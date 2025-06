Videokaarten, e-readers, iPhones, wifi, beeldschermen en namaakhardware uit China: er is weinig hardware waar Jelle de afgelopen tien jaar geen review of video over gemaakt heeft. De rode draad is echter laptops, waarmee hij zich sinds 2013 bezighoudt. Op woensdag kun je Tweakers-redacteur Jelle Stuip alles vragen over laptops, wifitestprotocollen en meer.

Jelle begon in februari 2013 als stagiair bij Tweakers en is nooit meer weggegaan. Hij specialiseert zich in laptops en weet alles van de hard- en software. In zijn vrije tijd knapt hij samen met vrienden een Frans huis op en houdt hij de vorderingen bij op zijn YouTube-kanaal. Samen met netwerkredacteur Olaf Weijers schreef hij ons wifitestprotocol en stelde hij een testprotocol op voor wifi op laptops.

Waar, wanneer en hoe?

Jelle zit donderdag tussen 11.00 en 13.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al stellen in de comments onder dit artikel. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan de comments tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor reply's op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert sinds vorig jaar Q&A's met redacteuren. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur na aan de schenen zou willen leggen!