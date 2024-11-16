Jullie leukste vragen aan componentenredacteur Daan van Monsjou

Daan: "Goeie vraag! In brede zin is Trump natuurlijk erg van het 'build it in America'. Op zich wordt daar al aan de weg getimmerd: de US Chips Act van Biden heeft er al voor gezorgd dat alle grote chipmakers (TSMC, Samsung, Intel) nieuwe chipfabrieken in de VS gaan bouwen. Trump is echter al kritisch geweest over die chipwet, omdat invoerrechten 'beter' zouden zijn dan subsidie voor fabrieken. Misschien wordt er wel een streep gezet door de US Chips Act. We zullen zien of die fabrieken er dan nog steeds komen, of dat bedrijven een streep door die plannen zetten."

"Trump is natuurlijk ook behoorlijk anti-China, maar ook hier was Biden zelf al vrij streng in. Export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China is al verboden door de regering-Biden. Zie bijvoorbeeld dit achtergrondverhaal over dat beleid (en dit nieuwsbericht over een wetswijziging van vorig jaar). Ik kan me voorstellen dat Trump dat nóg verder escaleert tot een volledige handelsoorlog, met alle gevolgen van dien."

"Wereldwijd proberen landen en regio's sowieso al steeds meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van chipproductie. De VS heeft dus een chipwet, maar ook hier in Europa hebben we miljarden uitgetrokken voor de chipsector. Datzelfde geldt voor Japan, Zuid-Korea, Taiwan, etc. Daar schreef ik eerder ook een achtergrondverhaal over. Maar ik zou me goed kunnen voorstellen dat andere landen dit verder doorzetten als de VS een minder betrouwbare bondgenoot blijkt."