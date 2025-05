Q&A: eindredacteuren Eugène en Monique over dt-fouten en schrijfwijzers

Tweakers publiceert dagelijks tientallen nieuws- en achtergrondartikelen, geschreven door minstens zoveel redacteuren. Achter de schermen zijn eindredacteuren Eugène van der Put en Monique van den Boomen iedere dag bezig met het corrigeren van alle kleine en grote fouten die wij als redacteuren maken. Op donderdag kun je hen alles vragen over welke Tweakers-redacteur de minste (en de meeste!) taalfoutjes maakt, waarom we AA-batterij wel met hoofdletters schrijven, maar Lpddr niet en hoe ze de Tweakers-redactie scherp houden.

Eugène werkt sinds 2010 bij Tweakers. Monique werkt er sinds 2022. Als eindredacteuren zijn ze verantwoordelijk voor het controleren van artikelen op fouten en voor het opstellen van onze Schrijfwijzer, waarin precies staat hoe we een term als 'Home Assistant-plug-inontwikkelaar' schrijven.

Waar, wanneer en hoe?

Eugène en Monique zitten op donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan de comments tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor antwoorden op jouw reactie aanstaan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers organiseert sinds vorig jaar Q&A's met redacteuren. Tijdens een Q&A kun je vooraf vragen stellen aan een redacteur, die de vragen in de middag beantwoordt. Later publiceren we ook een overzichtsartikel met de beste vragen en antwoorden.

We organiseerden eerder al Q&A's met andere redacteuren:

Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur aan de schenen zou willen leggen!