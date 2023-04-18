Q&A: vraag Arnoud Wokke alles over telefoons, AI of bijna 15 jaar Tweakers

Van alle Tweakers-redacteuren is Arnoud Wokke misschien wel de bekendste. Vanmiddag kun je hem hier in de comments alles vragen over zijn geschiedenis bij de beste techsite van de Benelux, zijn onuitputtelijke kennis over smartphones of de opkomst van kunstmatige intelligentie. Arnoud zit tussen 15.00 en 16.30 uur voor je klaar.

Arnoud werkt sinds 2008 bij Tweakers. Hij was onder andere reviewer van mobiele telefoons en schrijft nu als nieuwsredacteur over van alles en nog wat, maar telefoons hebben nog steeds zijn interesse. Daarnaast schrijft Arnoud veel over de razendsnelle opkomst van kunstmatige intelligentie en chatbots, zoals ChatGPT, Bing en Bard. En natuurlijk is Arnoud een van de vaste gezichten en stemmen in de Tweakers Podcast. Je kunt hem dan ook vragen stellen over telefoons met of zonder 3,5mm-jack, of hij betaalt voor ChatGPT Plus en hoe het is om al zo lang bij Tweakers te werken. Je mag alles vragen, of je ook antwoord krijgt, merk je vanzelf!

Waar, wanneer en hoe?

Over Arnoud Wokke Arnoud schrijft sinds 2008 voor Tweakers en is gespecialiseerd in smartphones en telecom. Hij schrijft ook veel over AI en is de vaste stem in de podcast.

Arnoud zit vandaag tussen 15.00 en 16.30 uur klaar om jullie vragen te beantwoorden. Die kun je nu al onder dit artikel in de comments stellen. Wil je live meelezen of vervolgvragen stellen, check dan de comments tussen de genoemde tijden of zorg dat je notificaties voor replies op jouw reactie aan staan (belicoontje rechtsbovenin > 'Ontvang pushnotificaties').

Een Q&A? Hoe zit dat?

Tweakers is eerder dit jaar begonnen met Q&A's met redacteuren. Die willen we in de toekomst vaker gaan publiceren. In februari hielden we zo'n sessie met componentenredacteur Tomas Hochstenbach. Hij beantwoordde ruim twee uur lang al jullie vragen over het plaatsen van ventilators in desktops en het overklokken van cpu's. Je kunt hier teruglezen wat de leukste vragen waren die Tomas kreeg voorgeschoteld.

In de toekomst willen we meer Q&A's organiseren met Tweakers-redacteuren. Laat ons in de comments dan ook vooral weten welke redacteur jij graag het vuur aan de schenen zou willen leggen.