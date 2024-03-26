Tweakers is veel meer dan alleen de frontpage of het forum. We zijn ook sterk vertegenwoordigd op Facebook, YouTube en Instagram. Jasper Janssen is Tweakers' socialemediaredacteur, die iedere dag werkt aan video's, Shorts, Reels, tweets en alle andere manieren waarop je met Tweakers kunt interacteren. Op woensdag kun je hem alles vragen over wat Tweakers op sociale media doet.

Jasper werkt sinds mei 2022 bij Tweakers. Als socialemediaredacteur is hij verantwoordelijk voor alle video's die je van Tweakers ziet op 'de socials'. Jasper maakt Reels, schiet video's voor YouTube-Shorts en gaat op Instagram en LinkedIn in gesprek met lezers die Tweakers anders misschien wel nooit zou bereiken. Je kunt Jasper alles vragen over het socialemediabeleid dat we voeren, hoe hij nou eigenlijk denkt over Elon Musk en X, en of we ooit TikTok gaan gebruiken.

Waar, wanneer en hoe?

Over Jasper Janssen Jasper Janssen werkt sinds 2022 als socialemediaredacteur bij Tweakers. Hij is verantwoordelijk voor wat we posten aan Shorts, Reels, tweets en alle andere sociale content.

Jasper zit op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan tussen de genoemde tijden de comments of zorg ervoor dat je notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert sinds vorig jaar Q&A's met redacteuren. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

We organiseerden eerder al Q&A's met andere redacteuren:

Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen zou willen leggen.