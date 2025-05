De meestgelezen achtergrondartikelen op Tweakers gaan vaak over duurzaamheid. Jeroen Horlings schrijft al jaren over dit onderwerp en heeft inmiddels alles de revue zien passeren: windmolens op je dak, dynamische energieprijzen, warmtepompen en accutechnologieën. Op donderdagmiddag kun je Jeroen alles vragen over deze onderwerpen en meer.

Jeroen schrijft al sinds 2014 voor Tweakers. In het begin schreef hij vooral camerareviews en achtergrondartikelen over fotografie, maar dat veranderde al snel naar achtergrondartikelen over energie, duurzaamheid en bij uitzondering af en toe een review van een rts-game of een drone. Privé is Jeroen nog steeds fervent hobbyfotograaf en heeft daarnaast een uitgebreide retroverzameling 8bit- en 16bit-computers. Hij woont al 13 jaar in een gasloos huis en rijdt sinds 2017 elektrisch. Ook met vragen over die onderwerpen kun je dus bij hem terecht.

Waar, wanneer en hoe?

Jeroen zit op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat de notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan: belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties'.

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. Eerdere Q&A's die we hebben georganiseerd, waren die met Tomas Hochstenbach, Arnoud Wokke en Donovan Kerssenberg. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur aan de schenen zou willen leggen.