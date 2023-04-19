Jullie leukste vragen aan Arnoud Wokke

Ik ben een ontzettend ritmisch ingesteld iemand en mijn ritme is dus ongelooflijk belangrijk om mij goed te voelen. Elke dag, werkdagen of vrije dagen, word ik wakker rond dezelfde tijd. Ik probeer zo snel mogelijk na het opstaan naar buiten te gaan voor een wandeling. Vaak probeer ik dan ook mooie foto's te maken om door te sturen naar vrienden, met een welgemeend 'goedemorgen'.

Behalve wandelen probeer ik een paar keer per week ook iets met meer inspanning te doen. Zwemmen doe ik het hele jaar door. Als het goed weer is, vind ik wielrennen ook heerlijk, vooral op lange rechte wegen door polders heen. In tegenstelling tot sommige van mijn collega's track ik helemaal niks. Geen tijden, geen hartslag, het gaat me puur om het goede gevoel van inspanning en het idee analoog bezig te zijn. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik merk dat het mijn hoofd even reset op een fijne manier.

Ik heb ook kinderen en dat geeft me de kans om buiten mijn werk om thuis ook veel te spelen. Wat mijn kinderen ook willen spelen, ik zeg eigenlijk altijd 'ja'. Soms is dat een rondje Mario Kart, een potje analoog voetbal of een bordspelletje. Het maakt me eigenlijk niet uit, ze zijn maar één keer jong en ik denk dat je in je leven sowieso nooit te veel kunt spelen en lol kunt maken.

Films kijken doe ik zelden, ik volg maar weinig series en gamen doe ik ook zelden voor mezelf, behalve digitaal weerwolven van Wakkerdam, maar je mag zelf bepalen of je een chatspelletje van sociale deductie onder gamen wilt scharen. De vrije tijd eindigt 's avonds, als het kan, met een ritueel dat mijn vrouw en ik 'power off' hebben genoemd: alle schermen gaan uit, ik dim de lichten en het laatste uur voor het slapengaan nemen we dan de dag door, bespreken we wat er komen gaat en maken we ons hoofd leeg om zo ontspannen te kunnen gaan slapen. Heb je zo een beeld?