?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @mailis13 september 2023 15:18
Goeie, het lijkt mij vooral interessant hoe we AI kunnen gebruiken om standaard klusjes die we nu tegenkomen bij het maken van video’s kunnen uitbesteden. Hier kunnen we in theorie veel tijd mee winnen, tijd die we dan weer aan andere toffe video's kunnen besteden. We maken bijvoorbeeld steeds meer graphics voor onze video’s, dat is een arbeidsintensief klusje. Ik heb al wat AI-tools langs zien komen waarmee je elementen voor video kan bouwen zoals tekst-graphics of complete infographics. Naar deze ontwikkeling ben ik erg nieuwsgierig. Op dit moment gebruiken we AI eigenlijk al in Adobe Premiere, bijvoorbeeld voor het genereren van een transcript en ondertiteling. Als je dus een gek woord tegenkomt in de ondertiteling op YouTube dan ligt dat aan kunstmatige intelligentie (niet aan ons) ;)
mrc4nl
12 september 2023 18:23
Vraagje aan Luke, toen je net bij tweakers kwam werken, wat was het eerste waarvan jij dacht: "Dat gaan wij nu anders doen" ?
AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @mrc4nl13 september 2023 15:15
Originele vraag 8-) Eigenlijk een heel simpel antwoord: VIDEO! Toen ik in 2011 binnenkwam bij Tweakers werd er nog vrij weinig met video gedaan. Soms schoot een redacteur een kort filmpje van een product op een beursvloer, maar dat werd vaak gefilmd met een aardappel. Het voordeel was dat het heel makkelijk en snel veel beter kon worden, het nadeel was dat niemand verder enige ervaring had met video op de redactie. Ondertussen is dat wel anders en is het heel grappig om te kijken naar de eerste video’s die we hebben gemaakt bij Tweakers. De redacteuren bij Tweakers die ook video's opnemen met ons zijn vanuit de basis geen presentator, des te knapper vind ik het dat ze dit zo goed doen en hoe meer video we maken hoe beter het wordt.
JorisM 12 september 2023 20:16
Zou je nog nieuwe afleveringen van Van De Polder Naar De Valley (of soortgelijke meer diepgaande items) willen maken?
Waarom wel of niet, en wat komt er allemaal bij kijken om deze items te maken en in hoeverre verschilt deze van de reguliere video items die op de site verschijnen?

Sowieso bedankt voor alle mooie videos van de afgelopen jaren :D O+
Hebben altijd wel echt een fijn Tweakers sfeertje en uitstraling er in zitten zijn erg prettig om naar te kijken.

[Reactie gewijzigd door JorisM op 22 juli 2024 18:22]

AuteurLukevanDrie Teamlead Mediateam @JorisM13 september 2023 15:03
Allereerst bedankt voor de mooie complimenten @JorisM ! Ook wij kijken met veel plezier terug op series als “Van De Polder Naar De Valley”. Dit zijn hele leuke items om aan te werken en het zijn ook de projecten waar de hele redactie trots op terugkijkt. Het zijn echter ook de videoproducties waar veruit de meeste tijd in zit. En dat is meteen het probleem..tijd. We hebben de afgelopen jaren steeds vaker de keuze gemaakt om onze krachten te stoppen in videoreviews en achtergrondvideo’s vanuit de studio, simpelweg omdat dit voor ons de manier is om met een relatief klein team, veel video’s te maken. Daarnaast heeft Covid ook niet geholpen, opnames op locatie zijn essentieel voor dit soort videoseries en dat ging toen simpelweg niet. Ik sluit niet uit dat we uiteindelijk weer ruimte krijgen voor het maken van dit soort series.

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