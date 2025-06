Als je al sinds 2008 meedraait op de redactie van Tweakers, heb je al het een en ander gezien. Willem de Moor is zo iemand. Hij bouwt niet alleen al sinds jaar en dag zijn eigen pc's, maar reviewt ook alle componenten ervan, van ssd's tot kasten en toetsenborden.

Willem is een tweaker in hart en nieren, wat je ook wel ziet aan zijn hobbyprojecten zoals zijn 3d-geprinte Terminator-skelet of zijn zit-stabureau, waarbij zijn Bambu-printer bijna non-stop staat te draaien en waarover hij schreef in onze eerdere redactieblogs. Op dinsdag kun je Willem alles vragen over die printer, maar ook over Tweakers' testprotocollen voor ssd's, hoe je eigenlijk een toetsenbord goed reviewt of wat het leukste is aan anderhalf decennium werken bij Tweakers.

Waar, wanneer en hoe?

Over Willem de Moor Willem de Moor werkt sinds 2008 bij Tweakers en weet alles over componenten, van de kleinste USB-aansluiting tot de grootste case. Ook heeft hij permanent een 3d-printer draaien.

Willem zit op dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al stellen onder dit artikel in de comments. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check de comments dan tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor replies op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert sinds vorig jaar Q&A's met redacteuren. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

