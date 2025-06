Inleiding

Samengevat De Astro Slide 5G is op papier een prachtige smartphone met een uitschuifbaar toetsenbord, iets dat je tegenwoordig amper ziet. Gelukkig zijn er nog steeds fabrikanten die zulke smartphones maken. De uitvoering is helaas belabberd: buggy software, een slecht toetsenbord, een slechte camera en een slecht scherm. De frontcamera is wel verrassend goed, maar dat is dan ook het enige. Bovendien zijn de specificaties van het toestel niet bepaald high-end te noemen, terwijl je wel een high-end bedrag moet neertellen. Een hoop gemiste kansen dus. Pluspunten Uniek uitschuifbaar qwerty-toetsenbord

Uniek uitschuifbaar qwerty-toetsenbord Uitstekende frontcamera

Uitstekende frontcamera Twee USB-C-poorten en een koptelefoonaansluiting Minpunten Oude, buggy software

Oude, buggy software Slecht scherm

Slecht scherm Slechte camera’s

Slechte camera’s Krakkemikkig toetsenbord

Krakkemikkig toetsenbord Veel te duur voor de specs Getest Planet Computers Astro Slide 5G Blauw Prijs bij publicatie: € 1.139,- Bekijk product Er was een tijd dat een smartphone met hardwarematig qwerty-toetsenbord eerder regel dan uitzondering was. Door de jaren heen werden de toestellen steeds zeldzamer en aan het eind van het tweede decennium van deze eeuw mocht je blij zijn als je één of twee smartphones kon vinden met een hardwarematig toetsenbord. Dat waren meestal dan ook nog eens midrange- of zelfs low-end apparaten die niet of nauwelijks te krijgen waren in de Benelux. Tegenwoordig is het aantal smartphones met een hardwarematig toetsenbord bedroevend laag en we hebben zelfs een periode gekend dat er helemaal geen toestellen met deze formfactor uitkwamen. Als toetsenbordfan van het eerste uur vond ik dat ontzettend jammer. Ik heb jarenlang het internet afgestruind naar toestellen die nog waren voorzien van zo’n mooi uitschuifbaar of uitklapbaar toetsenbord. Na ruim zes jaar radiostilte op het gebied van horizontaal georiënteerde qwerty-sliders waagden enkele fabrikanten weer een poging. Blijkbaar is er nog genoeg vraag naar, want inmiddels werken bijna alle fabrikanten die zich op deze niche gestort hebben alweer aan opvolgers en sommige zelfs aan derde of vierde iteraties. Zo ook Planet Computers, een Engelse smartphonefabrikant die zich richt op smartphones met een uitschuifbaar of uitklapbaar toetsenbord. Deze toestellen lijken wat uiterlijk betreft op de Psion-pda’s. Planet Computers heeft de afgelopen jaren niet alleen smartphones met toetsenbord uitgebracht met dezelfde look-and-feel als de traditionele apparaten, het bedrijf heeft zelfs enkele apparaten op de markt gebracht die erg lijken op de Psion Series 5, een PDA met uitklapbaar toetsenbord die in de jaren 90 erg populair was. Onlangs heeft Planet Computers een smartphone uitgebracht die een mix lijkt te zijn tussen toestellen met Psion 5 Series-uiterlijk en een 'traditionele' smartphone met uitschuifbaar toetsenbord, de Astro Slide 5G. Het apparaat wordt door het bedrijf ook een smartphone en pocketcomputerhybrid genoemd. In tegenstelling tot de vorige modellen is de smartphone uitgerust met 5G-connectiviteit. Deze smartphone heeft net als zijn voorgangers een hardwarematig toetsenbord, maar als je het vergelijkt met alle andere smartphones met een fysiek toetsenbord zijn de knoppen op deze smartphone een stuk groter en volgens het bedrijf mechanisch. Al deze mooie extra’s drijven de prijs van het toestel flink op. Als je het apparaat had gebackt tijdens de crowdfundingcampagne op Indiegogo, zou je 699 euro betalen voor het apparaat. Nu het toestel op de markt is, moet je er maar liefst 1139 euro voor neertellen. Dat is een flink bedrag, maar als je een toetsenbordfan bent, heb je nou eenmaal niet veel te kiezen. En zelfs als je dit bedrag neerlegt, is het nog maar de vraag of je de Astro Slide 5G snel in huis hebt. Het toestel wordt maar mondjesmaat uitgeleverd en sommige backers hebben hun toestel nog steeds niet binnen. Dit is helaas een veel voorkomend probleem bij crowdfundingprojecten. Wij zijn tweaker @jerie dan ook dankbaar dat hij zijn exemplaar aan ons heeft uitgeleend om te mogen testen. Planet Computers is namelijk niet makkelijk te bereiken. Er zijn niet veel apparaten waarmee wij dit toestel kunnen vergelijken, maar het eerste toestel dat ons te binnen schiet, is de F(x)tec Pro 1, een toestel van de Engels-Chinese start-up Livermorium. Ook deze telefoon heeft een uitschuifbaar toetsenbord, maar dan met de gebruikelijke druktoetsen die we kennen van oudere smartphones. Ook dit toestel is lastig te verkrijgen, maar omdat ikzelf een toetsenbordfan ben en het mijn dailydriver is, was die dus voor handen om mee te nemen in deze test. De Pro 1 is al een paar jaar op de markt en wordt binnenkort opgevolgd door de Pro 1X. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer de 1X precies uitkomt en er geen test- of reviewexemplaren beschikbaar zijn, hebben we dus gekozen de Astro Slide 5G hier en daar te vergelijken met het oudere model. Het is niet helemaal eerlijk om de smartphones op het gebied van specificaties met elkaar te vergelijken, dus dat doen we ook niet. Het gaat ons vooral om de formfactor, het uiterlijk en de software.

Behuizing: supercompleet, maar lomp

De Astro Slide 5G is een toestel van 172,4x76,5x18,7mm groot en dat merk je meteen als je het apparaat uit de doos haalt. Het is een enorm toestel en met 325 gram ook nog eens veruit de zwaarste moderne smartphone die wij in onze handen hebben gehad. Veel mensen vonden dat al van de F(x)Tec Pro 1, maar de Astro Slide 5G is drie millimeter langer, bijna twee keer zo dik en bijna honderd gram zwaarder. De achterzijde van het toestel is van geribbeld plastic en aan de bovenzijde van de achterkant zit een 48-megapixelcamera. In tegenstelling tot andere moderne smartphones zit deze een klein beetje verzonken in de behuizing, van een eiland is dus geen sprake. Dat is niet zo gek, als we kijken naar de formfactor van het toestel. Het apparaat zal bovengemiddeld vaak vlak op tafel gelegd worden om op te typen en dan kan er natuurlijk geen camerabobbel in de weg zitten. Verder zitten er vier rubberen voetjes aan de achterkant, waardoor het toestel wat steviger staat als deze in opengeklapte vorm wordt gebruikt. De randen van het toestel zijn van plastic. De onderste helft is van hetzelfde plastic als de achterkant en de bovenzijde is van zwart plastic. Aan de linkerzijde van de smartphone zitten twee speakerroosters, volumeknoppen en een programmeerbare knop, die onder andere kan worden ingezet als cameraknop, screenshotknop, om specifieke apps te openen of bepaalde Android-functies te automatiseren. Aan de onderzijde zit een 3,5mm-koptelefoonaansuiting, een USB-C-poort en een microfoongaatje. Rechts van het apparaat vind je de powerknop en de kaarttray met plek voor twee simkaarten en een microSD-kaart. Bovenin zit nog een USB-C-poort en een microfoongaatje. Ondanks de grootte van het apparaat en het feit dat deze van plastic is en uit twee delen bestaat, voelt het toestel prettig aan en ligt het lekker in de hand. De smartphone laat zich niet torderen. Het enige onderdeel van de telefoon dat in onze ogen niet zo stevig aanvoelt, is het uitschuifmechanisme. Planet Computers heeft een eigen mechanisme ontworpen voor het toestel en noemt het het RockUp-schuifscharniermechanisme. Het toetsenbord wordt onder het scherm vandaan geschoven via een soort railsysteem dat in het schermgedeelte van het toestel zit. Het laatste deel is een soort veringsmechanisme waarmee je de achterste voetjes aan de onderzijde van het toestel deels uit de behuizing trekt. Als deze maximaal is uitgetrokken, kan het scherm naar beneden worden geduwd, waardoor deze op dezelfde hoogte zit als het toetsenbord. Tijdens het naar beneden duwen, draait het scherm 45 graden en klikt het op zijn plek. Het toestel voelt in uitgeklapte vorm stevig aan, maar tijdens het in- en uitschuiven, voelt het allemaal wat minder stevig aan. In opengeklapte stand is het toetsenbord te gebruiken. Zoals wij eerder al schreven, heeft Planet Computers ook voor dit toestel weer gekozen voor grote toetsen die je eerder op een laptop tegenkomt dan op een smartphone. Het zijn vijf rijen aan toetsen en volgens Planet Computers zijn het mechanische toetsen. PDA-veteranen zullen de lay-out en de vorm van de toetsen herkennen; deze zijn gelijk aan die van de Psions van vroeger. Wij hebben meermaals geprobeerd langere stukken tekst te typen op dit toestel. Helaas viel het toetsenbord van deze smartphone vies tegen. Dit toestel is eigenlijk net iets te groot om in de hand te houden en te typen zoals je gewend bent van smartphones met zulke toetsenborden. Dit apparaat leent zich meer om plat op tafel te zetten en dan te typen. Dat gaat een stuk beter, maar is dankzij de indeling nog even wennen. Als je je nog kunt herinneren hoe de Psion Series 5 typt, zou het helpen om terug te schakelen naar die mindset en dan te beginnen met typen: het is een feest der herkenning om op die manier te typen. Helaas is het feestje van korte duur, want het toetsenbord mag dan wel als twee druppels water lijken op die van de iconische Psion; het voelt helemaal niet zo. Daar komt ook nog bij dat als je geen motorisch geheugen hebt van de apparaten uit die tijd, het behoorlijk lastig typen is. Het is net te groot voor een smartphone en net te klein voor een laptop. Dit is echter een kwestie van smaak en niet iets waar wij het toestel op afrekenen. Wat wij het toestel wel aanrekenen, is de werking van het toetsenbord. Deze is helaas niet goed. Het toetsenbord is inconsistent. De rechterzijde lijkt minder gevoelig te zijn dan de linkerzijde en dat resulteert in toetsaanslagen die niet of niet goed worden geregistreerd. Daar komt ook nog eens bovenop dat het lijkt alsof sommige van de toetsen niet goed in het toetsenbord zitten. Je moet precies in het midden van de toets drukken, anders gaat de knop niet recht naar beneden en blijft daardoor even haken. Het voelt alsof er stof of vuil tussen sommige toetsen zit en dat maakt het typen zeer onaangenaam. Zelfs bij een deel van de toetsen die niet blijven hangen, wordt de aanslag niet goed geregistreerd. De rechterkant van de spatiebalk reageert lang niet altijd en bij sommige letters is het een gok of de ingedrukte letter ook daadwerkelijk op het scherm verschijnt. In sommige gevallen wordt een toetsaanslag twee keer geregistreerd waardoor je dus twee keer dezelfde letter op je scherm ziet. En dan zijn er ook nog gevallen dat een toetsaanslag niet wordt geregistreerd, maar als je dezelfde knop daarna voor een tweede keer indrukt de letter opeens wel twee keer verschijnt. Dit laatste lijkt eerder een software- dan hardwareprobleem te zijn. Hopelijk wordt dit via een update snel opgelost. Het typen op deze smartphone is ronduit frustrerend en dat is oprecht jammer. De toetsen die wel goed (lijken te) reageren, voelen namelijk lekker aan. Over het algemeen ben je constant fouten aan het verbeteren die niet door jou komen, maar door de belabberde werking van het toetsenbord. Wij kunnen bijna niet geloven dat deze smartphone in deze staat de markt op wordt gebracht en we beginnen bijna te denken dat wij te maken hebben met een foutief model. Wij hebben hierover contact opgenomen met de fabrikant, maar helaas geen antwoord gekregen. Aan de voorkant van de Astro Slide 5G zit het beeldscherm, een 6,39"-amoled met een resolutie van 2340x1080 pixels. Daaroverheen zit een Gorilla Glass 3-beschermlaag. Het scherm heeft flinke bezels, vooral aan de boven- en onderzijde. Hierdoor is er geen notch of cameragaatje nodig voor de frontcamera, maar het laat het toestel wel wat lomp ogen. Als je trouwens denkt dat je om de problemen van het toetsenbord heen kunt werken door het touchscreen te gebruiken, kom je van een koude kermis thuis. Het typen op het virtuele toetsenbord gaat nog wel, maar als je gaat swipen of scrollen, komt het zo nu en dan voor dat deze op een gegeven moment worden gezien als tik, waardoor je onbedoeld links of menu-items opent die je niet wilt openen. We weten niet zeker of dit een software- of hardwareprobleem is, maar irritant is het in elk geval wel. Dit is ook extra vervelend als je gebruikmaakt van de gesturenavigatie. Het komt veel te vaak voor dat je een optie of app opent, terwijl je juist terug wilt gaan of iets wilt afsluiten. Dit is, net als het typen op het fysieke toetsenbord, een frustrerende aangelegenheid. Je zou dit zelfs nog kunnen oplossen door zoveel mogelijk gebruik te maken van de sneltoetsen op het toetsenbord in combinatie met de pijltjes, om snel door verschillende menu-items te willen scrollen bijvoorbeeld, maar ook dat gaat niet van een leien dakje. Hier gaan wij dieper op in in het hoofdstuk over de software. Astro Slide 5G F(x)tec Pro 1 Samsung Galaxy S22 Ultra Hoogte (mm) 172,4 154 163,3 Breedte (mm) 76,5 73,6 77,9 Dikte (mm) 18,7 13,98 8,9 Gewicht 325g 243g 229g Schermdiagonaal 6,39" 5,99'' 6,8"

Scherm: veel te blauw

Het scherm van de Astro Slide 5G is 6,39 inch groot, maar door de dikke schermranden is het een stuk groter. De schermverhouding is 13:6 en de pixeldichtheid is 403 ppi. Dat klinkt best aardig op papier, maar in de praktijk pakt het toch minder goed uit. Het eerste dat sommige van ons opviel, was een vreemde flikkering in het scherm. Niet iedereen zag het met het blote oog, maar het was duidelijk dat deze flikkering niet gelijk was aan de 60Hz-frequentie van het scherm. Even dachten wij zelfs dat het scherm een verversingssnelheid had van 30Hz of lager. Als we in de debugmodus van Android kijken, zien we dat de refreshrate toch 60Hz is en ook het aantal frames per seconde was 60. Toen wij het scherm van het toestel echter aan de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop hingen, zagen we wat er aan de hand was. Los van de refreshrate en het aantal frames per seconde heeft elk oledscherm een flikkering. Deze flikkering is zo hoog dat deze meestal niet opvalt. Om de een of andere vreemde reden flikkert het scherm van de Astro Slide 5G minder snel, waardoor het dus opvalt. Niet iedereen ziet het, maar als je er gevoelig voor bent, kun je er niet omheen. Naast deze speciale meting hebben we uiteraard ook de gebruikelijke metingen gedaan met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. Met ingang van dit jaar meten we niet alleen de weergave van grijstinten en verzadigde kleuren, maar ook de weergave van een aantal veelvoorkomende kleurtinten op de colorcheckertestkaart. Wij werden niet blij van de gemeten resultaten die te zien zijn in de bovenstaande grafiek. Wat helderheid betreft doet het scherm het slecht en bungelt het onderaan de lijst, maar zelfs als we het scherm vergelijken met de goedkoopste budgetphones eindigt de Astro Slide nagenoeg onderaan. Hetzelfde geldt voor de minimale helderheid. De smartphone lijkt niet veel te kunnen dimmen, wat dit toestel absoluut niet geschikt maakt om ‘s nachts te gebruiken. Ook de kleurweergave is belabberd: het scherm is met meer dan 7000K veel te blauw afgesteld en dat resulteert in grote kleur- en grijsafwijkingen. Afwijkingen zijn vanaf 3ΔE zichtbaar voor het menselijk oog en de Astro Slide 5G zit daar met respectievelijk 6 en 7ΔE ver boven. Een andere reden voor de grote kleurafwijking, is dat het toestel geen enkele poging doet het brede kleurbereik van het scherm terug te regelen naar het sRGB-bereik voor standaard content. Daardoor zien kleuren er veel feller uit dan de bedoeling is. Het is mogelijk om een kleurcorrectie uit te voeren in de instellingen van het toestel, maar deze zijn zeer beperkt en vooral toegespitst op mensen die kleurenblind zijn. .

Camerafeatures en praktijktest

Je kunt je het bijna niet meer voorstellen, maar een aantal jaar geleden was het voor smartphones normaal om slechts één camera aan de achterkant en één aan de voorkant te hebben. De Astro Slide 5G houdt daar nog steeds aan vast en heeft een 48-megapixelsensor, de Sony IMX586, aan de achterkant en een 13-megapixelsensor, de Sony IMX214, aan de voorzijde. Groothoekcamera’s, telecamera’s en macrocamera’s zal je dus niet vinden. Dit komt wat ouderwets over en dat gevoel wordt versterkt als je de camera-app opent. Het is een nogal spartaanse app met slechts een handjevol opties. De software doet wat het moet doen en werkt verder naar behoren. Wij zijn in dubio met welke toestellen we deze smartphone moeten vergelijken op cameragebied. In eerste instantie dachten we aan een midrangetoestel, omdat het toestel op andere gebieden ook scoort als een midranger en soms zelfs als een low-endsmartphone. Als we echter naar de prijs kijken, neigen we weer naar de vergelijking met een high-end toestel. De Imx586 is bovendien een cameramodule die enkele jaren geleden te vinden was in verschillende semihigh-end smartphones zoals de Honor View 20, OnePlus 7 Pro en Samsung Galaxy S10 Lite. We hebben uiteindelijk gekozen om het toestel tegenover de Samsung Galaxy S22 Ultra en de F(x)tec Pro 1 te zetten. De Samsung zit prijstechnisch in hetzelfde vaarwater als de Astro Slide 5G en de Pro 1 lijkt een directe concurrent van de Astro te zijn. Het lijkt misschien een beetje oneerlijk, maar omdat de prijs voor veel smartphone-eigenaren leidend is, leek dit ons de beste optie. Camerapraktijktest Als we overdag met de smartphone op pad gaan, zijn de foto’s die wij met dit apparaat schieten best redelijk. Het toestel schiet de foto’s standaard in een cropped 9-megapixelmodus en dat levert breedbeeldfoto's op. Het is mogelijk om 12-megapixelafbeeldingen te schieten en zelfs in 24- of 48-megapixelmodus foto’s te maken. Wij testen altijd zoveel mogelijk vanaf de standaardinstellingen, dus voor de onderstaande foto’s hebben we alles op standaard gelaten. Omdat de Astro Slide 5G maar één camera aan de achterzijde heeft, hebben we de andere camera’s op de andere smartphones ook niet meegenomen in onze vergelijkingstest. De foto’s in deze modus zien er dus aardig uit en als er meer dan genoeg omgevingslicht voorhanden is, doet het toestel niet al te veel onder voor de andere toestellen. Er zijn zelfs enkele situaties geweest waar de Astro Slide 5G meer details vastlegt dan de S22 Ultra. Dat is een indrukwekkende prestatie. Als de lichtsituatie echter ook maar iets minder dan ideaal is, komen de zwakheden van dit toestel hard naar voren. Het apparaat legt dan een stuk minder detail vast en fijne objecten veranderen al snel in een pixelbrij. Dit is vooral goed te zien aan het gras op verschillende foto’s. Dit gebeurt ook al bij de schaduwrijke delen op foto’s waar wel meer dan genoeg licht voorhanden is. Daarnaast komt er ook heel wat ruis bij. Het toestel probeert deze ruis in sommige gevallen te verdoezelen door de afbeelding glad te strijken, maar dat zorgt er alleen maar voor dat er nog meer detail verloren gaat. Het enige wat de smartphone over het algemeen goed doet, is realistische kleuren vastleggen. De S22 Ultra boost de kleuren behoorlijk en de F(x)tec Pro 1 neigt zo nu en dan toch iets te veel naar de gele kant. Als er weinig tegenlicht is, hebben beide telefoons moeite om nog detail vast te leggen in highlights en schaduwen. Die worden snel compleet zwart of wit. Hoewel beide apparaten een hdr-functie hebben, is deze lang niet zo goed als die van de S22 Ultra. Als je ‘s avonds met de Astro Slide 5G op stap gaat, zul je pas merken hoeveel moeite deze smartphone heeft met het vastleggen van een mooi plaatje. Er is te veel ruis en weinig detail. Het gladstrijkalgoritme doet hard zijn best om de ruis in sommige situaties glad te strijken, maar daarmee gaat er veel detail verloren. Ook de Pro 1 heeft ‘s avonds een stuk meer moeite. De foto wordt niet gladgestreken, dus de ruis is duidelijk zichtbaar. Het toestel heeft sowieso geen nachtmodus, alleen een optie om de sluitertijd te verlengen met een seconde. Ook de Pro 1 mist deze modus. Om het eerlijk te houden, hebben we de nachtmodus op de S22 Ultra ook niet gebruikt, maar zelfs met deze modus uitgeschakeld, wint de S22 Ultra het met gemak. Waar de Astro Slide 5G ons positief heeft verrast, is bij het maken van selfies. De camera aan de voorzijde is erg goed. De frontcamera weet net zoveel detail vast te leggen als de S22 Ultra en is net zo scherp. Dit is het enige onderdeel van de Astro Slide dat goed mee kan komen met de vlaggenschepen en het gros zelfs voorbijstreeft. Voor een smartphone die bedoeld is om op te werken, is dit ideaal. Als je gaat videovergaderen, hoef je niet bang te zijn dat mensen je niet goed kunnen zien.

Hardware en accuduur: te veel steken laten vallen

Planet Computers heeft goed gekeken en geluisterd naar de community en geprobeerd een toestel uit te brengen dat zoveel mogelijk hokjes aanvinkt. De Astro Slide 5G heeft niet alleen een uitgebreid toetsenbord van vijf rijen groot, de smartphone is ook voorzien van een dualsimkaartslot dat ook nog ruimte heeft voor een microSD-kaartlezer. Daarnaast is er een koptelefoonaansluiting, FM-radio en zelfs een extra programmeerbare knop aanwezig. Het feit dat dit toestel naast de 3,5mm-jackaansluiting óók een stereospeakeropstelling heeft, bewijst weer dat het mogelijk is die twee opties te combineren, al is dat in dit geval niet zo moeilijk door de grootte van de smartphone. Zoals met zoveel producten die via crowdfunding tot stand zijn gekomen, is er het een en ander veranderd aan het toestel, voordat het na uitstel op de markt kwam. Toen de Astro Slide 5G werd 'aangekondigd' op Indiegogo zou het apparaat Wi-Fi 6 en de MediaTek Dimensity 1000 aan boord hebben. Omdat Planet Computers deze processor uiteindelijk niet kon krijgen, is het bedrijf gegaan voor de MediaTek Dimensity 800, een midrangeprocessor, en niet zomaar een midrangechip, maar een soc uit 2019. Wat smartphones betreft is dat behoorlijk oud. Dat zorgt ervoor dat het toestel al begint met een achterstand. Het komt vaker voor dat fabrikanten hun smartphone uitrusten met een oudere processor, maar dat gaat dan meestal om high-end exemplaren die maar een jaar oud zijn. De Dimensity 800 heeft geen ondersteuning voor 802.11ax, Wi-Fi 6, maar alleen 802.11ac, Wi-Fi 5 dus. Ook de maximale snelheden op 5G liggen fors lager. De prijs is wel hetzelfde gebleven en dat doet pijn. We weten dat er in deze niche amper wat te kiezen is en dat zulk maatwerk de prijs flink omhoogdrijft. Op het moment dat we dit schrijven, kost de telefoon 1139 euro. De wijzigingen hebben het high-end toestel veranderd in een midrangesmartphone, terwijl je nog steeds een high-end bedrag neertelt en dat is erg jammer. Dat betekent niet dat je daar veel van merkt in de praktijk. Zoals wij vaker in andere reviews schreven, zijn processors tegenwoordig zo krachtig dat je bij normaal gebruik geen last zult hebben van vertragingen of framedrops. Pas als je met zware apps en games in de weer gaat, zul je het verschil merken. Denk aan het wachten tot het renderen van je video klaar is en een game als Genshin Impact zul je niet op de hoogste instellingen kunnen spelen zonder haperingen. Als wij de smartphone onderwerpen aan een stresstest, zien we dat er niet wordt gethrottled. Alle cores bleven tot op de laatste seconde op de hoogste kloksnelheid draaien en dat is fijn. Dat doet de Astro Slide 5G dan wel beter dan de Pro 1, die maar moeilijk een constante kloksnelheid kan vasthouden. De Astro Slide 5G is verder uitgerust met twee USB-C-poorten die beide gebruikt kunnen worden om het toestel te voorzien van energie of het aansluiten van randapparatuur. Het bedrijf zegt dat de smartphone ook een desktopmodus heeft, waardoor je het apparaat op een externe monitor kunt aansluiten en ermee gewerkt kan worden zoals we dat kennen van Samsungs DeX en Ready For van Motorola. Wij kregen het echter niet aan de praat. Als we het toestel verbinden met een USB-hub, laadt deze alleen op en als we het apparaat rechtstreeks verbinden met een NexDock, krijgen we de melding dat er vocht in de poort zit, wat niet het geval is. Het apparaat heeft 128GB opslagruimte aan boord dat kan worden uitgebreid met een microSD-kaart. Product Astro Slide 5G F(x)tec Pro 1 Samsung Galaxy S22 Ultra Schermdiagonaal 6,39" 5,99'' 6,8'' Resolutie 2340x1080 pixels 2160x1080 pixels 1440x3088 pixels Schermtype Oled Oled Oled Cpu/soc MediaTek Dimensity 800 Qualcomm Snapdragon 835 Samsung Exynos 220 of Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Werkgeheugen 8GB 6GB 8 of 12GB Opslagcapaciteit 128GB, uitbreidbaar tot 2TB 128GB, uitbreidbaar tot 2TB 128GB, 256GB, 512GB of 1TB Accucapaciteit (mAh) 4000mAh 3200mAh 5000mAh Verbinding (wlan) Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) 5GHz-ondersteuning Ja Ja Ja Verbinding (bluetooth) Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 Mobiel internet (3/4/5G) 5G 4G LTE 5G Geschikt voor stylus Nee Nee Ja Kleur Blauw Zwart Zwart, wit, burgundy, groen, grafiet, rood, blauw Vingerafdrukscanner, haptiek en geluid De Astro Slide 5G heeft twee stereospeakers aan de linkerkant van het toestel. Dat lijkt misschien raar, maar omdat deze smartphone vaker in landscapemodus wordt gebruikt, zeker als het toestel in uitgeklapte stand op tafel staat, is deze opstelling logisch. De speakergrills zijn lekker groot en daardoor zou je verwachten dat er flink wat geluid uit komt. Dat valt helaas wat tegen. Het maximale volume is niet hoger dan dat van de gemiddelde midrange- of low-end smartphone. De kwaliteit van het geluid is oké. Vooral de hoge tonen komen er goed uit. De lage tonen zijn helaas nauwelijks te horen en daarmee scoort het toestel dus ongeveer net zo goed. Hoewel we altijd blij worden als we een smartphone in deze prijscategorie tegenkomen die een koptelefoonaansluiting heeft, kunnen wij dat niet zeggen voor de Astro Slide 5G. De poort stoort. Je hoort de hele tijd kleine tikjes en kraakjes op de achtergrond, zelfs als je geen audio aan het afspelen bent, hoor je het gekraak en soms zelfs gesuis. Het lijkt wel alsof de audiopoort niet goed is afgeschermd van andere componenten, waardoor elke handeling wordt vertaald in geluid, coilwhine over je koptelefoon. Het is in elk geval storend en slordig voor zo'n duur toestel. Hetzelfde geldt voor de trilmotor. Het lijkt erop dat er een exemplaar is gebruikt dat normaal gesproken in kleinere, lichtere toestellen wordt gebouwd. Doordat de Astro Slide 5G zo groot is, is de motor niet zo goed te voelen. De vingerafdrukscanner daarentegen werkt erg goed, snel en accuraat. Het is een capacitief exemplaar die verwerkt is in de powerknop. Deze knop is verzonken in de behuizing, zodat deze niet per ongeluk wordt geactiveerd. Wij hebben geen enkele keer te maken gehad met valspositieven. Accuduur en opladen De Astro Slide heeft een 4000mAh-accu onder de motorkap en ondersteuning voor snelladen. Omdat de telefoon gebruikmaakt van de snellaadstandaard van Qualcomm, is het ook mogelijk die op te laden met de gemiddelde snellaadadapter. Mocht je die nog niet hebben, dan hoef je je geen zorgen te maken: er zit er eentje bij het toestel. Daarnaast kan de smartphone ook draadloos worden geladen met 10W volgens de Qi-standaard. Als we de smartphone aan onze accutest onderwerpen, scoort deze redelijk. Het apparaat staat bijna onderaan in onze grafieken, maar het toestel komt goed mee en de verschillen zijn klein. Als we kijken naar de laadtijd ziet het er echter niet zo goed uit voor de Astro Slide. De fabrikant zegt dat het toestel snelladen ondersteunt en in theorie klopt dat ook wel, alleen in vergelijking met andere smartphones die snel kunnen laden, is deze telefoon het traagst en eindigt onderaan de lijst.

Software: zo buggy

De Astro Slide 5G is een smartphone die eigenlijk al in 2021 op de markt had moeten komen. Dat valt op als we kijken naar de software op het toestel: de smartphone draait nog op Android 11. Planet Computers heeft het systeem redelijk standaard gelaten, maar wel een stapeltje eigen apps meegeleverd die speciaal bedoeld zijn voor het toetsenbord, zoals een notitieapp. Daarnaast zijn er wat privacyvriendelijke alternatieven meegeleverd voor het geval je zo Google-vrij mogelijk wilt leven. Zo is er Airmail, Gemini Agenda, Data, App Bar, Gemini Toetsenbord, Notes, OneSearch, Planet Backup, Planet Updater, Planet Voice Assistant en Planet Sync Adapter. De meeste van deze apps werken redelijk tot goed, maar af en toe gaat het wel eens mis. De extra veilige Airmail-app wordt bijvoorbeeld geblokkeerd door Android en Google vanwege veiligheidsoverwegingen. Je moet dus expliciet handmatig toestemming geven om de app te gebruiken met je Google-account. Dat lijkt misschien logisch, maar door de manier waarop dit gaat, lijkt het meer alsof je met een malafide in plaats van een legitieme app van doen hebt. De OneSearch-app bevindt zich nog steeds in het bètastadium, terwijl de app al bestaat sinds een van de voorgangers van dit toestel, de Cosmo Communicator. Daarnaast heeft de app ontzettend veel rechten nodig. Dat is op zich niet zo gek, omdat de app je hele toestel moet kunnen doorzoeken. Als je de app echter niet gebruikt en deze per ongeluk opent, wat met dit toestel redelijk vaak het geval is, krijg je keer op keer verzoeken voor het geven van toestemming om de app de juiste rechten te geven. De app de-installeren gaat niet, en dat geldt voor alle door Planet Computers meegeleverde apps. Je kunt deze apps gelukkig wel uitschakelen. Thirdpartybloatware is niet meegeleverd, maar dat zou met de hoge prijs van deze smartphone dan ook een gotspe zijn. Deze problemen zijn nog te overzien en kunnen worden omzeild door de meegeleverde apps niet te gebruiken. Helaas is dit nog maar het begin van alle ellende. De software is gewoon niet stabiel. Er zijn te veel kleine bugs die de algehele ervaring van het toestel tot een frustrerende worsteling maken. We schreven eerder al dat het scrollen niet altijd goed gaat. Het komt wel eens voor dat een scrolactie wordt gezien als een tik, waardoor je dus onbedoeld apps of menu-items opent. Dit gebeurt op willekeurige momenten en het is ons niet gelukt om een goede workaround te vinden. Met andere toetsenbordtoestellen is het mogelijk om met de pijltjes te navigeren, zo kan je toch nog scrollen zonder het scherm aan te raken. Met dit toestel is dat lang niet altijd mogelijk, waardoor je toch het scherm weer moet aanraken met alle gevolgen van dien. Een ander probleem is dat het beeld niet altijd meedraait als je het toetsenbord openklapt. Wij weten dat sommige apps de landscapemodus in zijn geheel niet ondersteunen, maar zelfs apps die dat wel doen, draaien niet altijd mee en dat geldt ook voor Android zelf. Wiebelen of draaien met je telefoon zal niet gaan; je zult eerst het toetsenbord dicht moeten schuiven en weer opnieuw moeten uitschuiven. Dat gaat niet al te simpel en snel, waardoor dit geen fijne oplossing is. Daarnaast zijn er nog wat kleinere dingen die gewoonweg niet goed lopen of werken op het toestel. Het voelt alsof het systeem niet goed geoptimaliseerd is voor deze smartphone. Dat wordt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk bij het instellen van de vingerafdruklezer. De smartphone vertelt je je vinger op de lezer achterop de smartphone te zetten, maar daar zit de lezer helemaal niet, die zit aan de zijkant. Een ander voorbeeld is de melding dat er een software-update beschikbaar is voor de smartphone, terwijl er geen update beschikbaar is. De melding kan niet worden weggeveegd en als je erop drukt, gebeurt er ook niks. Soms verdwijnt de melding vanzelf om na een paar dagen weer terug te komen. Handmatig bijwerken via de standaardoptie van Android werkt dan weer wel, als er daadwerkelijk een update voorhanden is. De updater van Planet Computers geeft meestal een foutmelding waar we niks mee kunnen. Een klein lichtpuntje is dat de software van het toestel makkelijk vervangen kan worden. Planet Computers heeft de bootloader ontgrendeld gelaten en biedt standaard ook ondersteuning voor verschillende desktop-Linux-distributies, Ubuntu Touch en Sailfish OS. Ook dit klinkt leuk op papier, maar er is weinig informatie te vinden over de alternatieve besturingssystemen voor dit apparaat, laat staan roms. Planet Computers heeft ooit aangegeven het toestel drie tot zes jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates, afhangend van de hoeveelheid apparaten die zijn verkocht. Een upgrade naar Android 12 zou 'snel' volgen, maar omdat deze uitspraak al meer dan een half jaar geleden is gedaan en er op dit moment nog steeds geen upgrade naar versie 12 voorhanden is, denken wij niet dat dit nog gaat gebeuren.

Conclusie