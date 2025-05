Daan van Monsjou schrijft als nieuwsredacteur de ene dag over nieuwe cpu's en smartphones en de volgende dag over de overname van Activision Blizzard of de penibele situatie bij Intel. Zijn echte liefde en expertise ligt bij nieuws over componenten, zoals videokaarten en processors. Op donderdag kun je hem alles vragen tijdens een Q&A.

Daan begon in 2019 als stagiair bij Tweakers en ging daarna bij ons aan de slag als freelancer. Sinds 2022 is hij fulltime op de redactie te vinden. Als nieuwsredacteur schrijft hij over alle onderwerpen die Tweakers behandelt, maar het liefst duikt hij in computerhardware. Daarnaast volgt Daan graag de chipsector. In de afgelopen jaren schreef hij bijvoorbeeld uitgebreide verhalen over de technische vorderingen bij TSMC, maakte hij zijn afstudeerproject over Europa's chipambities en interviewde hij voormalig ASML-cto Martin van den Brink.

In zijn vrije tijd sleutelt Daan graag aan zijn desktop, probeert hij Linux-distro's uit en slaat hij blokjes in Beat Saber. Hij is ook bezig met het opbouwen van een smarthome, hoewel hij nog niet zo diep in die rabbithole zit als sommige andere Tweakers-redacteurs. Ook hier kun je Daan donderdag alles over vragen.

Waar, wanneer en hoe?

Over Daan van Monsjou Daan begon in 2019 als stagiair bij Tweakers en ging daarna aan de slag als freelancer. Sinds 2022 is hij fulltime redacteur, gespecialiseerd in corecomponenten en de chipsector.

Daan zit donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan de comments tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor reacties op jouw comment aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert regelmatig Q&A's met redacteuren en werknemers. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments vooral weten welke redacteur jij graag het vuur aan de schenen zou willen leggen.

We organiseerden eerder al Q&A's met andere redacteuren: