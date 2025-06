- Echt niet.

Destijds ging het financieel niet enorm goed met Tweakers en de beoogde oplossing was om de doelgroep te verbreden. Vandaar ook de reclame in de bushokjes. Met de kennis van nu, was dat niet een heel kansrijke strategie. We weten nu heel goed dat je met één site niet twee heel verschillende doelgroepen goed kunt bedienen. Je moet daarin een keuze maken en dat hebben we dan ook gedaan: Tweakers is er voor de échte techliefhebber. Heeft het ons veranderd? Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we veel geleerd hebben over wie onze doelgroep nou echt is en we zijn daar sindsdien ook veel scherper op.

Betekent dit dat mainstreamgebruikers bijvoorbeeld de Pricewatch niet mogen gebruiken? Natuurlijk wel, zo opportunistisch zijn we ook wel. Maar als een mainstreamgebruiker ons mailt met de klacht dat de filters zo ingewikkeld zijn, dan hebben we daar geen boodschap aan. En als we een usabilitytest met gebruikers doen voor een nieuwe feature, dan nodigen we alleen maar tweakers uit. Voorheen zaten er dan ook nog weleens minder fanatieke techliefhebbers in zo'n groep.

Ook bij de redactie hebben we maar één doelgroep voor ogen. Als mijn moeder bij wijze van spreken opeens de artikelen gaat lezen en zegt dat ze het begrijpt, dan is er ergens iets serieus mis gegaan.

Ik lees bijna wekelijks wel in de reacties dat Tweakers zich niet meer op de tweaker richt, maar op de mainstream. Dat doet ergens wel een beetje pijn, want dat is echt totaal niet hoe iedereen die aan Tweakers werkt in de wedstrijd zit. Ik denk dat die campagne van destijds ons in dat opzicht wel wat schade heeft gedaan, omdat dat beeld van 'Tweakers gaat mainstream' tot de dag van vandaag bij sommige mensen is blijven hangen.

We moeten altijd afwegingen maken over hoeveel tijd we aan een artikel of test kunnen besteden, hoe diep we iets behandelen en van welke voorkennis we uit kunnen gaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die een artikel daarom soms niet diep genoeg vinden gaan. Dat kan, en dat mag, maar de oorzaak is nooit dat we als doel hadden om het begrijpelijk te maken voor een mainstreampubliek.