Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 26-03-2024 16:00 60

Q&A met socialemediaredacteur Jasper

Vraag alles over sociale media en TikTok-beleid

26-03-2024 • 16:00

60

titel

Tweakers is veel meer dan alleen de frontpage of het forum. We zijn ook sterk vertegenwoordigd op Facebook, YouTube en Instagram. Jasper Janssen is Tweakers' socialemediaredacteur, die iedere dag werkt aan video's, Shorts, Reels, tweets en alle andere manieren waarop je met Tweakers kunt interacteren. Op woensdag kun je hem alles vragen over wat Tweakers op sociale media doet.

Jasper werkt sinds mei 2022 bij Tweakers. Als socialemediaredacteur is hij verantwoordelijk voor alle video's die je van Tweakers ziet op 'de socials'. Jasper maakt Reels, schiet video's voor YouTube-Shorts en gaat op Instagram en LinkedIn in gesprek met lezers die Tweakers anders misschien wel nooit zou bereiken. Je kunt Jasper alles vragen over het socialemediabeleid dat we voeren, hoe hij nou eigenlijk denkt over Elon Musk en X, en of we ooit TikTok gaan gebruiken.

Waar, wanneer en hoe?

Over Jasper Janssen

Jasper Janssen

Jasper Janssen werkt sinds 2022 als socialemediaredacteur bij Tweakers. Hij is verantwoordelijk voor wat we posten aan Shorts, Reels, tweets en alle andere sociale content.

Jasper zit op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan tussen de genoemde tijden de comments of zorg ervoor dat je notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert sinds vorig jaar Q&A's met redacteuren. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

We organiseerden eerder al Q&A's met andere redacteuren:

Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen zou willen leggen.

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Reacties (60)

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Fanysher 26 maart 2024 23:33
Heb zoveel vragen, maar zal het (proberen) kort te houden :D !

1. Wat is volgens jou de Social Media trend van 2024, waar iedere social media guru op zou moeten springen?
2. TikTok is een kanaal waarmee je een grote jongere doelgroep kan aanspreken. Waarom maken jullie hier geen gebruik van?
3. Ontwikkel jij zelf de ideeën/concepten achter de video's? Of 'maak' jij alleen de videos?

En als laatste vraag! Wat vind jij het ergste aan je werk :P ?

ps. ik doe ook zelf o.a. (organic) social media, dus ben benieuwd :) !
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Fanysher27 maart 2024 16:38
1. Niet zozeer een trend, maar blijf de manier waarop je specifieke socialemedia inzet optimaliseren. Komt een platform met een nieuwe functie, maak hier dan direct gebruik van. Legt YouTube de focus op Shorts, maak Shorts. Wat telkens vaker gebeurt is dat socialemedia een nieuw iets implementeren en dit enorm gaan pushen. En dan is het beste wat je kan doen hier direct op inspelen waardoor de kans groter is dat je kanaal vaker wordt aanbevolen. Bij bijvoorbeeld Instagram kun je Instagram Creators volgen voor tips and tricks.

2. Hier is zeker een groot deel van de jongeren te vinden, maar gelukkig zitten deze ook op andere platformen waar wij wel te vinden zijn. Waarom wij geen TikTok gebruiken: Invloed van de Chinese overheid speelt een grote rol, maar ook regelgeving in China die net even wat ‘slechter’ is is een reden om op dit moment niks te doen met TikTok. Is Meta dan ineens goed? Nee, maar kort gezegd is TikTok net even slechter. Kleine notitie, mocht er een Europese of Amerikaanse tak van TikTok komen, dan gaan wij op de redactie zeker weer de koppen bij elkaar steken.

3. Ja en nee, ik ben verantwoordelijk voor alle content die je ziet op de socialemedia (los van de ‘reguliere’ video’s op YouTube). Maar de rest van het mediateam maakt hier ook content voor. Ik kijk vooral naar alle vormen van content die Tweakers maakt, bijvoorbeeld lange video’s op YouTube en geschreven achtergrondartikelen, en bedenk een vorm die kan werken voor een specifiek platform. Los daarvan is er ook content die alleen te vinden is op onze socials. Denk hierbij aan behind the scenes-content vanuit de redactie, af en toe een quiz of onze volgers ‘meenemen’ als wij over een beursvloer lopen. Verder ligt het opnemen, editen en de distributie dan voornamelijk bij mij.

Die laatste vraag is lastig! Het ergste zijn de platformen zelf. Ik pak Instagram er even uit. Wil je bepaalde data van je bereik en doelgroepen inzien? Soms moet dit in de app en soms moet dit weer via de browserpagina van Meta Business. Ook is niet alle data altijd beschikbaar, terwijl Meta de data wel heeft. Verder heb ik externe tooling om content te kunnen plaatsen en plannen, maar voor Instagram kun je dan weer niet gebruikmaken van alles wat daarbij komt kijken om een bericht zo optimaal mogelijk weg te zetten. Lang verhaal kort, het zou geen kwaad kunnen als Meta iets meer aandacht geeft aan dit onderwerp.
Fanysher @Janser.27 maart 2024 18:44
Ha @Janser. ,

Dank voor je uitgebreide antwoorden! En ik herken je laatste punt zeker, META en statistieken :X ...

Over de externe tooling: Ik kreeg altijd te horen dat dit 'negatief' werkt op het algoritme. Dus dat je beter via het platform zelf kan inplannen etc.
Wat is jullie/jouw ervaring hiermee?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Fanysher27 maart 2024 19:19
Dit kan zeker negatief werken. Instagram en YouTube doen we dan ook via de platformen zelf, zo kun je maximaal gebruikmaken van de tools die ze bieden. Facebook doen we dan weer wel via externe tooling, omdat dit in ons geval dan weer positief werkt. Als wij bijvoorbeeld een artikel delen op Facebook, kunnen we dankzij de tooling de bannerafbeelding vergroten, waardoor de zichtbaarheid (letterlijk) vergroot wordt.
DevWouter 26 maart 2024 16:13
Waarom heeft Tweakers nog niks gedaan met Mastodon? Zoals een eigen server waarop alleen de redacteuren zitten? Ik wil hierbij graag verwijzen naar de BBC.
Er is al een paar jaar een duidelijk verplaatsing gaande maar het lijkt er op alsof Tweakers zich vooral oriënteert op de oude klassieke partijen.
chaoscontrol @DevWouter26 maart 2024 18:10
Twitter bijna 400 miljoen gebruikers per maand. Mastodon 1 miljoen per maand.

Tweakers hun doel is een publiek bedienen. Als er geen publiek is, hoeven ze er ook niet te zijn.
DevWouter @chaoscontrol27 maart 2024 02:00
1. Gebruikers != publiek
2. Twitter/X is sterk dalend en die trend lijkt voorlopig nog door te zetten.
3. De centrale vraag is waarom Tweakers zo weinig doet met de nieuwe platformen. Dit terwijl andere organisaties hier naar overstappen zoals de BBC, maar ook onze eigen Nederlandse overheid.

En waar Mastodon staat mag je ook Bluesky/Threads/Nostr/Reddit zetten.
sbmuc @DevWouter27 maart 2024 09:08
Elk platform vergt meer tijd. Tweakers vergelijken met BBC en de Nederlandse overheid lijkt mij vreemd. BBC heeft 21000 medewerkers :+ , Rijksoverheid werken zo'n 110.000 mensen.

Als er in verhouding meer gebruikers op andere platformen zitten zullen ze daar ook gewoon aansluiten.
DevWouter @sbmuc27 maart 2024 09:18
Zoals gezegd is de vraag waarom men zo weinig met Mastodon/Bluesky/Threads/Nostr/Reddit doet. En dat lijkt me iets dat zij mogen beantwoorden en niet het publiek. ;)
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @DevWouter27 maart 2024 15:26
Aanvullend, tijd is de grootste factor! Threads is bijvoorbeeld in mijn opzicht tof, maar kan (nog) niet geautomatiseerd (wat we met X en Mastodon wel doen nu). En zelfs als dat wel zou kunnen, elk platform heeft weer een eigen ‘unique selling point’. Je wil liever het maximale uit de platformen halen en gebruikmaken van alles wat er te bieden is, dan op elk platform het minimale doen en mensen mogelijk teleurstellen. In een ideale wereld zijn wij natuurlijk overal te vinden. Op dit moment ben ik samen met de rest van het mediateam voor de socialemedia verantwoordelijk en met Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Mastodon en X zitten we aan onze max. Maar, zeg nooit nooit.
DevWouter @Janser.27 maart 2024 16:06
Is het automatiseren van een sociaal platform nog wel nuttig als er minimaal gebruik gemaakt wordt van interactie?
Voor de duidelijkheid ik ben niet bekend met hoeveel interactie jullie hebben op andere platformen dan de frontpage.
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @DevWouter27 maart 2024 16:10
Een goeie vraag! Qua antwoord, ja en nee. Hoe zit ons bereik en wat halen we er uit met dit minimale gebruik? Zolang het antwoord nog positief is zullen wij er nog op te vinden zijn.
ArawnofAnnwn @DevWouter27 maart 2024 16:22
Twitter/X is sterk stijgend en die trend lijkt voorlopig nog door te zetten.

Hoe je er bij komt dat Twitter dalend is is mij een raadsel. Alle bronnen, zowel van X zelf, als op nieuwssites, laten de sterk stijgende lijn zien.

Ik denk dat je in de war bent met Facebook en Mastodon.
DevWouter @ArawnofAnnwn27 maart 2024 16:57
Sterk stijgend? Van november 2022 to januari 2024 was er een daling van 24% terwijl de andere sociale media vrij stabiel blijven.

Het helpt ook niet dat sinds Musk aan het stuur staat er regelmatig onjuistheden over de aantallen rond gaan.

Bron: https://www.nbcnews.com/t...les-keep-users-rcna144115
DevWouter @ArawnofAnnwn27 maart 2024 17:39
Dan wil ik je ook wel een andere bronnen geven. Het is geen groot geheim.
https://www.axios.com/202...tatistics-elon-musk-owner <- Deze trend is dus niet gekeerd.
https://www.theguardian.c...since-elon-musks-takeover
Kerfuffle @chaoscontrol30 maart 2024 21:38
Ik denk dat je je vergist in waar dat publiek zit. Veel techneuten zijn al over op Mastodon. Twitter bestaat voornamelijk uit bots, trollen, en inactieve accounts.
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @DevWouter27 maart 2024 15:24
Wij zijn zeker op Mastodon te vinden! Dit is wel, net zoals X nu, geautomatiseerd doorplaatsen van onze nieuwste artikelen. Voor de liefhebbers: https://mastodon.social/deck/@Tweakers

Waarom geen eigen server? Ja, de vraag is dan wat de meerwaarde is tegenover de tijd die hier in gestoken moet worden. Tijd, die wij met alle andere kanalen niet echt hebben. Dit moet bijvoorbeeld ook onderhouden worden als het gaat om moderatie en dat is op dit moment gewoon niet mogelijk.
DevWouter @Janser.27 maart 2024 16:03
Ik bedoelde eerder aanwezig als personen en niet als een soort verkapte RSS feed.
De opmerking over een eigen server was ook als een server van jullie als redacteuren en niet iedere willekeurige gebruiker.

Maar het argument tijd is duidelijk. Bedankt
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @DevWouter27 maart 2024 16:08
Snap ik, punt blijft hetzelfde helaas. Meer tijd dan een RSS feed zit er op dit moment niet in. Ook zitten er meerdere haken en ogen aan de eigen server voor de redactie waardoor het nu geen nodige stap is.
DevWouter @Janser.27 maart 2024 16:11
Duidelijk, bedankt voor het antwoorden. Vooral in combinatie met Janser. in 'Q&A: socialemediaredacteur Jasper Janssen over Shorts, Reels, X en posts' maakt het duidelijk hoe veel energie het kost.
Waliwal 26 maart 2024 16:07
Hoi Jasper. Sinds Twitter door Musk is overgenomen begint Twitter (inmiddels X) een steeds ergere bende te worden. Er zijn initiatieven zoals Mastodon en Threads die in respectievelijke volgorde vooral bij wetenschappers en jongeren aan slaan. Het grote publiek blijft echter bij X hangen. Wat is er volgens jou nodig om (voor de massa) de exodus uit X naar een ander platform echt op gang te brengen?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Waliwal27 maart 2024 15:16
Poeh! Voor een exodus moet X eigenlijk enige tijd ‘offline’ zijn. Naar mijn idee is alleen iets drastisch als dat genoeg om mensen over te laten stappen. Het is voor de gemiddelde gebruiker nou eenmaal makkelijker om te blijven, dan elders opnieuw te moeten beginnen. Ook zal er tijd nodig zijn. Twitter en Facebook hadden jaren de tijd nodig om te staan waar ze nu staan. Threads is dan wel van Meta, maar het is en blijft een nieuw platform dat weer helemaal opnieuw haar plek moet vinden in dit overvolle landschap.
Patriot 26 maart 2024 16:08
Oeh, interessant! Ik heb twee vragen:

1) Gebruik je privé (veel) socials, zo ja, welke?
2) Niet iedereen is even blij met sociale media en zien het gebruik ervan al snel als overmatig en schadelijk. Wat vind je daar zelf van, en heb je het idee dat je daarin een rol (hoort te) spelen?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Patriot27 maart 2024 15:18
1: Dit is een aardig grote lijst! Als we de term ‘socialemedia’ even breed pakken dan gebruik ik zelf op dagelijkse basis: Instagram, LinkedIn, Discord, YouTube, Bereal en Reddit. Verder gebruik ik wekelijks TikTok en Snapchat en de platformen waar ik wel op te vinden ben maar ik nog amper (tot niet) gebruik zijn: X, Mastodon, Threads en Facebook.


2: Dit zie ik zelf ook. Platformen als Facebook en X stalen veel van mijn vrije momenten, maar leverde weinig op. De apps staan nog op mijn telefoon maar door alleen maar de apps van het startscherm te halen, heeft het ervoor gezorgd dat ik het niet meer open op ieder moment dat ik even niks aan het doen ben. Ook heb ik nu zeker momenten dat ik socialemedia sowieso even niet open (uitgaan/vakantie) en dit voelt toch wel heel fijn. Vanuit mijn rol als socialemediaredacteur is het lastig om hier iets aan te doen. Het belangrijkste is dat iedereen (even kijkend naar volwassenen) zelf de keuze moet maken van wat goed voelt, hetzelfde wat je zou zeggen bij andere onderwerpen.
haam 26 maart 2024 16:23
Een redacteur die zich alleen met social media bezighoudt, is best een kostenpost. Hoe maak je de bijdrage van al die losse 'zuilen' inzichtelijk? M.a.w. is het zichtbaar te maken dat alle activiteiten op diverse social media bijdragen aan een grotere engagement?
Geen financiele verantwoording uiteraard, maar een post op (ik wilde zeggen X als willekeurig social media platform, maar dat werkt niet meer) een willekeurig platform levert gemiddeld x% meer bezoeken op de website op (zonder de precieze cijfers)

[Reactie gewijzigd door haam op 22 juli 2024 23:31]

aadje93 @haam27 maart 2024 04:28
je kunt heel makkelijk de hyperlinks van socials een php tag meegeven waar ze vandaan komen en dit dus in je analytics verwerken.
mailis @haam27 maart 2024 10:20
Interessante vraag, ik zat in dezelfde lijn te denken. Tweakers is volgens mij namelijk relatief laat gestart met social media, de eerste stap was het eigen video platform vervangen voor Youtube als ik het goed heb (correct me if I am wrong).

Ik ben benieuwd of sinds die start er daadwerkelijk een groei in nieuwe Tweakers is geweest, en ook wat de verschillen per social kanaal zijn, als die er al zijn. En hoe Tweakers vervolgens invulling geeft aan de verschillende kanalen.

Tot slot ook wel benieuwd hoe je dit monitort en reacties managed. Van eerst je eigen website, gaan er nu reactie komen op diverse platforms. Wat is jullie beleid qua reactie, hoe ga je om met discussies die parallel gevoerd worden of is dat voor Jasper of de individuele redacteuren en collega's nog bij te houden?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @haam27 maart 2024 15:21
Op dit moment is ons directe doel niet om meer bezoekers naar de website te krijgen. Ja, Facebook, X (ja nog steeds!), LinkedIn, Threads en soms Instagram leveren zeker bezoeken op maar onze huidige strategie richt zich vooral op het bereiken van en gesprek aangaan met nieuwe en vooral jongere doelgroepen. Er zijn genoeg mensen die wij niet bereiken met alleen de site. Een zeer groot deel van de Nederlanders (waaronder ikzelf) gebruikt socialemedia als nieuwsbron, en bereiken wij niet met alleen de website. Natuurlijk willen wij ook deze mensen bewust maken van ons bestaan!

[Reactie gewijzigd door Janser. op 22 juli 2024 23:31]

F_J_K Forummoderator 26 maart 2024 16:47
Gebruik je specifieke software om de verschillende socials 'in de gaten te houden'? Of is inloggen en F5-en per dienst werkbaar?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @F_J_K27 maart 2024 17:29
Ja! Qua het bijhouden van reacties op Instagram, X en Facebook gebruiken wij Hootsuite. Hier kunnen wij ook makkelijk reageren indien nodig. Voor YouTube kan het op het platform zelf zeer overzichtelijk.
memphis 26 maart 2024 17:22
Hoi Jasper. Met regelmaat meld ik scam-advertenties op Facebook en als Facebook reageert zien ze hier altijd geen probleem in. 400 euro dual monitor setups voor maar 39.95 en een volledige 1200 euro Dewalt set voor 49.95 en als je snel bent krijg je nog een 2e gratis. Je zou denken dat iedereen inziet dat het scam is en toch zeggen de reacties wel anders, genoeg mensen die na bestellen niets meer horen of zien. En toch is de scam behoorlijk herkenbaar vanwege vers opgezette pagina's, geplaatst door users die op hun eigen tijdlijn totaal geen enkele binding met de winkel of product laten zien en meestal dezelfde advertentie door vele verschillende users geplaatst naast natuurlijk de totaal onrealistische prijs. Nu heeft sociale media de taak om bv nepnieuws tegen te gaan, vreemd genoeg hebben ze geen probleem met nepadvertenties.
Hoever is Facebook als ook andere sociale media verantwoordelijk voor de scam? Zouden ze als "medeplichtig" of als "nalatig" verklaard kunnen worden? En hoever lopen bedrijven met goed bedoelde reclame schade op door de totaal minder geloofwaardigheid van de advertenties?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @memphis27 maart 2024 17:45
Dit is een lastige. Moet een bedrijf als Meta meer doen om dit tegen te gaan? Ja. Het feit dat het zo gemakkelijk is om een nepadvertentie te plaatsen en zelfs nepreacties er onder weer te geven maakt het met het huidige beleid lastig om aan te pakken. Facebook stelt in haar eigen advertentievoorwaarden dat advertenties vooraf worden gecontroleerd en dat nepadvertenties niet zijn toegestaan. In de praktijk blijkt dat toch niet altijd het geval. Of ze als nalatig verklaard kunnen worden ligt waarschijnlijk iets lastiger, maar dit kan zeker schade doen aan andere merken.
memphis @Janser.27 maart 2024 18:56
Ik snap je antwoord. Maar als mensen iets dergelijks massaal melden mag je verwachten dat ze ingrijpen. Ze danken je immers nog voor de melding zodat we gezamelijk aan een veiliger platform kunnen werken, hoe dan als ze later terug reageren zat ze er geen probleem in zien? Het rijmt ook niet dat ze wel de opdracht hebben om nepnieuws tegen te gaan en ook als je maar een keer iets verkeerds post je post verwijderd wordt met het risico van een paar dagen op de bank.
Maar ja, het is duidelijk dat wanneer een overheid er geen druk op zet en ze massaal er geld mee verdienen (is immers het verdienmodel van gratis social media) ze het gewoon door laten slippen.
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @memphis27 maart 2024 19:34
Eens! Zelf ook vaakgenoeg meegemaakt, zelfs met content die duidelijk de regels overtrad...
Nadinarama 26 maart 2024 17:22
Hoi Jasper, overwegen jullie ook BlueSky, Nostr en de al eerder genoemde Mastodon? Zo nee, waarom niet?

Wat geeft de doorslag om de kanalen te gebruiken die jullie nu gebruiken?

Dankjewel!
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Nadinarama27 maart 2024 15:27
Wij zijn te vinden op Mastodon! BlueSky en Nostr doen wij inderdaad niks mee. Tijd die nodig is om hierin te investeren is een van de factoren. Reacties moeten bijgehouden worden en je wil in een ideale situatie meer dan alleen maar de nieuwste artikelen doorzetten. Op dit moment is het niet mogelijk om dit erbij te doen. Ook hebben deze platformen nog niet enorm veel gebruikers. Omdat we ergens de lijn moeten trekken met wat haalbaar is, houden we het nu bij waar we op dit moment aanwezig zijn (maar zeg nooit nooit).
Martijntjeh 26 maart 2024 19:02
Wat is nou toch het probleem met Tiktok? Zoveel data verzameld die app toch niet meer? Google en Facebook kunnen er tenslotte ook wat van.
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @Martijntjeh27 maart 2024 16:10
Klopt. De reden is: TikTok en Facebook zijn niet hetzelfde. Invloed van de Chinese overheid speelt een grote rol, maar ook regelgeving in China die net even wat ‘slechter’ is is een reden om op dit moment niks te doen met TikTok. Is Meta dan ineens goed? Nee, maar kort gezegd is TikTok net even slechter. Kleine notitie, mocht er een Europese of Amerikaanse tak van TikTok komen, dan gaan wij op de redactie zeker weer de koppen bij elkaar steken.
rainrazor 26 maart 2024 19:42
Als je niet voor Tweakers had gewerkt, wat had je dan vermoedelijk gedaan?
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @rainrazor27 maart 2024 15:48
Dat is een goeie! Sowieso wil ik met socialemedia blijven werken. Wel zou het mij heel tof lijken om het gebruik, de gevaren maar ook de kansen van socialemedia te bespreken voor de klas (basis- of middelbare school). Ik denk dat er zeker iets te leren valt als we luisteren naar de wensen van deze generatie, maar nog veel belangrijker is dat we deze mensen beter kunnen inlichten over wat het precies is en hoe je dit wel (of juist niet) moet gebruiken.

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