Jullie leukste vragen aan tv- en audioredacteur Sjef Weller

Op je eerste vraag:

Anderen riepen het al, en terecht: tv's worden steeds dunner en goed geluid heeft in principe ruimte nodig.

Op je tweede vraag:

Dat is tweeledig. Aan de ene kant omdat de (gemiddelde) consument dat wil; die haalt immers het liefst zo min mogelijk extra apparatuur in huis. Met als gevolg dat 'domme' televisies te niche zijn. En aan de andere kant: juist die korte houdbaarheid is positief voor fabrikanten, want zo verkopen ze per huishouden vaker een nieuwe televisie. Bijvoorbeeld eens in de vier/vijf jaar, in plaats van eens per tien of zelfs twintig jaar. Bovendien leveren smart-tv-platformen extra (advertentie)inkomsten op. En ja, wat je zegt klopt: een van de gevolgen is meer e-waste.

Op je derde vraag:

Denken ze dat echt? Of is dat wat ze uitdragen omdat ze denken dat 'de consument' zo denkt? Wat dat betreft sluit ik me aan bij wat @centr1no hierboven al zei; het verkoopt!