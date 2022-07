In dit artikel behandelen we verschillende soorten warmtepompen, bespreken we de verschillen in techniek en de voor- en nadelen. Ook gaan we in op de vraag voor een verplichting voor 2026 gekozen is: vanaf dan wordt een (hybride) warmtepomp verplicht, al dan niet in combinatie met een cv-ketel.

Recent kondigde het kabinet Rutte IV aan dat de verkoop van nieuwe cv-ketels vanaf 2026 beperkt wordt. Als een bestaande ketel aan vervanging toe is, wordt het het verplicht om te kijken naar duurzame alternatieven, al dan niet in combinatie met een reguliere cv-ketel. In theorie zijn er meerdere opties, zoals een warmtenet, maar omdat dit afhankelijk is van de lokale mogelijkheden komt het in veel gevallen neer op een hybride warmtepomp. Dit is een warmtepomp die samen met een reguliere gasketel zorgt voor de verwarming van een woning. Driekwart van het jaar zorgt de hybride warmtepomp voor de verwarming en alleen tijdens koude wintermaanden schakelt de gasketel bij. Dit zou 50 tot 75% gas besparen, en dus ook veel energiekosten.